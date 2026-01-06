قتيل من الجيش السوري بهجوم مسيّرة لـ"قسد" في حلب

- شهدت حلب هجوماً بطائرة مسيّرة استهدف الجيش السوري في حي الشيخ مقصود، مما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة آخرين، ونُسب الهجوم إلى "قوات سوريا الديمقراطية"، ورد الجيش بإغلاق الطرق وقصف مواقع في ريف حلب الشرقي. - نفذت وزارة الداخلية السورية عملية أمنية في وادي العيون بريف مصياف، استهدفت مجموعة مسلحة تابعة لـ"فوج الباسل"، وأسفرت عن اعتقال أفرادها وضبط أسلحة، رغم إصابة عناصر أمنية. - اعتُقل خالد محمد الحسين في إدلب، المتورط في انتهاكات ضد المدنيين، وأُحيل إلى القضاء بعد إثبات تورطه في تلفيق التهم للمتظاهرين.

قُتل عنصر من الجيش السوري وأُصيب آخرون من جراء هجوم بطائرة مسيّرة استهدف موقعاً لهم في محيط حي الشيخ مقصود ضمن مدينة حلب شمال سورية، وتزامن الهجوم مع إعلان وزارة الداخلية السورية القبض على أحد مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين خلال فترة حكم نظام الأسد في إدلب، بالتزامن مع عملية أمنية في ريف حماة وسط البلاد.

ووفق وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد استهدف مقاتلو "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تمركزاً للجيش السوري بالقرب من حي الشيخ مقصود الخاضع لسيطرة "قسد"، وأسفر الهجوم عن مقتل عنصر وإصابة آخرين في نقطة تمركزهم. في المقابل، أكد مصدر ميداني لـ"العربي الجديد"، أن نقطة تمركز الجيش السوري المستهدفة تقع قرب دوار الليرمون، مشيراً إلى إغلاق الطرق في المنطقة المستهدفة، ومنها طريق حلب – غازي عينتاب، لافتاً إلى أن الجيش السوري رد على مصادر إطلاق نار صدرت من مواقع تمركز عناصر "قسد".

وتزامناً مع الهجوم، أعلن المكتب الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" عن قصف طاول مركز ناحية دير حافر بريف حلب الشرقي من الجيش السوري بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة والطائرات المسيّرة، مشيراً إلى وقوع أضرار في شبكات الكهرباء. وقال المكتب الإعلامي في بيان صدر عنه ظهر اليوم إن الهجوم تزامن مع هجوم آخر للجيش السوري، حيث استهدف بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة تل السيراتيل، معتبراً أن الهجوم يعد تصعيداً مخططاً له، ومشيراً إلى أن "قسد" تمتلك حق الرد المشروع على تلك الهجمات لحفظ الأمن والاستقرار في مناطق سيطرتها.

وفي سياق آخر منفصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن عملية أمنية جرت في منطقة وادي العيون بريف مصياف، استهدفت مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، وفق البيان الصادر عنها، تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، واعتُقل خلال العملية جميع أفراد المجموعة. وأوضحت الوزارة أن عنصراً من قوى الأمن الداخلي أُصيب خلال العملية، ونُقل إلى المشفى، فيما أُحيل أفراد المجموعة إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيق معهم.

بدوره، أكد مصدر عسكري لـ"العربي الجديد"، أن العملية انتهت قرابة الساعة العاشرة من صباح اليوم، واستهدفت خلية مكوّنة من عشرة أشخاص، تتبع المدعو باسل المحمد، متزعم "فوج الباسل" الذي كان يتبع الفرقة 25 بشكل مباشر، والتي كان يقودها سهيل الحسن، وكان أفراد المجموعة على تواصل مباشر مع المدعو غياث دلة. وأشار المصدر إلى أنه خلال ملاحقة الخلية حدث اشتباك مع أفرادها أسفر عن إصابة أربعة من عناصر القوى الأمنية بإصابات طفيفة، وأُلقي القبض على عدد من أفراد الخلية، فيما تمكن بعضهم من الفرار في المنطقة الحراجية بمحيط موقع الاشتباك، مشيراً إلى ضبط أسلحة وذخائر كانت بحوزة المجموعة.

وأعلنت وزارة الداخلية أن الوحدات الأمنية في إدلب ألقت القبض على المدعو خالد محمد الحسين، الذي كان يشغل رتبة مساعد أول في فرع أمن الدولة بمدينة إدلب خلال فترة حكم نظام الأسد، وذلك لتورطه في ارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين من أبناء المحافظة، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت تورطه في التحقيق مع المتظاهرين ضد النظام وتلفيق التهم الكيدية لهم. وانتقل الحسين بعد سيطرة فصائل المعارضة على إدلب حينها إلى محافظة حماة، حيث عمل في قسم الدراسات التابع للأفرع الأمنية، وأُحيل إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.