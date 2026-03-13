قتلى وجرحى جراء قصف باكستان مدناً أفغانية بينها كابول

- شنت الطائرات الحربية الباكستانية غارات جوية على العاصمة الأفغانية كابول وولايات قندهار وبكتيكا وبكتيا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 15 آخرين، وفقًا لتأكيدات حكومة طالبان. - توعد وزير الدفاع الأفغاني برد قاسٍ على الهجمات الباكستانية، محذرًا من أن أي هجوم على كابول سيقابله هجوم على إسلام أباد، مما يزيد من حدة التوتر بين البلدين. - أعلنت الشرطة الباكستانية حالة التأهب القصوى في إسلام أباد، وأغلقت المدارس والجامعات، وسط تقارير عن تهديدات أمنية محتملة.

قُتل ثلاثة مدنيين على الأقل وأصيب 15 آخرون بجراح، جراء غارة جوية باكستانية على منازل مدنية في ضواحي العاصمة الأفغانية كابول. كما نفذت الطائرات الحربية الباكستانية غارات على ولايات قندهار وبكتيكا وبكتيا في الجنوب.

من جانبه، أكد الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، في تغريدة على منصة إكس، قصف باكستان للعاصمة كابول وولايات قندهار وبكتيكا وبكتيا، ومناطق أخرى في أفغانستان، لافتا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. ولم يشر مجاهد إلى عدد القتلى والجرحى، غير أن شرطة العاصمة كابول أكدت، في بيان، أن الغارة الجوية التي نفذها سلاح الجو الباكستاني في العاصمة كابول أدّت إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 15 آخرين.

وفي تغريدة أخرى، قال مجاهد إن القصف الجوي الباكستاني استهدف في ولاية قندهار مخازن الوقود التابعة لشركة كام إير للطيران.

وفي السياق، قال مصدر في وزارة الدفاع الأفغانية، لـ"العربي الجديد"، تعليقاً على قصف الطائرات الحربية الباكستانية في ضواحي العاصمة كابول وفي جنوب أفغانستان الليلة الفائتة، إن "ردنا هذه المرة سيكون قاسياً للغاية، ولتعلم إسلام أباد أنها تلعب بالنار".

ولم يعلق الجانب الباكستاني على هذه التطورات، غير أن الشرطة الباكستانية أعلنت، في بيان، حالة التأهب القصوى في العاصمة إسلام أباد، بناء على تقارير تؤكد وجود مخاطر باستهداف الأمن في العاصمة إسلام أباد. كما أعلنت الحكومة تعطيل كل المدارس والجامعات وجميع المراكز التعليمية اليوم في إسلام أباد دون الإشارة إلى السبب.

وكان وزير الدفاع الأفغاني المولوي محمد يعقوب مجاهد قد توعد، في حوار مع قناة طلوع المحلية الأفغانية الأسبوع الماضي، بأن "أي هجوم على كابول سيقابله هجوم على إسلام أباد، وأن في حال حاول الجانب الباكستاني استهداف العاصمة الأفغانية كابول وإرباك أمنها لن تبقى إسلام أباد آمنة".