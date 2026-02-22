قتلى وإصابات بانفجارات غربي أوكرانيا وسط هجمات على كييف

أسفرت انفجارات عن مقتل شرطية وإصابة 14 شخصا على الأقل ليل السبت الأحد في لفيف في شمال غرب أوكرانيا بحسب ما أفاد رئيس بلدية المدينة، منددا بـ"عمل إرهابي".

وفيما أفاد مسؤولون محليون ووسائل إعلام بوقوع انفجارات عدة في وسط هذه المدينة الواقعة قرب الحدود البولندية وبعيدا عن الجبهة، قال رئيس البلدية أندري سادوفي على تليغرام إن شرطية قتلت ونقل 14 شخصا إلى المستشفى. وأضاف "كان ذلك عملا إرهابيا" دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول الجناة المحتملين، ونشر صورا لواجهة مبنى تضم محلات تجارية تم تدميرها بالكامل.

من جهتها، ذكرت الشرطة الأوكرانية أن عددا من عناصرها "قُتلوا أو أصيبوا" عند وصولهم إلى موقع الانفجارات الذي تم استدعاؤهم إليه. ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، استُهدف عسكريون أو مسؤولون أوكرانيون بتفجيرات في مواقع بعيدة عن خطوط المواجهة.

دوي انفجارات في كييف بعد إنذار من هجوم بصواريخ بالستية

من جهة أخرى، سمع دوي انفجارات صباح الأحد في كييف بعدما كانت السلطات حذّرت من خطر هجوم بصواريخ بالستية، قبل يومين من الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع الحرب.

وأعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية "حالة تأهب جوي في كييف بسبب تهديد العدو باستخدام الأسلحة البالستية"، وذلك قبل سماع دوي الانفجارات قرابة الساعة 04,00 بالتوقيت المحلي (02,00 بتوقيت غرينتش)، وطلبت من السكان البقاء في الملاجئ حتى رفع حالة التأهب.

وقالت السلطات الإقليمية إن وحدات الدفاع الجوي تتصدى لطائرات مسيّرة رُصدت فوق منطقة كييف، وذكّرت المدنيين بعدم تصوير أو نشر صور للنشاط العسكري الجاري. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وتواجه كييف التي تُستهدف بانتظام بالصواريخ والمسيّرات الروسية منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022، موجات من الضربات الليلية في الأسابيع الأخيرة مع تكثيف موسكو هجماتها على البنى التحتية العسكرية ومنشآت الطاقة.

(فرانس برس، العربي الجديد)