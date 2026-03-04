قتلى وجرحى بقصف "الدعم السريع" و"الحركة الشعبية" الدلنج السودانية

- قُتل خمسة أشخاص وأُصيب 33 آخرون في قصف مدفعي على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، نُفذ بواسطة قوات "الدعم السريع" وحليفتها الحركة الشعبية - شمال، مما أدى إلى أضرار بشرية ومادية. - أدانت شبكة أطباء السودان القصف واعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي، مطالبةً بحماية المدنيين وحمّلت "الدعم السريع" والحركة الشعبية المسؤولية، داعيةً المجتمع الدولي للتدخل. - أعلنت الحركة الشعبية استعادة مواقع عسكرية بين الدلنج وكادقلي، بينما أكد الجيش السوداني اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجموعة تهتف للحرب في الخليج.

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، مقتل خمسة أشخاص وإصابة 33 آخرين، جراء قصف مدفعي نفذته قوات "الدعم السريع" وحليفتها الحركة الشعبية - شمال، جناح عبد العزيز الحلو، استهدف مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، مضيفة أن القصف طاول أحياء فريش والمرافيد والحلة الجديدة، وأوقع خسائر بشرية وسط المواطنين، إضافة إلى أضرار متفاوتة في المنازل والممتلكات. ولفتت شبكة أطباء السودان إلى أن المرافق الصحية في المدينة استقبلت المصابين وبعضهم في حالات حرجة، فيما تعمل الكوادر الطبية في ظروف بالغة التعقيد.

ودانت شبكة أطباء السودان في بيان صحافي اليوم، هذا الاستهداف "الممنهج" للأحياء السكنية، الذي يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويعرّض حياة المدنيين الأبرياء لخطر جسيم، خصوصاً في ظلّ استخدام المدفعية الثقيلة داخل مناطق مأهولة بالسكّان. وأكدت الشبكة أن استمرار هذا النهج يُفاقم معاناة المواطنين ويزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في المدينة.

طالبت شبكة أطباء السودان بتوفير الحماية لسكّان الدلنج الذين بدأوا بالعودة الطوعية إلى مدينة عقب فكّ الحصار

وحمّلت الشبكة "الدعم السريع" والحركة الشعبية المسؤولية الكاملة عن هذا الاستهداف الممنهج وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية بالتحرك العاجل للضغط من أجل وقف استهداف المدنيين والمناطق السكنية، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين الذين بدأوا في العودة الطوعية عقب فكّ حصار المدينة، داعية الأمم المتحدة إلى الضغط على قيادات "الدعم السريع" والحركة الشعبية المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وفق البيان.

وتمكن الجيش السوداني مدعوماً بالقوات المساندة له في 26 يناير/ كانون الأول الماضي من فكّ الحصار عن مدينة الدلنج الاستراتيجية بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد، وذلك بعد معارك ضارية مع قوات "الدعم السريع" وحليفتها الحركة الشعبية - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، التي كانت تضرب حصاراً خانقاً على المدينة وتشنّ عليها الهجمات بالمدافع والطائرات المسيّرة بصورة متواصلة. وكانت الحركة الشعبية و"الدعم السريع" قد شنّتا يوم الأحد الماضي هجوماً برّياً على الدلنج، لكن الجيش تمكن من صدّه.

أعلنت الحركة الشعبية استعادة السيطرة على مواقع عسكرية على الطريق الاستراتيجي بين الدلنج وكادقلي

ويوم أول من أمس الاثنين، أعلنت الحركة الشعبية استعادة السيطرة على حاميات (مواقع عسكرية) في تقاطع "كيقا جرو" و"الكويك"، الواقعتين على الطريق الاستراتيجي الرابط بين مدينتي الدلنج وكادوقلي بجنوب كردفان. وقالت الحركة في بيان، إن استعادة السيطرة على الحاميات تعتبر إعادة تموضع لـ"الدعم السريع" وقواتها في مناطق حيوية وإحكام قبضتها على الطرق التي "تسلل عبرها العدو إلى الدلنج وكادقلي في وقت سابق".

وفي اتجاه آخر، أعلن الجيش السوداني في بيان مقتضب اليوم، اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجموعة من الأشخاص ظهرت في الوسائط وهي ترتدي زياً عسكرياً وتهتف للحرب في الخليج، مؤكداً أن هذه المجموعة لا تتبع للقوات المسلحة، وستُتَّخَذ الإجراءات القانونية ضد أفرادها.

وجاء بيان الجيش بعد إعلان القيادي في الحركة الإسلامية السودانية (نظام الرئيس المخلوع عمر البشير) الناجي عبد الله، في خطاب أمام عدد من مناصريه في مقطع فيديو نشر أمس الثلاثاء، وقوفهم مع إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وأعلن استعداد كتائبهم المقاتلة والمجاهدين للذهاب إلى إيران والقتال معها إن شُنّ هجوم عليها بقوات برّية أميركية وإسرائيلية.