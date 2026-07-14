قتيلان و3 مفقودين في هجمات على سفن تجارية قرب مضيق هرمز

- ارتفعت حصيلة الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز إلى قتيلين، مع تعرض ثلاث ناقلات نفط لحوادث استهداف قبالة سواحل سلطنة عُمان، مما أدى إلى إصابات وأضرار مادية كبيرة. - أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن استهداف الناقلتين "ممباسا" و"الباهية" بصاروخين إيرانيين، مما أسفر عن مقتل بحار هندي وإصابة آخرين، مؤكدة حقها في الرد على هذا التصعيد. - الحرس الثوري الإيراني أشار إلى استهداف ناقلتين "مخالفتين" في مضيق هرمز، متهماً الولايات المتحدة بتحريض السفن على استخدام مسار غير قانوني، مما يهدد بأزمة طاقة عالمية.

ارتفعت حصيلة الهجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز ومحيطه، اليوم الثلاثاء، إلى قتيلين على الأقل، وفقاً للمنظمة البحرية الدولية، فيما أعلن مركز الأمن البحري العُماني تعرض ثلاث ناقلات نفط لحوادث استهداف في مواقع متفرقة قبالة سواحل سلطنة عُمان. وقالت المنظمة البحرية الدولية: "نشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات الأخيرة على الملاحة في مضيق هرمز وحوله، والتي وردت تقارير عنها منذ الليلة الماضية، وأسفرت عن مقتل بحارين اثنين على الأقل وإصابة آخرين".

من جهته، أعلن مركز الأمن البحري العُماني تعرض ثلاث ناقلات نفط لحوادث استهداف في مواقع متفرقة قبالة السواحل العُمانية، مؤكداً متابعة تطورات الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأوضح المركز أن ناقلة النفط "ستولت ماغنيسيوم" تعرضت لاستهداف أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات، على بُعد 40 ميلاً بحرياً من سواحل محافظة جنوب الشرقية، خارج المياه الإقليمية العُمانية. وأضاف أنه جرى توفير الاحتياجات الطارئة للناقلة وإخلاء أفراد طاقمها الـ23، مؤكداً أنهم جميعاً بصحة جيدة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات التي اتخذتها سلطنة عُمان بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة تطورات الحوادث؟ ما هي الاتهامات التي وجهتها وزارة الدفاع الإماراتية لإيران بخصوص الهجمات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

كما أفاد بتعرض ناقلة النفط "مومباسا بي" لاستهداف على بُعد 8.5 أميال بحرية من سواحل محافظة مسندم، ما أدى إلى فقدانها القدرة على تشغيل محركاتها. وجرى إخلاء أفراد طاقمها الـ21، بينهم 6 مصابين بإصابات متفاوتة. وفي حادث ثالث، أعلن المركز تعرض ناقلة النفط "الباهية" لاستهداف على بُعد 9.6 أميال بحرية من سواحل محافظة مسندم، مشيراً إلى أن إحدى سفن البحرية السلطانية العُمانية تتابع تطورات الموقف. وأضاف أنه جرى إخلاء 18 من أفراد طاقم الناقلة، فيما لا يزال 3 آخرون في عداد المفقودين.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء عن تعرض الناقلتين "ممباسا" و"الباهية" الإماراتيتين للاستهداف بصاروخين جوالين (كروز) إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العُمانية. وأضافت في بيان أن الاستهداف أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة "ممباسا" من الجنسية الهندية، وإصابة 8 من بينهم 4 إصابات بليغة. وعلى إثر ذلك، استدعت الهند دبلوماسياً إيرانياً للاحتجاج على هجوم في مضيق هرمز، اتهمت إيران بشنه على سفينة، وأسفر عن مقتل بحار هندي.

كما أسفر الاستهداف، وفق وزارة الدفاع الإماراتية، عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب الحريق بهما، وجرت السيطرة على الحريق في الناقلتين. ودانت وزارة الدفاع الإماراتية "الهجوم السافر الذي يمثل انتهاكاً خطيراً، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي ويهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددة على أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".

في المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري، قوله إنه جرى استهداف ناقلتين عملاقتين "مخالفتين" وتعطيلهما في مضيق هرمز، بعدما تجاهلتا التحذيرات وأغلقتا أنظمة الملاحة وحاولتا المرور عبر "مسار ملغوم". وذكر الحرس، في بيانه لوسائل الإعلام الإيرانية، أن الولايات المتحدة "تحرض السفن على استخدام مسار غير قانوني"، وأن التعاون مع "العدو المعتدي" سيؤدي إلى أضرار وتأخير في إعادة فتح المضيق، فضلا عن أزمة طاقة عالمية.

(فرانس برس، قنا، العربي الجديد)