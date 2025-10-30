قتل مدنيين ومناوشات مسلحة تزيد أزمة السويداء تعقيداً

- شهدت محافظة السويداء توترًا بعد هجوم على حافلة ركاب أدى إلى مقتل مدنيين، وسط تبادل هجمات بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة، مما زاد من حدة التوترات. - تتعرض السويداء لانتهاكات متكررة، بما في ذلك هجمات بطائرات مسيّرة واشتباكات، مما يثير قلق السكان ويزيد من الاستياء بعد استهداف المدنيين. - تتباين الآراء حول حل الأزمة، بين تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها أو حق تقرير المصير، مع اقتراح بعض الأهالي الانضمام إلى الأردن كحل بديل.

شهدت محافظة السويداء جنوب سورية، أول من أمس الثلاثاء، حالةً من الغليان والتوتر، إثر تعرض حافلة ركاب من أبناء السويداء لإطلاق نار على طريق السويداء ـ دمشق، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين. ونقل موقع "السويداء 24" عن ثلاثة أشخاص قال إنهم نجوا من الحادثة، تفاصيل ما جرى، وقالوا إن "الحافلة التي كان تقلّهم من دمشق إلى السويداء توقفت عند حاجز مهجور بالقرب من كازية (محطة وقود) مرجانة في ريف دمشق، حيث ظهر مسلّحان ملثمان يرتديان ملابس سوداء، وسألا مرافق السائق: من أين الركاب وأين وجهتكم؟". وتابعوا: "المرافق أخبرهما أن الركاب من السويداء ووجهتهم إلى المحافظة، وما هي إلا ثوانٍ معدودة حتى بدأ إطلاق النار من المسلحين الاثنين وآخرين كانوا متوارين قرب الحاجز، مستهدفين الحافلة بشكل مباشر، بينما سارع السائق بالفرار". في المقابل، وصف قائد الأمن الداخلي التابع للحكومة العميد حسام الطحان، الحادث بـ"الجبان"، مشيراً في تصريح لوكالة سانا الرسمية إلى أنها "محاولة بائسة لزعزعة الأمن وترهيب المواطنين الذين يسعون إلى الاستقرار".

هجمات وانتهاكات

وفي السياق، ذكرت شبكات إخبارية أن حاجزاً لما يسمّى "الحرس الوطني" المناوئ للحكومة والتابع لحكمت الهجري، أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية، تعرّض أول من أمس، لهجمات بطائرات مسيّرة من مناطق تسيطر عليها الحكومة، ما أدّى إلى إصابة عدد من العناصر. في المقابل، قال مصدر أمني لـ"سانا"، إن "مجموعات خارجة عن القانون استهدفت حاجز المتونة التابع للأمن الداخلي بريف السويداء بقذائف الهاون والرشّاشات الثقيلة".

ميساء العبدالله: الطائرات المسيّرة لم تنقطع منذ فترة طويلة وهي تظهر في الأجواء بشكل شبه يومي

وقالت ميساء العبد الله، وهي من أهالي السويداء، لـ"العربي الجديد"، إن "الطائرات المسيّرة لم تنقطع منذ فترة طويلة وهي تظهر في الأجواء بشكل شبه يومي"، مضيفة: "نسمع دائماً إطلاق نار على هذه المسيّرات التي لم يسبق لها استهداف المناطق السكنية". وأضافت أنه "خلال الأيام الأخيرة، سُجّلت اشتباكات عدة على محوري كناكر وولغا غربي السويداء على الحواجز ومناطق التماس وأدت هذه الاشتباكات إلى سقوط قتيل وسبع إصابات في السويداء". وتابعت أنه بعد "جريمة الثلاثاء (أول من أمس) ومهاجمة حافلة نقل ركاب، ساد استياء كبير في السويداء لا سيما أن المستهدفين مدنيون لا ذنب لهم ومن بينهم طالبة جامعية كانت تتحضر للتخرج". وحول الأوضاع الأمنية داخل السويداء، تحدثت العبد الله عن جرائم قتل عدة طاولت عدداً من الأشخاص، بينها جريمة ثأر، لكنها وصفت الأمر بأنه ضمن الأحوال الطبيعية"، مؤكدة أن "الناس يتنقلون بحرّية ويتابعون حياتهم".

من جهة أخرى، نقل موقع "السويداء 24"، أمس، عن مصادر ميدانية، أن المحور الغربي لمدينة السويداء يشهد خروقاً متكررة لوقف النار من جانب الجيش السوري، وأكد أن طائرات مسيّرة نفذت أكثر من عشرة استهدافات، ما أدى إلى إصابة عدد من الأفراد بجروح، جرى إسعافهم إلى المستشفى الوطني، فيما سُجّل مساء الثلاثاء تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء الجنوب السوري. وأعلنت قوات الحرس الوطني التابعة للهجري، أمس، أنها أفشلت هجوماً نفذته قوات الجيش السوري على المحور الغربي للمدينة، عبر رمايات رشاشة كثيفة، رافقتها محاولة تسلّل باتجاه إحدى النقاط على المحور المذكور، مؤكدة في بيان أن الوضع تحت السيطرة الكاملة.

وحاول "العربي الجديد" التواصل مع وزارة الدفاع السورية لمعرفة حقيقة الأنباء عن الهجمات بالمسيّرات والاشتباكات، لكنه لم يتلق أي رد. لكن مصدراً ميدانياً تابعاً للأمن السوري، اتهم في حديث لـ"العربي الجديد"، المجموعات المسلحة التابعة لحكمت الهجري في السويداء، بتنفيذ هجمات على مواقع الجيش في محاور خلخلة في الريف الشمالي، ومحاور ريمة حازم وولغا وسليم في الريف الغربي.

وكانت محافظة السويداء شهدت في يوليو الماضي أحداثاً دامية أخذت طابعاً طائفياً حاداً، بعد تدخل الحكومة عسكرياً فيها، لوضع حدّ لاقتتال داخلي بين الدروز والبدو، لكن قواتها ارتكبت انتهاكات بحق الأهالي. وشابت تلك الأحداث التي أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى بالمئات من جميع الأطراف المتحاربة، انتهاكات واسعة. وأكد الهجري في تصريحات تلفزيونية قبل أيام، أنه لا يزال هناك 600 شخص بينهم نساء من أبناء الطائفة الدرزية مختطفين منذ يوليو الماضي، معتبراً أن "تقرير المصير" لأبناء المحافظة "حق قطعي لا يمكن التراجع عنه".

أدهم مسعود القاق: مصلحة السويداء تقتضي تنفيذ خريطة الطريق التي اتُفق عليها أخيراً

أزمة السويداء... حلول متباعدة

وحمّل الأكاديمي يحيى العريضي، في حديث مع "العربي الجديد"، ما أسماها بـ"سلطة (الرئيس السوري أحمد) الشرع" مسؤولية "فصل السويداء عن النسيج السوري"، مضيفاً أن شعار "لا تفاهم مع سلطة الإرهاب" هو السائد اليوم في السويداء. ورأى أن "السلطة تريد إخضاع الناس"، مشيراً إلى أن سكان محافظة السويداء "لا يريدون الخضوع، ويبحثون عن البقاء بكرامة". وتحدث عن خروج تظاهرات ضمّت نحو 100 ألف متظاهر في المحافظة، طالبوا "بحق تقرير المصير بعد الاجتياح والمجازر".

لكن الناشط المدني أدهم مسعود القاق، له رأي مختلف، فقد اعتبر في حديث مع "العربي الجديد"، أن سورية "غير قابلة للتقسيم"، مشيراً إلى أن "مصلحة السويداء تقتضي بتنفيذ خريطة الطريق التي اتُفق عليها أخيراً". وتابع: "يجب منح كل المحافظات السورية لامركزية خدمية وإدارية موسعة وفق نظام الإدارة المحلية وتثبيت هذا الأمر في الدستور المقبل". وشدّد على أنه "لا بد في النهاية من اتفاق بين دمشق والمحافظة. سورية ستبقى واحدة موحدة".

نورس عزيز: بعض الناس في الشارع بدأوا أخيراً طرح فكرة الانضمام إلى الأردن

وكان جرى في سبتمبر/أيلول الماضي توقيع "خريطة طريق" لحل أزمة السويداء في العاصمة الأردنية عمّان، بين الحكومة السورية والأردن والولايات المتحدة، ونصّت على محاسبة مرتكبي الانتهاكات بالتنسيق الكامل مع المنظومة الأممية، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع، وتعويض المتضررين وترميم القرى والبلدات وتسهيل عودة النازحين، ونشر قوات حكومية مدربة ومؤهلة تابعة لوزارة الداخلية على طول طريق السويداء - دمشق لضمان الحركة الآمنة للمواطنين، والكشف عن مصير المفقودين، وإطلاق مسار مصالحة. لكن الشيخ الهجري رفض هذه الخريطة.

ورأى الصحافي والكاتب نورس عزيز، في حديث مع "العربي الجديد"، أن ملف السويداء "بات معقداً جداً"، مشيراً إلى أن هناك خيارين لا ثالث لهما للتوصل إلى حلول: الأول، هو القطيعة الكاملة مع دمشق وانتظار أي مشروع أو وصاية دولية". وبيّن أن بعض الناس في الشارع بدأوا في الآونة الأخيرة "طرح فكرة الانضمام إلى الأردن"، مشيراً إلى أن الحلّ الثاني "هو انتهاء السلطة الحالية في دمشق، فهذه السلطة بنظر أهل السويداء تمثل لوناً واحداً متشدداً، وما جرى في السويداء لم يكن حوادث فردية معزولة بل هو نهج كراهية ضد مجموعة معينة موجودة في أرضها". واعتبر أن "ظهور سلطة مدنية تضم نخباً سورية وانتهاء دور هيئة تحرير الشام في إدارة البلاد كفيلان بالمحافظة على وحدة سورية ووضع حد لأي تدخل من أي طرف إقليمي أو دولي"، وفق رأيه.