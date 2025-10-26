قتيلان وجرحى بانفجار داخل موقع نفطي في محافظة البصرة جنوبي العراق

- انفجار في موقع نفطي بالبرجسية في البصرة أدى إلى مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين، مع تصاعد النيران والدخان الكثيف، وفرق الدفاع المدني تتدخل للسيطرة على الحريق. - الانفجار أثر على العوامات الرحوية في ميناء التصدير، مما تسبب في انخفاض مؤقت في معدلات تصدير النفط الخام، والبحث جارٍ عن بدائل تشغيلية لضمان استمرارية التصدير. - تزايد الحرائق في العراق يثير القلق حول الإجراءات الوقائية، وسط تعهدات وزارة الداخلية باتخاذ تدابير للحد من الحوادث.

قالت مصادر أمنية وطبية عراقية في محافظة البصرة المطلة على مياه الخليج العربي أقصى جنوبي البلاد، إن انفجاراً في موقع نفطي أدى إلى سقوط قتيلين ومصابين من العاملين في قطاع النفط، مؤكدة فتح تحقيق في الحادث. يأتي ذلك فيما تعمل السلطات العراقية منذ مدة بعمليات تأهيل وتوسعة ضخمة في المواقع النفطية بالبلاد بغية زيادة طاقتها الإنتاجية وقدرتها الاستيعابية ضمن خطة تشمل مواقع نفطية عدّة بالبلاد.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادرها، فإنّ "انفجاراً وقع صباح اليوم، في مستودع نفط زبير 1 البرجسية غربي محافظة البصرة، وأن ألسنة النيران واللهب تصاعدت من المكان، ما تسبب بوقوع قتيلان و7 جرحى في حصيلة أولية"، مبينة أن "فرق الدفاع المدني وفرقاً ساندة من حقول الرميلة النفطي توجّهت إلى موقع الحادث لمحاولة السيطرة على النيران".

وأضافت المصادر أن "الانفجار الذي وقع بأحد التوربينات أثر مباشرةً على العوامات الرحوية في ميناء التصدير، ما تسبب في انخفاض مؤقت في معدلات تصدير النفط الخام والبحث جارٍ عن بدائل تشغيلية لضمان استمرارية عمليات التصدير"، فيما أكدت مديرية الدفاع المدني في البصرة في بيان، أن "فرق إطفاء نفط البصرة باشرت في إخماد الحريق الذي نشب في أحد المواقع النفطية بالبرجسية نتيجة لانفجار أحد التوربينات"، مبينة أن "الانفجار أدى الى حدوث حريق ضخم وأنه جرت السيطرة على النيران وضمان عدم توسعها".

وبحسب مقاطع الفيديو المتداولة فقد تصاعدت ألسنة الدخان الأسود بكثافة في سماء المنطقة.

حريق بمستودع نفطي في البرجسية بالبصرة وفرق الدفاع المدني تباشر الإخماد#الرابعةTV pic.twitter.com/9SG0V4pmDd — قناة الرابعة - Al Rabiaa TV (@alrabiaatv) October 26, 2025

ويُسجل العراق حرائق متكرّرة في المباني الحكومية وفي المنشآت الخاصة خلال فصل الصيف، لكن ارتفاع عددها في غير الموسم الصيفي يثير القلق حول الإجراءات الوقائية، التي تعهدت وزارة الداخلية باتخاذها قبل نحو عامين عقب سلسلة حرائق طاولت أسواقاً ومستشفيات كبرى ودوائر مختلفة، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.