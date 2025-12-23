قتلى في اشتباكات بين قوات الأمن السوري و"الحرس الوطني" في السويداء

- شهدت محافظة السويداء اشتباكات بين قوات الأمن السورية و"الحرس الوطني"، مع سقوط قتلى وجرحى نتيجة القصف، مما زاد التوتر في المنطقة بسبب خرق اتفاق وقف إطلاق النار. - في حلب، فرضت قوات الأمن السورية طوقاً أمنياً بعد قصف "قسد" لأحياء سكنية، مما أدى إلى تعطيل المؤسسات التعليمية والحكومية، مع تأكيد وزارة الدفاع على تقليل بؤرة الاشتباك. - نفت "قسد" استهداف أحياء حلب، متهمة الفصائل الحكومية بافتعال الأزمات، بينما أكدت الحكومة السورية التزامها بالاتفاقيات وتوثيق الخروق للأطراف الدولية.

اندلعت اشتباكات عنيفة ليل الاثنين- الثلاثاء بين قوات الأمن السورية و"الحرس الوطني"، على عدة محاور في محافظة السويداء جنوبي سورية، في وقت شهدت مدينة حلب توتراً أمنياً وقصفاً طاول أحياء سكنية، وسط تبادل اتهامات حاد بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عن التطورات التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين.

وقالت قناة الإخبارية السورية، إن عنصرين من قوى الأمن الداخلي قُتلا في قرية ريمة حازم بريف السويداء الغربي، جراء قصف مما وصفه بـ"العصابات المتمردة" باستخدام قذائف هاون وطائرة مسيّرة مُذخّرة، مؤكداً أن تلك المجموعات حاولت التقدم باتجاه نقاط أمنية في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

في المقابل، اتهمت شبكات محلية مدعومة من "الحرس الوطني" الذي أُعلن عن تشكيله حديثاً برعاية الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، قوات الحكومة السورية باستهداف بلدة عتيل في ريف السويداء، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح.

وفي شمال البلاد، فرضت قوى الأمن الداخلي السورية طوقاً أمنياً بعد منتصف ليل الاثنين على المنطقة المحيطة بحيي الأشرفية والشيخ مقصود ذوي الغالبية الكردية في مدينة حلب، بهدف حماية المدنيين وتأمين خروجهم، وفق ما أفادت به مصادر أمنية "العربي الجديد"، مشيرة إلى أن المدينة تشهد حالة من الهدوء الحذر، مع خلو الشوارع من الحركة خشية تجدد القصف.

وكانت مدينة حلب قد شهدت، مساء الاثنين، مقتل مدنيين اثنين، امرأة وطفل، وإصابة 15 آخرين بجروح، بينهم عنصران من الدفاع المدني السوري، جراء استهداف "قسد" بالهاون وراجمات الصواريخ والرشاشات الثقيلة أحياء سكنية عدة، من بينها السريان والجميلة ودوارا الشيحان والليرمون، إضافة إلى محيط مشفى الرازي، بحسب ما ذكرته مصادر رسمية.

وفي هذا السياق، أعلن محافظ حلب، عزام الغريب، تعطيل الدوام في جميع المدارس والجامعات العامة والخاصة، إضافة إلى الدوائر الحكومية في مركز مدينة حلب، اليوم الثلاثاء، مستثنياً الجهات التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية والخدمات الطارئة.

من جهتها، قالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية لوكالة "سانا"، إن قيادة أركان الجيش أصدرت أمراً بإيقاف استهداف مصادر نيران "قسد" بعد تحييد عدد منها، والعمل على تضييق بؤرة الاشتباك بعيداً عن المناطق السكنية، مؤكدة أن الجيش لم يسعَ إلى تغيير خطوط السيطرة، بل اكتفى بالرد على مصادر النيران.

بدوره، اتهم المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، "قسد" بتنفيذ "اعتداءات ممنهجة" على أحياء مكتظة في مدينة حلب ومشفى الرازي، في تصعيد وصفه بـ"الخطير"، معتبراً أنه يندرج في إطار محاولات إفشال اتفاق العاشر من آذار الموقع مع الدولة السورية.

وأوضح البابا أن الجيش السوري رصد نشاطاً عدوانياً من نقاط تابعة لـ"قسد"، تم التعامل معه، لتقوم بعدها الأخيرة بسحب عناصرها من الحواجز المشتركة وفتح النار على قوى الأمن الداخلي، ما أدى إلى إصابة عنصرين. وأضاف أن "قسد" وسّعت نطاق القصف ليشمل أحياء عدة ومشفى الرازي، ما استدعى رداً من الجيش وقوى الأمن الداخلي على مصادر النيران، لا سيما في منطقة السكن الشبابي، التي تضم مواقع عسكرية ومستودعات وغرف عمليات تابعة لها، مشيراً إلى مقتل أكثر من 13 عنصراً من "قسد" بينهم قيادي بارز.

وأكد البابا التزام الدولة السورية باتفاق العاشر من آذار، مع توثيق الخروق ورفعها إلى الأطراف الدولية الضامنة، مشدداً على أن دمشق ما زالت تفضّل الحلول السلمية والحوار السوري - السوري، رغم ما وصفه بحالة "التخبط" التي تعيشها "قسد" نتيجة فشلها في فرض واقع ميداني جديد. كما اتهم "قسد" بالخضوع لهيمنة جناح أجنبي، وبارتكاب انتهاكات تشمل خطف القاصرين وتجنيدهم وترويج المخدرات، ولا سيما في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، إضافة إلى فرض الإضرابات بالقوة ومنع دخول القوات الحكومية، ما دفع، بحسب قوله، إلى فرض طوق أمني لمنع تسلل عناصر إجرامية ووقف عمليات الخطف والتهريب.

في المقابل، نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بيان صدر ليل الاثنين، بشكل قاطع اتهامات الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة دمشق باستهداف أحياء مدينة حلب، مؤكدة أنها سلمت نقاطها لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) وفق اتفاقية الأول من إبريل/ نيسان.

واتهمت "قسد" ما وصفتها بـ"الفصائل المنقسمة التابعة لحكومة دمشق" بافتعال الأزمات منذ أربعة أشهر، عبر حصار حيي الشيخ مقصود والأشرفية وتكرار الاستفزازات والاعتداءات على المدنيين، معتبرة أن "القصف الذي طاول الأحياء السكنية ناتج عن نشاط تلك الفصائل نفسها، لا سيما في غرب وشمال حلب، حيث تُطلق الصواريخ من مواقعها باتجاه المدينة". وأضاف البيان أن "هذه الفصائل لجأت إلى استخدام الدبابات والمدافع لقصف حيي الشيخ مقصود والأشرفية، في تصعيد خطير يهدد حياة المدنيين واستقرار المنطقة".