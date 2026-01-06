قتيل في حادث دهس خلال تظاهرة للحريديم في القدس المحتلة

- قُتل متظاهر من اليهود الحريديم وأُصيب ثلاثة آخرون في حادث دهس خلال تظاهرة بالقدس ضد التجنيد، حيث ألقت الشرطة القبض على السائق الذي أكد أن الحادث كان عرضياً. - دعا الحاخام موشيه تسيداكا إلى المشاركة في الاحتجاجات ضد قرار المحكمة العليا بإلزام الحريديم بالتجنيد ومنع الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي ترفض الخدمة العسكرية. - تهدد الأحزاب الحريدية بعدم دعم الموازنة العامة إذا لم يُقر قانون الإعفاء من التجنيد، مما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة.

قُتل متظاهر من اليهود الحريديم، الثلاثاء، وأُصيب ثلاثة آخرون في حادث دهس خلال تظاهرة بمدينة القدس رفضاً للتجنيد، وفق إعلام إسرائيلي. وأفادت "القناة 12" العبرية وصحيفة "يسرائيل هيوم" الخاصة، بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين دهستهم حافلة خلال تظاهرة بالقدس. وذكرت القناة أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على السائق، مشيرة إلى أن الحديث لا يدور عن هجوم، بل عن حادث عرضي.

وقال السائق للشرطة: "حاولت الهروب من المظاهرة لكنهم اعترضوا طريقي"، وفق القناة نفسها. وكان المتظاهرون الحريديم أغلقوا طرقاً في القدس مساء الثلاثاء، ضمن تظاهرة واسعة شارك فيها عشرات الآلاف رفضاً للتجنيد، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنّ الوقفة الاحتجاجية دعا إليها عدد من الحاخامات، من بينهم موشيه تسيداكا، رئيس مدرسة "بورات يوسف" الدينية، أحد أبرز الأصوات المعارضة للتجنيد في الأوساط السفاردية (اليهود من أصول إسبانية وشرقية).

وفي مقطع فيديو نُشر الاثنين، دعا الحاخام تسيداكا إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، قائلاً إنّ المشاركة فيها "واجب عظيم وفريضة"، وأعرب عن أمله بأن تُسهم المسيرة في إلغاء قرار التجنيد الإجباري. ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد، ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية. وتأتي هذه التطورات مع استمرار مناقشة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست لمشروع قانون التجنيد الذي طرحه رئيس اللجنة بوعز بيسموت من حزب "الليكود"، بزعامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وينصّ مشروع القانون على "إمكانية منح طلاب المعاهد الدينية (يشيفا) المتفرّغين للدراسة، الذين لا يمارسون أي مهنة أخرى، تأجيلات سنوية من التجنيد، كما أنه حذف بنوداً عدّة من نسخة سابقة كانت تهدف إلى ضمان التزام المسجلين في دراسة المعاهد الدينية بالدراسة الفعلية"، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وتهدّد الأحزاب الحريدية بعدم دعم الموازنة العامة للدولة، في حال عدم إقرار قانون الإعفاء من التجنيد، وسبق أن هدّد حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه" بإسقاط الحكومة في حال عدم تمرير قانون التجنيد، ما قد يؤدي لانتخابات مبكّرة، بينما تنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/ تشرين الأول 2026

ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديداً لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم. وعلى مدى عقود، تمكّن اليهود الحريديم من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاماً، عبر الحصول على تأجيلات متكرّرة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتّى بلوغهم سن الإعفاء التي تبلغ حالياً 26 عاماً.

(الأناضول)