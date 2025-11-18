قتيل إسرائيلي في عملية دهس وطعن على مفرق "غوش عتصيون" جنوبي الضفة

- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينيين بزعم تنفيذهم عملية دهس وطعن في "غوش عتصيون"، مما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين، بينما طوقت القوات المنطقة وادعت العثور على وسائل تفجير في المركبة المستخدمة. - تصاعدت التوترات في الضفة الغربية مع زيادة اقتحامات الاحتلال للمدن والمخيمات الفلسطينية، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى، ورافق ذلك اعتقالات واسعة وقيود إضافية على حركة الفلسطينيين. - شهدت الضفة الغربية اعتداءات متزايدة من المستوطنين، بما في ذلك حرق ممتلكات ومهاجمة مزارعين، مما أدى إلى توتر كبير وتحذيرات من انفجار ميداني واسع.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، النار على فلسطينيين بزعم تنفيذهما عملية دهس وطعن، على مفرق "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ما أدى في حصيلة أولية إلى مقتل إسرائيلي جراء تعرّضه للطعن، وإصابة ثلاثة آخرين. وكانت فرق الإسعاف الإسرائيلية قد أفادت في بيان أولي بأنّ نحو أربعة إسرائيليين أصيبوا، وُصفت جراح أحدهم بالحرجة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية لاحقاً أنّ هناك إصابة خطيرة لإسرائيلية، فيما لم يتضح بعد إن كانت قد أصيبت جراء العملية نفسها، أو بسبب إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية باتجاه منفذي العملية. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن شهود عيان في الموقع أنّ الهجوم على مفرق "غوش عتصيون" بدأ محاولةَ دهس، حيث خرج منفذا العملية من مركبة بعد محاولة الدهس وشرعا في طعن الموجودين عند المفترق، وأن القوات التي أطلقت النار على المنفذين كانت قوات موجودة في المنطقة. وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قواته تطوّق القرى الواقعة ضمن نطاق منطقة "غوش عتصيون".

وفي بيان له، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحادث كان عملية دهس وطعن، وأن قواته قامت "بتصفية" المنفذين. كما زعم الجيش أنه عثر في المركبة التي استخدمها المنفذان، على عدة وسائل تفجير، ويقوم خبراء المتفجرات من وحدة حرس الحدود بفحصها في المكان. وتابع بأنه ينفذ عمليات إغلاق للطرق، وتطويق للبلدات الفلسطينية، وتمشيط واسع في المنطقة.

ويأتي هذا في ظلّ تصاعد لافت في حدة التوتر بالضفة الغربية خلال الأشهر الماضية، إذ كثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها للمدن والمخيمات الفلسطينية، ما أدى إلى ارتفاع مستمر في أعداد الشهداء والجرحى. وترافقت هذه العمليات مع حملات اعتقال واسعة، وفرض قيود إضافية على حركة الفلسطينيين عبر الحواجز العسكرية، إلى جانب هدم منازل وتشديد الإجراءات في محيط القرى والبلدات القريبة من المستوطنات.

كذلك شهدت مناطق مختلفة من الضفة تزايداً في اعتداءات المستوطنين، التي تشمل حرق ممتلكات ومهاجمة مزارعين ورشق مركبات بالحجارة، وسط تغطية وحماية من جيش الاحتلال. هذا التصعيد المتواصل أدى إلى توتر كبير، ودفع الفصائل الفلسطينية إلى التحذير من انفجار ميداني واسع إذا استمرت الاعتداءات وسياسات العقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين.

ويوم أمس الاثنين، أحرق مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل ومركبات في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، وفي بلدة سعير بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وهاجموا قرى وتجمعات بدوية شمال شرق القدس (وسط). كذلك هاجمت مجموعات من المستوطنين منطقة أم البطم في واد سعير شمال الخليل، حيث أطلقت الرصاص الحي باتجاه السكان وأشعلت النار في عدة مواقع، ما أدى إلى احتراق أحد المنازل ومركبتين. وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن مجموعة من المستوطنين صعدت إلى أسطح عدد من المنازل واعتدت على الأهالي.