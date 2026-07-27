قتلى ومصابون بإطلاق نار خلال مهرجان في سياتل

- شهدت مدينة سياتل حادث إطلاق نار مروع خلال مهرجان "بايت أوف سياتل"، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، حيث ألقت الشرطة القبض على مشتبه به وتبحث عن آخر. - وقع إطلاق النار بالقرب من برج "سبيس نيدل"، حيث تجمع آلاف الأشخاص، مما أدى إلى حالة من الفوضى والذعر بين الحضور، ودعت الشرطة السكان لتجنب المنطقة. - أكدت عمدة سياتل، كاتي ويلسون، أن الحادث عمل عنف مروع، مشيرة إلى أن المجتمع يحاول استيعاب الصدمة الناتجة عن هذا الهجوم العنيف.

أعلنت شرطة سياتل الأميركية، مقتل ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار بالقرب من برج "سبيس نيدل" في المدينة. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به واحد، بينما تبحث عن مشتبه آخر، عقب الحادث الذي وقع خلال مهرجان شعبي للطعام.

وكان مسؤول إطفاء في مدينة سياتل أعلن الأحد، مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في الحادث، في وقت تحدثت الشرطة الأميركية عن سقوط عدد من الضحايا جراء إطلاق النار في المدينة. وأفادت الشرطة عبر منصة "إكس" بوقوع "إطلاق نار في مركز سياتل"، مشيرة إلى وجود عدد من "الضحايا".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هو الدافع وراء حادث إطلاق النار الذي وقع خلال المهرجان؟ كم عدد المشتبه بهم الذين تبحث عنهم الشرطة حاليًا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

Police are investigating a shooting. Multiple shooting victims. Shots fired at the Seattle Center. More information to come. Please avoid the area. — Seattle Police Department (@SeattlePD) July 27, 2026

ووعدت الشرطة بتقديم "مزيد من المعلومات لاحقاً"، وحضّت السكان على تجنب المنطقة. وذكرت صحيفة "ذا سياتل تايمز" أن وابلاً من الرصاص دوّى حوالي الساعة السادسة مساءً (بالتوقيت المحلي) في مركز سياتل، حيث تجمع آلاف الأشخاص لحضور مهرجان "بايت أوف سياتل". ووصف شهود عيان مشهداً فوضوياً، حيث ركض حشد من الحضور واختبأ في جميع أنحاء مجمع الحديقة الذي تبلغ مساحته 74 فداناً.

الجريمة والعقاب شرطة الهجرة الأميركية متورّطة بحادث إطلاق نار أدى لمقتل كولومبي

HAPPENING NOW: More investigators going into the crime scene area at Seattle Center after this mass shooting. https://t.co/xNNNXUYBBo pic.twitter.com/ACHYaQEpJJ — Jonathan Choe (@choeshow) July 27, 2026

وأعلنت عمدة سياتل، كاتي ويلسون، في بيان، عن اعتقال شخص واحد، في وقت لم يُكشف بعد عن أي دافع واضح لإطلاق النار. وقالت ويلسون في بيان: "ما حدث اليوم في سياتل سنتر عمل من أعمال العنف المروعة"، وأوضحت أن مشتبهاً به جرى احتجازه. وأضافت: "تعيش العائلات المتضررة أسوأ أوقات حياتها، ويحاول المجتمع بأسره استيعاب كيف لتجمّع أقيم للاحتفاء بالثقافة والتواصل والبهجة أن ينتهي بدوي طلقات نارية".