- اندلعت اشتباكات عنيفة في السويداء بين قوى الأمن الداخلي السوري ومجموعات "الحرس الوطني" بقيادة الشيخ حكمت الهجري، مما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، وسط تصاعد التوتر في المحافظة. - هاجمت مجموعات "الحرس الوطني" نقطة أمنية قرب بصرى الشام، مما أدى إلى مقتل عنصر من قوى الأمن وإصابة آخرين، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. - تتزايد المخاوف من استمرار العنف في السويداء، حيث تتكرر الاشتباكات بين القوات الحكومية و"الحرس الوطني"، مما يعكس تعقيد المشهد الأمني وتعدد القوى المحلية.

قُتل وجُرح عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري، إلى جانب سقوط قتلى وجرحى من عناصر مجموعات "الحرس الوطني" المشكّلة حديثاً بقيادة الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، وذلك جراء اشتباكات اندلعت ليل الثلاثاء على أطراف مدينة السويداء، جنوب سورية، في أحدث فصول التوتر المتصاعد في المحافظة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إن الشاب عبد الرؤوف المسلم، وهو عنصر في قوى الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية، قُتل مساء الثلاثاء، فيما أُصيب كل من وسام الزعبي وعبد الله الكفري بجروح متفاوتة، إثر هجوم نفذته مجموعات تعمل تحت مسمى "الحرس الوطني" على نقطة أمنية بالقرب من بصرى الشام، على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي درعا والسويداء.

ودانت وزارة الداخلية السورية في بيان، "الاعتداء الإجرامي الذي استهدف حاجزاً أمنياً في ريف السويداء الغربي، ونفذته مجموعات خارجة عن القانون، وأسفر عن استشهاد عنصر وإصابة اثنين آخرين أثناء تأديتهم واجبهم". وفي سياق متصل، أفاد موقع "السويداء 24" بمقتل المواطن عمر القاضي مساء اليوم، وإصابة ما لا يقل عن خمسة آخرين بجروح متفاوتة، عُرف منهم: رواد شرف الدين، جواد شرف الدين، وجدي شرف الدين، ضياء أبو فخر، ورامي أبو منذر. وذكر الموقع أن إحدى الضربات طاولت سيارة "إنتر" كان يستقلّها القاضي.

وأوضح الموقع أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الهجمات نُفذت بواسطة طائرات مسيّرة تتبع لـ"السلطة الانتقالية"، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار على محاور سليم وعتيل شمال مدينة السويداء، مرجحاً أن الهجمات جاءت ضمن سلسلة من التصعيدات التي تجددت خلال الأيام الماضية بين الطرفين. وتأتي هذه التطورات في ظل حالة توتر واسعة تسود محافظة السويداء منذ أسابيع، إذ شهدت في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري مواجهات عنيفة بين مجموعات "الحرس الوطني" من جهة، وقوات الحكومة السورية ممثلة بجهاز الأمن العام من جهة أخرى. واندلعت تلك المواجهات على عدة محاور في الريف الغربي للمحافظة، شملت: المجدل، النقل، تل حديد، الثعلة، نجران، عرى، عتيل، وسليم.

وبحسب مصادر محلية لـ"العربي الجديد" حينها، أسفرت تلك المواجهات عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف القوات الحكومية، إضافة إلى قتلى وجرحى من عناصر "الحرس الوطني"، تزامناً مع إرسال الطرفين تعزيزات عسكرية وأمنية إلى خطوط التماس، وسط مخاوف السكان من انزلاق المنطقة إلى جولة جديدة من العنف. كما اندلعت اشتباكات مماثلة في الثامن من الشهر الحالي، أسفرت، وفق مصادر "العربي الجديد"، عن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة آخرين، بعد مواجهات مع مجموعات مسلحة منضوية في "الحرس الوطني"، في مؤشر على أن التوتر الأمني لا يزال بعيداً عن التراجع، رغم محاولات محلية لاحتوائه.

وتعكس هذه الحوادث سلسلة من الاشتباكات المتكررة التي باتت تشهدها المحافظة منذ تشكيل مجموعات "الحرس الوطني" بقيادة الشيخ حكمت الهجري، في ظل تعقيد المشهد الأمني وتعدد القوى المحلية في السويداء، ما يزيد من مخاوف المدنيين من استمرار الانفلات الأمني في واحدة من أكثر المناطق حساسية جنوبي سورية.