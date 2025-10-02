قتيلان وثلاثة جرحى جراء هجوم أمام كنيس يهودي في مانشستر

لندن

ربيع عيد

ربيع عيد (فيسبوك)
ربيع عيد
صحافي وكاتب من فلسطين؛ مراسل "العربي الجديد" في بريطانيا.
02 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 15:33 (توقيت القدس)
الشرطة والإسعاف أمام كنيس في مانشستر ، 2 أكتوبر 2025 (فرانس برس)
قتل شخصان وجُرح ثلاثة، الخميس، في عملية دهس وطعن أمام كنيس يهودي في مانشستر شمال غربي إنكلترا، حسب ما أعلنت الشرطة. وقالت في منشور على إكس إن "عناصر من شرطة مانشستر الكبرى أطلقوا النار على رجل يُعتقد أنه الجاني"، مضيفة أن ليس بالإمكان راهناً تأكيد وفاته بسبب "أشياء مشبوهة بحوزته". وأعلنت أن وحدة تعنى بتفكيك المتفجرات تعمل في المكان مؤكدة أن الجرحى الثلاثة "إصابتهم خطرة".

وقالت الشرطة البريطانية إنّ أجهزة الطوارئ عالجت "أربعة أشخاص مصابين بجروح ناجمة عن حادث سيارة وطعن" بالقرب من كنيس يهودي في كرامبسال بمدينة مانشستر، قبل أن يُعلن لاحقاً عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين. وعمم كير ستارمر بياناً قال فيه: "أشعر بالفزع من الهجوم على كنيس يهودي في كرامبسال. وقوع هذا الهجوم في يوم كيبور، أقدس يوم في التقويم اليهودي، يزيد الأمر فظاعة. أُعرب عن تعازيي لأحباء جميع المتضررين، وأتقدم بالشكر لخدمات الطوارئ وجميع المستجيبين الأوائل".

وأعلنت الشرطة أنها أعلنت حالة الطوارئ "أفلاطون" بعد لحظات من سماعها بالحادث. وتتضمن عملية "أفلاطون" مجموعة من استجابات خدمات الطوارئ للحوادث واسعة النطاق، بما في ذلك "الهجمات الإرهابية الشرسة". وعلّقت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوخ، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قائلة: "يبدو هجوماً شنيعاً على الجالية اليهودية في أقدس أيامها"، واصفةً إياه بأنه "شنيع ومقزز".

رجال الشرطة في الكنيس الذي تعرض لحريق في ملبورن، 4 يوليو 2025 (Getty)
اعتقال أسترالي بتهمة إضرام النار في كنيس يهودي عمداً

وحثّ وزير شؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر الجمهور على اتباع النصائح قائلًا إنه سبقت له زيارة الكنيس اليهودي في كرامبسال، وكان "فخوراً" بذلك، وأضاف أنه "مُذعور" لسماعه نبأ الحادث هناك. وقال في منشور مقتضب على مواقع التواصل الاجتماعي: "أُعرب عن تعازيي لجميع المتضررين. يُرجى اتباع نصائح خدمات الطوارئ".

من جهتها، نشرت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود بياناً بشأن الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت فيه: "أشعر بالفزع من نبأ الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر اليوم، في أقدس يوم في التقويم اليهودي". وأضافت: "أتوجه بخالص تعازيي للضحايا، وشرطتنا الشجاعة، وخدمات الطوارئ"، مؤكدةً أنها تتلقى تحديثات مستمرة من شرطة مانشستر الكبرى، داعية إلى اتباع إرشادات خدمات الطوارئ.

