- هجوم انتحاري على كلية عسكرية في باكستان: استهدف انتحاريون الكلية العسكرية في وانا، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرة عسكريين. الجيش الباكستاني يهدد بشن هجمات داخل أفغانستان ضد طالبان الباكستانية إذا استمر الوضع. - تفاصيل الهجوم: فجر انتحاري سيارته المفخخة عند البوابة الرئيسية، وحاول خمسة آخرون الدخول. الجيش قتل اثنين ويحاصر ثلاثة داخل الكلية. طالبان الباكستانية مسؤولة عن الهجوم، بتوجيهات من قياداتهم في أفغانستان. - تصعيد التوترات: طالبان الباكستانية أعلنت اعتقال وإعدام ضابطين، ونفذت هجمات أخرى في بنو وباجور، مما يزيد من حدة التوترات بين الجيش الباكستاني وطالبان.

تعرضت كلية عسكرية في باكستان لهجوم انتحاري مساء اليوم الاثنين، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرة عسكريين، فيما هدد الجيش الباكستاني بشن هجمات داخل أفغانستان على قيادات وعناصر طالبان الباكستانية "إذا استمر الوضع على هذا الشكل"، مؤكداً أن "الانتحاريين يتواصلون مع قياداتهم في أفغانستان".

وقال مكتب العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، في بيان، إن مجموعة من الانتحاريين نفذوا الهجوم على الكلية العسكرية، وفجر أحدهم سيارته المفخخة على البوابة الرئيسية للكلية العسكرية الواقعة في مدينة وانا بمقاطعة جنوب وزيرستان، ومن ثم حاول خمسة انتحاريين الدخول إلى الكلية. وأضاف البيان أن قوات الجيش قتلت حتى الآن اثنين من الانتحاريين من أصل خمسة، فيما يحاصر الجيش ثلاثة منهم داخل الكلية. كما أكد البيان أن الهجوم الانتحاري نفذته طالبان الباكستانية، التي سماها بـ"فتنة الخوارج المدعومة من قبل الهند"، لافتاً إلى أن الانتحاريين تواصلوا مع قيادتهم داخل أفغانستان وأخذوا منهم التعليمات خلال الهجوم.

كما أكد البيان أن هذا الهجوم وتواصل الانتحاريين مع قادتهم في أفغانستان "يكذبان رواية حكومة طالبان التي تقول إن طالبان الباكستانية وقياداتها لا وجود لهم في أفغانستان". وهدد بيان الجيش بشأن هجمات على قيادات طالبان الباكستانية وعناصرها داخل أفغانستان. ولم يتحدث الجيش عن الخسائر، لكن مصادر قبلية أكدت مقتل وإصابة عشرة عسكريين بفعل الهجوم بسيارة مفخخة، وأن تبادل إطلاق نار مكثف مستمر بين الطرفين.

وكانت طالبان الباكستانية قد أعلنت، في وقت مبكر اليوم، اعتقال اثنين من ضباط الأمن وإعدامهما، أحدهم كان يعمل في الاستخبارات العسكرية، والآخر ضابط في الشرطة، خُطفا من مدينة بنو شمال غربي البلاد. كما أعلنت الحركة، أمس، عن تنفيذ هجوم كبير على مدينة بنو وضواحيها واعتقال اثنين من عناصر الجيش وتدمير مدرعة ودبابة للجيش، علاوة على تفجير حافلة كان على متنها عسكريون. إلى ذلك، استهدف تفجير بعبوة ناسفة دبابة للجيش في مقاطعة باجور القبلية، التي أعلن فيها الجيش، الأسبوع الماضي، إنهاء العمليات وتطهيرها من وجود المسلحين.