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قتلى ومصابون بإطلاق نار خلال مهرجان في سياتل

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27 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 09:53 (توقيت القدس)
من مكان إطلاق النار في سياتل الأميركية، 26 يوليو 2026 (لقطة شاشة)
من موقع إطلاق النار في سياتل، 26 يوليو 2026 (لقطة شاشة)
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- شهدت مدينة سياتل حادث إطلاق نار مروع خلال مهرجان "بايت أوف سياتل"، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، حيث ألقت الشرطة القبض على مشتبه به وتبحث عن آخر.

- وقع إطلاق النار بالقرب من برج "سبيس نيدل"، حيث تجمع آلاف الأشخاص، مما أدى إلى حالة من الفوضى والذعر بين الحضور، ودعت الشرطة السكان لتجنب المنطقة.

- أكدت عمدة سياتل، كاتي ويلسون، أن الحادث عمل عنف مروع، مشيرة إلى أن المجتمع يحاول استيعاب الصدمة الناتجة عن هذا الهجوم العنيف.

أعلنت شرطة سياتل الأميركية، مقتل ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار بالقرب من برج "سبيس نيدل" في المدينة. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به واحد، بينما تبحث عن مشتبه آخر، عقب الحادث الذي وقع خلال مهرجان شعبي للطعام.

وكان مسؤول إطفاء في مدينة سياتل أعلن الأحد، مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في الحادث، في وقت تحدثت الشرطة الأميركية عن سقوط عدد من الضحايا جراء إطلاق النار في المدينة. وأفادت الشرطة عبر منصة "إكس" بوقوع "إطلاق نار في مركز سياتل"، مشيرة إلى وجود عدد من "الضحايا".

ووعدت الشرطة بتقديم "مزيد من المعلومات لاحقاً"، وحضّت السكان على تجنب المنطقة. وذكرت صحيفة "ذا سياتل تايمز" أن وابلاً من الرصاص دوّى حوالي الساعة السادسة مساءً (بالتوقيت المحلي) في مركز سياتل، حيث تجمع آلاف الأشخاص لحضور مهرجان "بايت أوف سياتل". ووصف شهود عيان مشهداً فوضوياً، حيث ركض حشد من الحضور واختبأ في جميع أنحاء مجمع الحديقة الذي تبلغ مساحته 74 فداناً.

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وأعلنت عمدة سياتل، كاتي ويلسون، في بيان، عن اعتقال شخص واحد، في وقت لم يُكشف بعد عن أي دافع واضح لإطلاق النار. وقالت ويلسون في بيان: "ما حدث اليوم في سياتل سنتر عمل من أعمال العنف المروعة"، وأوضحت أن مشتبهاً به جرى احتجازه. وأضافت: "تعيش العائلات المتضررة أسوأ أوقات حياتها، ويحاول المجتمع بأسره استيعاب كيف لتجمّع أقيم للاحتفاء بالثقافة والتواصل والبهجة أن ينتهي بدوي طلقات نارية".

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