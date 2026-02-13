قتيلان وجريح بإطلاق نار في جامعة كارولاينا الجنوبية

- قُتل شخصان وأُصيب ثالث في إطلاق نار داخل شقة بمجمع "هيوجين سويتس" السكني بجامعة ولاية كارولاينا الجنوبية، مما أدى إلى إغلاق الحرم الجامعي مساء الخميس. - تولى قسم إنفاذ القانون في ولاية كارولاينا الجنوبية التحقيق في الحادث، بينما لم تُكشف بعد هويات الضحايا أو الحالة الصحية للمصاب. - ألغت الجامعة الدراسة يوم الجمعة، مع توفير دعم نفسي للطلاب، وتقع الجامعة في أورانجبورغ وتعد الجامعة العامة الوحيدة المصنّفة ضمن الجامعات التاريخية للسود في الولاية.

قُتل شخصان وأُصيب ثالث بجروح في إطلاق نار وقع مساء الخميس، في حرم جامعة ولاية كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأميركية. وأوضحت الجامعة، في بيان، أن الحادث وقع داخل شقة في مجمع "هيوجين سويتس" السكني المخصص للطلاب، ما استدعى فرض إغلاق على الحرم الجامعي قرابة الساعة 9:15 مساءً، عقب تلقي بلاغ عن إطلاق النار. ولا يزال الحرم الجامعي تحت الإغلاق.

وطلب مسؤولو الجامعة، أمس الخميس، من قسم إنفاذ القانون في ولاية كارولاينا الجنوبية (SLED) تولي التحقيق في الحادث، حيث يوجد محققو القسم في الموقع ويباشرون أعمالهم. ولم تُكشف بعد هويات الضحايا أو الحالة الصحية للمصاب.

ويتلقى قسم السلامة العامة في الجامعة دعمًا من إدارة السلامة العامة في أورانجبورغ ومكتب عمدة مقاطعة أورانجبورغ لتسيير دوريات داخل الحرم الجامعي ومحيطه. وأكدت الجامعة عبر صفحتها على "فيسبوك" إلغاء الدراسة اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن المرشدين متاحون لتقديم الدعم للطلاب.

وتقع الجامعة في مدينة أورانجبورغ بولاية كارولاينا الجنوبية، على بعد نحو 45 ميلًا جنوب شرق كولومبيا، عاصمة الولاية. وتأسست عام 1896، ويبلغ عدد طلابها أكثر من 3 آلاف طالب، وهي الجامعة العامة الوحيدة في الولاية المصنّفة ضمن الجامعات التاريخية للسود. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، أسفرت حوادث إطلاق نار في الحرم الجامعي عن مقتل شخص وإصابة آخر خلال احتفالات "العودة إلى الديار"، ولم يُعتقد أن تلك الحوادث كانت مرتبطة ببعضها.

(فرانس برس، العربي الجديد)