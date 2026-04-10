قتلى وجرحى بهجوم على تجمع شعبي غربي أفغانستان

- هجوم مسلح في ولاية هرات بأفغانستان أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 13 آخرين، بينما تشير مصادر محلية إلى حصيلة أكبر بكثير، مستهدفًا تجمعًا للأقلية الشيعية. - المسلحون استخدموا دراجات نارية وفتحوا النار بشكل عشوائي قبل الفرار، وتتهم الحكومة الأفغانية باكستان بدعم الجماعات المسلحة، بينما تنفي إسلام أباد ذلك. - تنظيم داعش فرع خراسان نفّذ هجمات مماثلة سابقًا، وتبادل الاتهامات بين كابول وإسلام أباد بشأن دعم الجماعات المسلحة مستمر.

قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وأُصيب 13 آخرون، وفق الرواية الرسمية، في هجوم نفّذه مسلحون على تجمع شعبي في ولاية هرات غربي أفغانستان اليوم الجمعة. فيما تشير مصادر محلية إلى حصيلة أكبر بكثير. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد المتين قانع، في بيان مقتضب، إن مسلحين يستقلون دراجات نارية أطلقوا النار بشكل عشوائي على تجمع شعبي في سوق مفتوح، مساء اليوم، في مديرية إنجيل بولاية هرات المحاذية للحدود الإيرانية، "والمعلومات الأولية تفيد بمقتل سبعة مدنيين وإصابة 13 آخرين"، مؤكداً أن "قوات الأمن طوقت موقع الهجوم وبدأت عمليات تمشيط بحثاً عن المنفذين".

في المقابل، أفادت مصادر قبلية "العربي الجديد" بأن عدد القتلى تجاوز 20 شخصاً، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 50. وذكر أحد المصادر أن الحصيلة قد تكون أعلى، مشيراً إلى سقوط أكثر من 30 قتيلاً ونحو 40 مصاباً.

وأوضحت المصادر أن "الهجوم استهدف تجمعاً للأقلية الشيعية في المنطقة، حيث وصل المسلحون على أربع دراجات نارية وفتحوا النار من عدة اتجاهات قبل أن يفروا من المكان". وسبق لتنظيم داعش فرع خراسان أن نفّذ هجمات مماثلة في ولاية هرات استهدفت أفراداً من الأقلية الشيعية. وتتبادل كابول وإسلام أباد الاتهامات بشأن دعم الجماعات المسلحة؛ إذ تتهم الحكومة الأفغانية باكستان بإيواء عناصر من تنظيم داعش وتوفير معسكرات تدريب لهم في مناطق شمال وجنوب غرب البلاد، وهو ما تنفيه إسلام أباد، متهمةً بدورها كابول بدعم مسلحي طالبان الباكستانية وتنظيمات أخرى، من بينها تنظيم داعش فرع خراسان.