قتيلان في هجوم جوي روسي على كييف وسط إرجاء لقاء بوتين وترامب

- شهدت كييف هجوماً جوياً روسياً أدى إلى مقتل شخصين واندلاع حرائق، بينما تعرضت مناطق أخرى في جنوب شرق أوكرانيا لهجمات بطائرات مسيرة، مما تسبب في أضرار مادية وانقطاع التيار الكهربائي. - أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعاً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بسبب تمسك روسيا بمطالبها في دونباس ورفضها نشر قوات الناتو في أوكرانيا. - يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السويد لتعزيز التعاون الدفاعي والإعلان عن اتفاق لتصدير الأسلحة، مؤكداً دعم السويد لأوكرانيا ضد العدوان الروسي.

قتل شخصان في كييف في هجوم جوي روسي استهدف صباح اليوم الأربعاء العاصمة الأوكرانية، بحسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية المحلية تيمور تكاتشنكو، فيما أرجئ اجتماع كان مقررا بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في بودابست خلال أسبوعين في ضوء تمسك روسيا بالسيطرة الكاملة على دونباس، ورفض نشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا في إطار أي اتفاق سلام.

وقال تكاتشنكو في منشور على تطبيق تليغرام إنّ واحدا على الأقل من هذين القتيلين سقط في حي دنيبروفسكي حيث أدّى الهجوم الروسي لاندلاع حريق في الطابقين الثامن والتاسع من بناية. وأشارت تقارير أولية صادرة عن سلاح الجو الأوكراني إلى أن ما لا يقل عن أربعة صواريخ أُطلقت باتجاه المدينة، فيما سُمع دوي نحو 12 انفجارا في وسط كييف، معظمها ناجم عن نيران الدفاعات الجوية.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، عبر تليغرام، إن حريقا اندلع في حي هولوسيفسكي جنوبا، مضيفا أن شظايا صواريخ سقطت في منطقتين أخريين وتسببت في اشتعال النار في سيارة واحدة على الأقل. ورجح محللون عسكريون أن محطتي التدفئة المركزية في المدينة كانتا من بين الأهداف المحتملة للهجوم.

كما أفادت السلطات أيضا بوقوع ضربات إضافية في جنوب شرقي أوكرانيا، حيث أصابت تسع طائرات مسيّرة قتالية روسية مدينة زابوريجيا، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المباني السكنية، بحسب ما ذكره الحاكم الإقليمي إيفان فيدوروف على تليغرام. واستُهدفت أيضًا مدينة كامينسكي الصناعية بصواريخ ومسيرات روسية، وفقا لسلاح الجو الأوكراني، إلا أنه لم ترد في البداية تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وفي وقت سابق، استهدفت طائرات مسيرة قتالية روسية مدينة إيزمايل، الميناء الجنوبي الأوكراني القريب من الحدود مع رومانيا، ما أدى إلى وقوع انفجارات وانقطاع في التيار الكهربائي، وفق ما أفاد به التلفزيون الأوكراني العام، دون تأكيد رسمي من السلطات.

إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين ومصدر مطلع قولهم إن روسيا جددت شروطها السابقة لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا وذلك في بيان خاص أُرسل إلى الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع تحت اسم "الوثيقة غير الرسمية". وأضاف أحد المسؤولين الأميركيين أن البيان أعاد تأكيد مطلب روسيا بالسيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية بالكامل، وهو موقف يتعارض فعليا مع موقف ترامب الحالي المتمثل في تجميد خطوط المواجهة في مواقعها الحالية.

وأعلن ترامب أنّه أرجأ إلى أجل غير مسمّى اجتماعا كان مقررا أن يعقده مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست خلال أسبوعين، عازيا سبب هذا التأجيل إلى عدم رغبته بإضاعة الوقت عبر إجراء مباحثات بلا جدوى. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض لدى سؤاله عن سبب تأجيل اللقاء "لا أريد عقد اجتماع فارغ"، وأضاف "لا أريد إضاعة الوقت، لذا سأرى ما سيحدث". وكان الرئيسان الأميركي والروسي يخطّطان للقاء في بودابست لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا. كما ألغى وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف اجتماعا كان مقررا بينهما للتحضير لقمة بودابست التي كانت محور محادثة أجرياها يوم الاثنين.

زيلينسكي يزور السويد في إطار اتفاق حول الأسلحة

في غضون ذلك، يتوجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السويد الأربعاء حيث سيعلن البلدان اتفاقاً لـ"تصدير" أسلحة، على ما أفادت الحكومة السويدية في بيان. ويلتقي زيلينسكي ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مدينة لينكوبينغ المقر العام لشركة "ساب" لصناعات الدفاع التي تنتج طائرات "غريبن" المطاردة. وأضافت الحكومة "في ختام اللقاء، يعقد كريسترسون وزيلينسكي مؤتمراً صحافياً مشتركاً للقيام بإعلان في مجالات صادرات الدفاع" وسيكون عند الساعة الأولى بعد الظهر بتوقيت غرينتش.

وكتب كريسترسون على منصة إكس "وجود أوكرانيا قوية وقادرة يمثل أولوية رئيسية بالنسبة إلى السويد، وسنواصل الحرص على أن تكون أوكرانيا قادرة على الرد على العدوان الروسي". والعام الماضي، علّقت السويد خططها لإرسال مقاتلات من طراز غريبن إلى أوكرانيا، رداً على طلب من الدول الشريكة لإعطاء الأولوية لطائرات إف-16 الأميركية.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)