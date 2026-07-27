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قتيلان و5 مصابين بإطلاق نار في سياتل

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27 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 08:00 (توقيت القدس)
من مكان إطلاق النار في سياتل الأميركية، 26 يوليو 2026 (لقطة شاشة)
من موقع إطلاق النار في سياتل، 26 يوليو 2026 (لقطة شاشة)
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- شهدت مدينة سياتل حادث إطلاق نار بالقرب من برج "سبيس نيدل"، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين، بينما تجمع آلاف الأشخاص لحضور مهرجان "بايت أوف سياتل".
- الشرطة لم تحدد عدد القتلى بين الضحايا، ولم تعلن عن القبض على أي مشتبه به في البداية، لكنها وعدت بتقديم مزيد من المعلومات لاحقاً، وحثت السكان على تجنب المنطقة.
- عمدة سياتل، كاتي ويلسون، أعلنت عن اعتقال شخص واحد، بينما لم يُكشف بعد عن أي دافع واضح وراء إطلاق النار.

أعلن مسؤول إطفاء في مدينة سياتل الأميركية، الأحد، مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في حادث إطلاق نار بالقرب من برج "سبيس نيدل" في سياتل. من جانبها، تحدثت الشرطة الأميركية عن سقوط عدد من الضحايا جراء إطلاق النار في المدينة. وأفادت الشرطة عبر منصة "إكس" بوقوع "إطلاق نار في مركز سياتل"، مشيرة إلى وجود عدد من "الضحايا"، من دون تحديد ما إذا كان بينهم قتلى.

ولم تتحدّث الشرطة عن القبض على أي مشتبه به، لكنها وعدت بتقديم "مزيد من المعلومات لاحقاً"، وحضّت السكان على تجنب المنطقة. وذكرت صحيفة "ذا سياتل تايمز" أن وابلاً من الرصاص دوى حوالي الساعة السادسة مساءً (بالتوقيت المحلي) في مركز سياتل، حيث تجمع آلاف الأشخاص لحضور مهرجان "بايت أوف سياتل". ووصف شهود عيان مشهداً فوضوياً، حيث ركض حشد من الحضور واختبأ في جميع أنحاء مجمع الحديقة الذي تبلغ مساحته 74 فداناً.

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وأعلنت عمدة سياتل، كاتي ويلسون، في بيان، عن اعتقال شخص واحد، في وقت لم يُكشف بعد عن أي دافع واضح لإطلاق النار.

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