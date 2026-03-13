قتيلان ومصابون باعتداء على عُمان... والسعودية تعترض عشرات المسيرات

- هجوم بطائرات مسيرة في عمان: استهدفت طائرتان مسيرتان ولاية صُحار، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، بينما تواصل الجهات المختصة التحقيق في الحادثتين دون تحديد مصدر الطائرات. - تصعيد إقليمي وتواصل دبلوماسي: أجرى الرئيس الإيراني اتصالًا مع سلطان عمان لمناقشة الهجمات الأخيرة، مؤكدين على أهمية الحوار والدبلوماسية لخفض التوترات في المنطقة. - اعتراضات في السعودية والإمارات: السعودية تعترض عشرات المسيرات، بينما أصابت شظايا مبنى في دبي نتيجة اعتراض هجوم، دون تسجيل إصابات.

قتل شخصان وأصيب آخرون جراء اعتداء بطائرتين مسيرتين استهدفتا ولاية صُحار في سطنة عمان. فقد نقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني تأكيده "سقوط طائرتيْن مُسيرتين في ولاية صُحار، إحداهما في منطقة صناعية العوهي، ونتج عنها وفاة وافدين اثنين وبعض الإصابات، والأخرى في منطقة مفتوحة دون تسجيل أي إصابات".

وفي حين لفت المصدر نفسه إلى أن "الجهات المختصة تواصل التعامل مع الحادثتين والتحقيق فيهما"، لم يشر إلى مصدر المسيرتين أو الجهة التي تقف وراء إطلاقهما.

ومساء الجمعة، أفادت وكالة الأنباء العمانية بإسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال ولاية الدقم، على بعد نحو 550 كيلومتراً عن العاصمة مسقط، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وقبل يومين، وفي أعقاب الهجوم الذي طاول مخازن النفط في ميناء صلالة العُماني، أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اتصالًا هاتفياً مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد بحثا فيه هذا الهجوم والتطورات الأخيرة في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال الاتصال، جدد سلطان عُمان "حياد بلاده وعدم رضا السلطنة واستنكارها للاستهدافات المستمرة التي تطاول أراضيها"، مشدداً على أن عُمان "تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها".

كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لخفض التصعيد، مشددين على ضرورة إيقاف التصعيد والعمل على تغليب لغة الحوار والدبلوماسية لتجنيب المنطقة تداعيات الحرب التي تمس أمن الدول واستقرارها، بحسب وكالة الأنباء العمانية. في المقابل، أفاد الموقع الإلكتروني للحكومة الإيرانية بأن الرئيس بزشكيان ثمّن "الدور الإيجابي والبنّاء" لعُمان في وساطاتها الإقليمية وجهودها الرامية إلى تخفيف التوتر، معلناً أن التحقيقات الدقيقة والشاملة ستُجرى حول الحادث الذي استهدف ميناء صلالة، ومؤكداً أن الأهداف العسكرية الإيرانية محصورة فقط في المناطق التي شاركت مباشرة بالهجوم على إيران.

السعودية تعترض عشرات المسيرات

خليجياً أيضاً، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الجمعة، عن إسقاط مسيّرة كانت متجهة نحو حي السفارات في الرياض. وأكدت الوزارة في منشور على منصة إكس، إسقاط مسيّرة معادية أثناء محاولة الاقتراب من حي السفارات، مشيرة في الوقت ذاته إلى اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات بأماكن أخرى في السعودية.

كذلك قالت الوزارة في سلسلة تدوينات، على فترات متقاربة فجر الجمعة، إنها اعترضت 53 مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة، دون تفاصيل عن مواقع اعتراضها. وقبل ذلك بوقت قصير، أفادت بأنها اعترضت سبع طائرات مسيرة استهدفت المنطقتين الشرقية والوسطى.

إصابة مبنى في دبي بشظايا

أما في الإمارات، أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي إصابة مبنى في وسط المدينة بشظايا ناجمة عن اعتراض هجوم. وجاء في منشور للمكتب عبر منصة إكس: "أكدت الجهات المختصة أنه يتم التعامل مع حادث بسيط ناجم عن سقوط شظايا نتيجة اعتراض جوي، على واجهة أحد المباني وسط دبي، دون تسجيل إصابات". كما أفادت وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجار مزدوج هز المباني وترك سحابة كبيرة من الدخان الأسود تتصاعد فوق منطقة مركزية. وسُمعت صافرات الإنذار من اتجاه شارع الشيخ زايد، الشريان الرئيسي للمدينة.