قتيلان و5 مصابين بإطلاق نار في سياتل

- شهدت مدينة سياتل حادث إطلاق نار بالقرب من برج "سبيس نيدل"، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين، بينما تجمع آلاف الأشخاص لحضور مهرجان "بايت أوف سياتل". - الشرطة لم تحدد عدد القتلى بين الضحايا، ولم تعلن عن القبض على أي مشتبه به في البداية، لكنها وعدت بتقديم مزيد من المعلومات لاحقاً، وحثت السكان على تجنب المنطقة. - عمدة سياتل، كاتي ويلسون، أعلنت عن اعتقال شخص واحد، بينما لم يُكشف بعد عن أي دافع واضح وراء إطلاق النار.

أعلن مسؤول إطفاء في مدينة سياتل الأميركية، الأحد، مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في حادث إطلاق نار بالقرب من برج "سبيس نيدل" في سياتل. من جانبها، تحدثت الشرطة الأميركية عن سقوط عدد من الضحايا جراء إطلاق النار في المدينة. وأفادت الشرطة عبر منصة "إكس" بوقوع "إطلاق نار في مركز سياتل"، مشيرة إلى وجود عدد من "الضحايا"، من دون تحديد ما إذا كان بينهم قتلى.

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Police are investigating a shooting. Multiple shooting victims. Shots fired at the Seattle Center. More information to come. Please avoid the area. — Seattle Police Department (@SeattlePD) July 27, 2026

ولم تتحدّث الشرطة عن القبض على أي مشتبه به، لكنها وعدت بتقديم "مزيد من المعلومات لاحقاً"، وحضّت السكان على تجنب المنطقة. وذكرت صحيفة "ذا سياتل تايمز" أن وابلاً من الرصاص دوى حوالي الساعة السادسة مساءً (بالتوقيت المحلي) في مركز سياتل، حيث تجمع آلاف الأشخاص لحضور مهرجان "بايت أوف سياتل". ووصف شهود عيان مشهداً فوضوياً، حيث ركض حشد من الحضور واختبأ في جميع أنحاء مجمع الحديقة الذي تبلغ مساحته 74 فداناً.

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HAPPENING NOW: More investigators going into the crime scene area at Seattle Center after this mass shooting. https://t.co/xNNNXUYBBo pic.twitter.com/ACHYaQEpJJ — Jonathan Choe (@choeshow) July 27, 2026

وأعلنت عمدة سياتل، كاتي ويلسون، في بيان، عن اعتقال شخص واحد، في وقت لم يُكشف بعد عن أي دافع واضح لإطلاق النار.