قتيلان بعملية للتحالف الدولي والأمن السوري ضد "داعش" في الرقة

- شهدت منطقة ريف الرقة الشرقي عملية عسكرية مشتركة بين قوات التحالف الدولي وقوى الأمن الداخلي السوري، استهدفت خلايا يُشتبه بانتمائها لتنظيم "داعش"، وأسفرت عن مقتل شخصين، أحدهما طفل، وإصابة مدنيين، وسط تصاعد تهديدات التنظيم في المنطقة. - تضمنت العملية مداهمات وإنزال جوي في قرى "النعمات" و"المسطاحة"، حيث تم اعتقال أفراد والعثور على أسلحة وعبوات ناسفة، مما أثار حالة من الذعر بين السكان المحليين. - أكد الأدميرال براد كوبر أهمية العمليات الجارية في سورية لمنع "داعش" من استعادة قدراته، مشيراً إلى تعاون مع الحكومة السورية لتدمير مواقع ومخابئ أسلحة تابعة للتنظيم.

قُتل شخصان، أحدهما طفل، وأُصيب مدنيون اليوم الخميس خلال عملية عسكرية نفذتها قوات التحالف الدولي بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي السوري، استهدفت خلايا يُشتبه بانتمائها لتنظيم "داعش" في ريف الرقة الشرقي، شمال سورية، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في تهديدات التنظيم.

وقال الناشط موسى الخلف لـ"العربي الجديد"، إن رتلا عسكريا كبيرا تابعا لقوات التحالف دخل ليل الأربعاء - الخميس إلى ناحية معدان ومحيطها، جنوب شرقي الرقة، وهي منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وذلك بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المروحي والحربي على علو منخفض.

وأوضح الخلف أن منطقة خط البوعيسى (المسطاحة – القصبي) على أطراف ناحية معدان شهدت إطلاق نار متقطع، أعقبه انفجار ثانٍ سُمع دويه بوضوح داخل البلدة، بالتوازي مع استمرار التحليق الجوي فوق المنطقة. وبحسب الخلف، نفذ التحالف الدولي وقوى الأمن الداخلي السوري عملية مداهمة واسعة استهدفت خلايا تابعة تنظيم "داعش" في ناحية معدان وريفها، حيث دخلت القوات القادمة من مناطق سيطرة "قسد" شمالي الرقة، تحت غطاء جوي مكثف، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

وفي قرية "النعمات" في المنطقة ذاتها، نفذت قوات التحالف عملية إنزال جوي تخللها اقتحام أحد المنازل، واندلعت اشتباكات داخلية أسفرت عن مقتل عبد الكريم المحمود الأحمد، وإصابة زوجته. وأكدت مصادر محلية أن القتيل كان يعمل في فرن لبيع الخبز، وسبق أن انتسب سابقاً إلى تنظيم "داعش" خلال فترة سيطرته على المنطقة بين عامي 2014 و2017، مشيرة إلى العثور على أسلحة وعبوات ناسفة داخل منزله.

وفي قرية "المسطاحة" بريف معدان أيضاً، نفذت عملية مداهمة مماثلة استهدفت خلايا أخرى، حيث سُمع إطلاق نار متقطع وانفجار ثانٍ، دون صدور معلومات رسمية نهائية عن نتائج العملية، غير أن الخلف أكد مداهمة منزل في القرية، واعتقال نبيل فايز الفياض، ومقتل شقيقه الطفل سامي. وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري تقوده القوات الأميركية وشركاؤها في سورية، حيث أعلنت القيادة المركزية الأميركية تنفيذ نحو 80 عملية منذ شهر يوليو/تموز الماضي، بهدف القضاء على بقايا التنظيم.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، في تصريحات نُشرت على الصفحة الرسمية للقيادة يوم أمس، إن العمليات الجارية في سورية "حاسمة لمنع تنظيم داعش من إعادة توليد قدراته وفرض تهديد كبير"، مضيفاً: "سنجتث الإرهابيين ونقضي عليهم أينما اختبأوا". وأشار كوبر إلى أن الشهر الماضي شهد تعاوناً بين قوات المهام المشتركة - عملية العزم الصلب ووزارة الداخلية السورية، أسفر عن تحديد وتدمير أكثر من 15 موقعًا تحتوي على مخابئ أسلحة تابعة للتنظيم جنوب سورية، إضافة إلى تدمير أكثر من 130 قذيفة هاون وصاروخ، وعدد من البنادق والرشاشات، وألغام مضادة للدبابات، ومواد تُستخدم في تصنيع العبوات الناسفة. وأكد كوبر أن هذا التعاون يمثل "مكاسب أمنية ملموسة يمكن تحقيقها على الأرض"، لافتاً إلى وجود "أمثلة متعددة" على التنسيق مع الحكومة السورية لمواجهة تهديدات محددة يشكلها التنظيم.