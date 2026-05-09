قتيلان بضربة أميركية استهدفت قارب مخدرات شرقي المحيط الهادئ

- أعلن الجيش الأميركي عن قتل شخصين في ضربة استهدفت زورقاً يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ، مما يرفع حصيلة ضحايا الحملة الأميركية ضد المخدرات إلى 189 قتيلاً على الأقل. - أكدت القيادة الجنوبية "ساوثكوم" أن الزورق المستهدف يُدار من قبل منظمات إرهابية مصنفة، وأنه كان يعبر طرقاً معروفة لتهريب المخدرات، مع نجاة شخص واحد من الهجوم. - بدأت إدارة ترامب باستهداف زوارق التهريب، مما أثار جدلاً حول شرعية العمليات العسكرية، حيث يعتبرها خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية قتلاً خارج نطاق القضاء.

أعلن الجيش الأميركي الجمعة، أنه قتل شخصين في ضربة استهدفت زورقاً يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ، مشيراً إلى نجاة شخص واحد. وبحسب إحصاء لوكالة "فرانس برس" ترفع هذه الضربة التي تأتي في أعقاب عشرات الهجمات المماثلة، حصيلة ضحايا الحملة الأميركية ضد المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ إلى 189 قتيلاً على الأقل.

وأفادت القيادة الجنوبية في الجيش الأميركي "ساوثكوم"، بنجاة شخص واحد من الهجوم، دون تحديد حالته الصحية، مضيفة أنه جرى إبلاغ خفر السواحل الأميركي لبدء عملية بحث وإنقاذ. وذكرت "ساوثكوم" في بيان على منصة إكس أن الزورق المستهدف "يُدار من قبل منظمات إرهابية مصنفة"، مشيرة إلى أن "المعلومات الاستخباراتية أكدت أن الزورق كان يعبر طرقاً معروفة لتهريب المخدرات". ويُظهر مقطع فيديو بالأبيض والأسود أرفق ببيان "ساوثكوم" زورقاً صغيراً يتحرك في المياه قبل أن يصاب بمقذوف وينفجر.

وبدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب باستهداف زوارق التهريب مطلع سبتمبر/ أيلول، مشددة على أنها في حالة حرب فعلية مع ما تسميه "إرهابيي المخدرات" الذين ينشطون انطلاقاً من أميركا اللاتينية. لكن إدارته لم تقدم أدلة دامغة على تورط هذه الزوراق بالتهريب، ما يثير جدلاً حول شرعية هذه العمليات العسكرية. وهجوم الجمعة هو التاسع على الأقل خلال شهر.

ويرى خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية أن هذه الضربات قد ترقى إلى مستوى القتل خارج نطاق القضاء، لأنها تستهدف مدنيين لا يبدو أنهم يشكلون تهديداً مباشراً للولايات المتحدة.

(فرانس برس)