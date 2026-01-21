- تعرض مقر جماعة "حرية كردستان" الإيرانية المعارضة في أربيل لهجوم بطائرة مسيّرة، مما أسفر عن مقتل عضو بارز وجرح آخرين، في أول هجوم منذ اتفاق 2023 بين بغداد وطهران لنقل الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة إلى داخل العراق. - اتهم حزب "حرية كردستان" إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي نفذته طائرتان مسيّرتان، حيث انفجرت إحداهما في مقر الحزب، مما أدى إلى إصابة الجرحى ونقلهم إلى المستشفى. - لم تصدر سلطات إقليم كردستان بيانًا رسميًا، لكن مسؤولًا أمنيًا أكد أن التحقيقات جارية، مشيرًا إلى أن الهجوم استهدف عضوًا بارزًا في الجماعة.

أعلنت جماعة "حرية كردستان" الكردية الإيرانية المعارضة عن مقتل عضو بارز بالحركة، وجرح آخرين، جراء تعرّض مقرّها في مدينة أربيل لهجوم بطائرة مسيّرة، صباح اليوم الأربعاء. وهذا أول هجوم يستهدف جماعة إيرانية معارضة منذ أكثر من عام بعد توقيع بغداد وطهران على اتفاق يقضي بنقل الجماعات الإيرانية الكردية المعارضة من المناطق الحدودية القريبة من إيران إلى داخل العمق العراقي، بعد سلسلة هجمات شنّتها الأخيرة عامي 2023 و2024.

وقال بيان لحزب "حرية كردستان" الإيراني المعارض والذي يتخذ من منطقة إقليم كردستان مقراً لأنشطته، إنّ هجوماً بطائرة مسيّرة مفخخة استهدف مقرّ الحزب في مدينة أربيل، مؤكداً مقتل أحد كوادر الحزب وهو مظفر محمد صالح محمدي، المعروف بـ"نبرز"، وجرح آخرين، واصفاً القتيل بأنه عضو بارز في الحركة و"عنصر لوجيستي في صفوف جيش كردستان الوطني"، الذراع المسلحة للحزب. واتهم الحزب في بيانه إيران بالوقوف وراء الهجوم.

بدورها ذكرت وكالة "كردستان 24" المقرّبة من حكومة إقليم كردستان العراق، نقلاً عن مراسلها أنّ الهجوم نُفذ بواسطة طائرتين مسيّرتين، لكن واحدة لم تنفجر بينما انفجرت الأخرى في مقرّ الحزب الواقع بمدينة أربيل. ووفقاً للوكالة ذاتها، فإنّ الجرحى نقلوا إلى المستشفى، وأحدهم حالته غير مستقرة.

ولم يصدر عن سلطات إقليم كردستان أي بيان أو موقف رسمي حول الهجوم لغاية الآن، إلا أنّ مسؤولاً أمنياً في جهاز الأسايش بإقليم كردستان العراق، قال لـ"العربي الجديد"، إن حصيلة الهجوم قتيل واحد وجريحان إضافة إلى "خسائر مادية بممتلكات مواطنين"، مؤكداً أن التحقيقات جارية، لكن بالمرحلة الأولى "يمكن اعتباره استهدافا أمنيا لعضو بارز بالجماعة التي استقرت في المقر الجديد قبل أكثر من عام في ضواحي أربيل".

ووقّعت بغداد وطهران عام 2023 اتفاقاً يقضي بنقل مقرات الجماعات والأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة من مواقعها على الحدود مع إيران إلى داخل العمق العراقي، وسحب سلاحها الثقيل والنوعي، مقابل التزام إيران بعد تنفيذ أي أعمال عسكرية داخل الشمال العراقي. وشنت طهران عدة هجمات صاروخية بين 2022 ولغاية 2024 استهدفت مقرّات تلك الجماعات، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم مدنيون.

وتنشط العديد من القوى والأحزاب الكردية المعارضة للحكم في إيران، في مناطق الشريط العراقي الإيراني الحدودي وبلداته، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها جبال جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا وقراها ضمن إقليم كردستان العراق. وأبرز هذه الجماعات، حزب "حدكا"، وحزب "كوملة"، وحزب "بيجاك"، إضافة إلى منظمة "خبات".