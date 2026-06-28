قتلى في روسيا وأوكرانيا إثر هجمات بطائرات مسيّرة ومدفعية

- تصاعدت التوترات بين روسيا وأوكرانيا مع مقتل مدنيين جراء هجمات بطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية على جانبي الحدود، حيث أسفرت هجمات أوكرانية في بريانسك وفولغوغراد وبيلغورود وهورليفكا عن سقوط ضحايا. - أسقطت الدفاعات الروسية 124 طائرة مسيّرة أوكرانية في يوم واحد، بينما أصدرت موسكو تحذيرات بشأن اعتراض مسيّرات متجهة نحو العاصمة. - في أوكرانيا، تواصل روسيا شن ضربات جوية شبه يومية، بينما تكثف أوكرانيا هجماتها الانتقامية، مما يعمق النزاع الدامي المستمر منذ فبراير 2022.

قال مسؤولون محليون إن طائرات مسيّرة وقذائف مدفعية أسفرت عن مقتل مدنيين على جانبي الحدود بين روسيا وأوكرانيا أمس السبت. وذكر القائم بأعمال حاكم منطقة بريانسك الروسية، ييغور كوفالتشوك، عبر "تيلغرام" أن هجوماً بطائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة بريانسك الحدودية أسفر عن مقتل شخصين كانا يستقلان سيارتهما في قرية قريبة من الحدود.

كما أسفرت ضربات أوكرانية على مدينتي فولغوغراد (جنوب غرب) وبيلغورود (غرب) الروسيتين، وهورليفكا بمنطقة دونيتسك الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو، عن مقتل ثلاثة أشخاص، وفق السلطات الإقليمية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن 124 طائرة مسيّرة أوكرانية تم إسقاطها فوق مناطق روسية خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء (0500-1700 بتوقيت غرينتش). وأصدر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين سلسلة طويلة من التصريحات بشأن اعتراض مسيّرات أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة. ويشير إحصاء غير رسمي أجرته وكالات الأنباء الروسية إلى أن عدد الطائرات التي تم اعتراضها خلال اليوم بلغ 24 طائرة.

وفي أوكرانيا، قال أولكسندر جانزا حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في جنوب شرق البلاد إن أكثر من 40 غارة بطائرات مسيّرة وقصفاً مدفعياً أسفرا عن مقتل شخص وإصابة آخر قرب نيكوبول. وهذه البلدة هدف متكرر للهجمات الروسية، وتقع على الضفة المقابلة لنهر دنيبرو من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها موسكو.

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وقال دينيس بوشيلين الذي عينته روسيا حاكماً لإدارة المناطق التي تسيطر عليها في دونيتسك بشرق أوكرانيا على "تيلغرام" إن شخصين قتلا في ضربات أوكرانية بطائرات مسيّرة في بلدتي هورليفكا وماكييفكا الكبيرتين. وتواصل روسيا استهداف أوكرانيا بضربات جوية شبه يومية منذ بدء حربها على جارتها في فبراير/شباط 2022 الذي أدخل المنطقة في نزاع يعد الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. كما كثفت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة من ضرباتها التي تصفها بأنها انتقامية ضد روسيا.

(رويترز، فرانس برس)