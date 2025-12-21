قُتل شخصان وأُصيب آخر، خلال عملية دهم نفذتها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تحت غطاء جوي من طيران التحالف الدولي في بلدة ذيبان، التابعة لناحية الميادين في ريف محافظة دير الزور، شرقي سورية، صباح اليوم الأحد. وجاءت العملية بعد يومين من عملية مماثلة جرت في بلدة درنج بريف المحافظة، أسفرت عن اعتقال 9 أشخاص.

وأوضحت مصادر خاصة مقربة من "قسد" لـ"العربي الجديد"، أن العملية جرت فجر اليوم بغطاء من التحالف الدولي، في إطار ملاحقة عناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش ضمن بلدة ذيبان، وخلال العملية قُتل كل من غنام الصبوح وابنه مأمون، كما اعتقلت قوات "قسد" 3 أشخاص على الأقل، ونقلت المعتقلين وجثتَي القتيلَين إلى قاعدة حقل العمر النفطي شرقي المحافظة. وكثفت "قسد" العمليات الأمنية التي تستهدف، حسب زعمها، خلايا تنظيم داعش في مناطق سيطرتها شمال شرقي سورية، في حين قالت القيادة الوسطى الأميركية، في بيان صدر الأربعاء، إن قواتها وشركاءها نفذوا منذ شهر يوليو/ تموز الماضي نحو 80 عملية عسكرية وأمنية في سورية، استهدفت القضاء على عناصر من تنظيم داعش، في إطار الجهود الرامية إلى منع التنظيم من إعادة تنظيم صفوفه، وشنّ هجمات داخل البلاد أو خارجها.

توغل إسرائيلي في القنيطرة

وفي سياق منفصل، توغلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في محافظة القنيطرة شمال غربي سورية، في إطار عمليات توغل متكررة ضمن المحافظة. وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن دورية إسرائيلية مكونة من عربتَين عسكريتَين توغلت من نقطة العدنانية في ريف القنيطرة الشمالي، وأقامت حاجزاً عند تقاطع قرية أم العظام الذي يربطها بقريتي رويحينة والمشيرفة. وذكرت الوكالة أن دورية أخرى تابعة للاحتلال توغلت غرب بلدة الرفيد في الريف الجنوبي للمحافظة، وأطلقت النار عشوائياً، فيما توغلت دورية مؤلفة من خمس آليات عسكرية داخل قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي.

وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس السبت، في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سورية، وأقامت حواجز تفتيش داخل عدد من القرى، في استمرار لسلسلة من الانتهاكات العسكرية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024.