قتلى وجرحى بغارات جنوبيّ بغداد تستهدف "كتائب حزب الله"

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم السبت، بأن قصفا جويا مجهول المصدر استهدف مواقع تابعة لفصيل "كتائب حزب الله" ضمن تشكيلات الحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وفق حصيلة أولية.

وذكرت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن "الضربة نفذت بواسطة طائرات لم تعرف هويتها حتى الآن، مستهدفة موقعا عسكريا يُعتقد أنه يستخدم لأغراض لوجستية وتخزينية".

وأضافت أن "المعلومات الأولية تشير إلى مقتل عنصرين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة، جرى نقلهم إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، فيما لا تزال الحصيلة مرشحة للارتفاع في ظل استمرار عمليات التفتيش ورفع الأنقاض". وأكدت المصادر ذاتها أن "هناك استنفار أمني واسع وإغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة، كما فرضت قوات الحشد الشعبي المسيطرة على المنطقة هناك طوقا مشددا حول مكان الاستهداف، ومنعت أي جهة حتى الأمنية من الاقتراب".

وحتى كتابة الخبر لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة العراقية أو قيادة الحشد الشعبي بشأن تفاصيل القصف أو الجهة المنفذة، ومن المتوقع أن تصدر الجهات الرسمية بيانا توضيحيا خلال الساعات المقبلة يكشف ملابسات الحادث ويحدد طبيعة الجهة المنفذة. واكتفت وزارة الدفاع العراقية بالإعلان عن مقتل اثنين وجرح 3 آخرين بعدوان جوي جنوبيّ بغداد.