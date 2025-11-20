قتيلان من الجيش السوري باشتباكات مع "قسد" شرقي الرقة

- هجوم مباغت وتصعيد عسكري: نفذت "قوات سوريا الديمقراطية" هجومًا مفاجئًا على الجيش السوري في ريف الرقة الشرقي، مما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين، وتصاعدت الاشتباكات باستخدام الأسلحة الثقيلة والدبابات. - انسحاب وتوتر مستمر: انسحبت قوات "قسد" بعد الهجوم، بينما استهدفتها القوات السورية بالأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف "قسد"، وسط تحليق طائرات استطلاع في المنطقة. - اتهامات وتبريرات: زعمت "قسد" أن الهجوم جاء ردًا على استخدام مواقع من قبل تنظيم "داعش" لإطلاق طائرات مسيّرة، متهمةً فصائل حكومية بالتنسيق مع التنظيم، مؤكدةً التزامها بالدفاع عن مناطقها.

قُتل عنصران من قوات الجيش السوري وأُصيب آخرون بجروح، في حصيلة أولية لهجوم نفذته مجموعات عسكرية تابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس، على أحد محاور ريف محافظة الرقة الشرقي شمال شرقي سورية. وأفادت مصادر مطلعة "العربي الجديد" بأن عنصرين من الجيش السوري قُتلا إثر عملية تسلل نفذتها مجموعات تابعة لـ"قسد" على محور بادية معدان شرقي الرقة، موضحةً أن الهجوم وقع بشكل مباغت، ودفع قوات الجيش السوري إلى استنفار واسع في المنطقة.

وعقب الهجوم، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين على محور بادية معدان، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والدبابات، بحسب المصادر التي أشارت إلى أن عناصر "قسد" الذين نفذوا عملية التسلل انسحبوا نحو مواقعهم الأولى، تزامنًا مع تحليق عدة طائرات استطلاع في أجواء المنطقة. وبحسب المصادر ذاتها، أسفر استهداف الجيش السوري لمجموعة "قسد" المنسحبة بالأسلحة الثقيلة عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، دون أن تتضح الحصيلة النهائية حتى اللحظة.

وجاء الهجوم بعد ساعات من إعلان "قسد"، عبر مكتبها الإعلامي، أن قواتها "تتعامل مع عدد من المواقع التي استخدمها عناصر تنظيم داعش الإرهابي بشكل مباشر لإطلاق طائرات مسيّرة باتجاه نقاط تمركز قواتنا في بادية غانم العلي شرق الرقة"، زاعمة أن المنطقة شهدت خلال الأسبوع الماضي "سلسلة هجمات من فصائل تابعة لحكومة دمشق، بالتوازي مع نشاط عناصر التنظيم الذين استخدموا تلك المواقع فعلياً في تنفيذ هجماتهم الإرهابية"، على حد تعبيرها.

ونشرت "قسد" تسجيلات قالت إنها تُظهر استخدام تنظيم "داعش" للنقاط المذكورة كمنصات لإطلاق الطائرات المسيّرة، زاعمةً أن ذلك "يؤكد حصول تنسيق مباشر بين عدد من فصائل حكومة دمشق وعناصر التنظيم في استهداف نقاطنا العسكرية وتهديد أمن المنطقة". وأكدت القوات في بيانها أنها "تواصل عملياتها الميدانية لتعطيل مصادر الهجوم، وتعزيز حماية خطوطنا ونقاطنا العسكرية"، مشددة على "الالتزام الكامل بالدفاع المشروع عن مناطق شمال وشرق سورية، ودرء أي تهديد إرهابي يستهدف المدنيين أو قواتنا".