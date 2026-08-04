قتلى في هجوم على موسكو وضربات متبادلة مع أوكرانيا

- تصاعدت الهجمات بين روسيا وأوكرانيا، حيث استهدفت طائرات مسيّرة أوكرانية منشآت في روسيا، بما في ذلك منطقة موسكو ومنشأة تخزين قرب سانت بطرسبرغ، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية. - واصلت روسيا هجماتها على المدن الأوكرانية، مستهدفة البنية التحتية المدنية في سومي وخيرسون، وسط تباطؤ في التقدم الميداني الروسي وعدم تغير كبير في خطوط القتال خلال يوليو. - أظهر تحليل أن القوات الروسية حققت مكاسب محدودة في دونيتسك وزابوريجيا وسومي، بينما أحرز الجيش الأوكراني تقدمًا محدودًا في دنيبروبتروفسك، مع استمرار سيطرة روسيا على أكثر من 19% من أوكرانيا.

تصاعدت وتيرة الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، الثلاثاء، مع سقوط قتلى في هجوم بطائرات مسيّرة استهدف منطقة صناعية قرب موسكو، في وقت واصلت القوات الروسية قصف مدن أوكرانية، وسط مؤشرات على تباطؤ التقدم الميداني الروسي بعد أكثر من أربع سنوات على اندلاع الحرب.

وأعلن حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين إثر هجوم بطائرات مسيّرة استهدف منطقة نوفوسلكي الصناعية في مدينة تشيخوف الواقعة خارج العاصمة الروسية. وقال فوروبيوف، عبر تطبيق تليغرام، إن الهجوم أدى إلى اندلاع حرائق في المنطقة الصناعية، في واحدة من أعلى حصائل القتلى التي تسجلها المناطق المحيطة بموسكو، والواقعة على بعد مئات الكيلومترات من خطوط المواجهة.

وفي شمال غرب روسيا، أعلن حاكم منطقة لينينغراد، ألكسندر دروزدينكو، أن طائرات مسيّرة استهدفت منشأة تخزين قرب مدينة سانت بطرسبرغ، من دون أن يكشف عن اسم المنشأة المستهدفة. وأضاف أن الدفاعات الجوية أسقطت 17 طائرة مسيّرة، بينما سُجلت أضرار في محيط أحد المستودعات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المنشآت التي استهدفتها الطائرات المسيرة في منطقة لينينغراد؟ ما هي المناطق الأوكرانية التي شهدت قصفاً روسياً وأسفر عن سقوط ضحايا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي السياق ذاته، أفاد المكتب الإعلامي لشركة "وايلدبيريز" الروسية المتخصصة في التجارة الإلكترونية باندلاع حريق في موقع لوجستي تابع لها في منطقة لينينغراد عقب الهجوم. وبالتزامن مع ذلك، أعلنت قوات الدفاع الفنلندية إنشاء منطقة تقييد طيران مؤقتة في الجزء الشرقي من خليج فنلندا، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وتأتي هذه الهجمات في إطار حملة أوكرانية تستهدف منشآت داخل الأراضي الروسية، شملت خلال الأسابيع الأخيرة مستودعات ومرافق لوجستية، بينها منشآت تابعة لشركة "وايلدبيريز".

في المقابل، واصلت روسيا هجماتها على المدن الأوكرانية، حيث أعلن حاكم منطقة سومي، أوليغ غريغوروف، أن غارات روسية استهدفت البنية التحتية المدنية في المدينة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، مشيراً إلى استهداف ثلاثة مواقع في حيّ كوفباكيفسكي. وكان غريغوروف قد أعلن في وقت سابق أن ضربات روسية ليلية على المنطقة نفسها أدت إلى مقتل طفلتين ورجل مسن، بعد انتشال جثتي الطفلتين من تحت أنقاض منزلهما. وفي مدينة خيرسون، أصيب رجل يبلغ من العمر 52 عاماً من جراء قصف روسي استهدف المدينة خلال الليل، وفق ما أفادت به الإدارة العسكرية المحلية.

ميدانياً، أظهر تحليل أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات معهد دراسة الحرب أن خطوط القتال في أوكرانيا لم تشهد تغيراً كبيراً خلال شهر يوليو/ تموز، في مؤشر على تباطؤ الزخم الهجومي الروسي.

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وبحسب التحليل، حققت القوات الروسية مكاسب ميدانية لم تتجاوز 40 كيلومتراً مربعاً خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ30 كيلومتراً مربعاً في يونيو/ حزيران، وهي مساحة تقلّ بنحو 12 مرة عن المكاسب المسجلة في يوليو 2025، عندما كانت موسكو تتقدم بمعدل 405 كيلومترات مربعة شهرياً. كذلك أشار التحليل إلى أن روسيا فقدت السيطرة على 403 كيلومترات مربعة خلال شهري إبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2026، بالتزامن مع تباطؤ تقدمها منذ أواخر عام 2025، بينما كثفت أوكرانيا هجماتها داخل الأراضي الروسية والمناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو.

وأوضح التحليل أن المكاسب الروسية المحدودة خلال يوليو تركزت في مناطق دونيتسك وزابوريجيا وسومي، فيما بقيت جبهة خاركيف مستقرة دون تغيرات تذكر، في حين واصل فيه الجيش الأوكراني إحراز تقدم محدود في منطقة دنيبروبتروفسك بمساحة بلغت 28.5 كيلومتراً مربعاً. ورغم هذا التباطؤ، لا تزال روسيا تسيطر على ما يزيد قليلاً على 19% من مساحة أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم وأجزاء واسعة من إقليم دونباس، بعد أكثر من أربع سنوات على بدء الحرب في فبراير/ شباط 2022.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)