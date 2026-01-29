- تعبير ترامب عن رغبته في ضم غرينلاند أثار نقاشاً حول وحدة واستقرار مملكة الدنمارك، حيث تعتبر غرينلاند رمزاً للسيادة الدنماركية ونقطة استراتيجية محورية. - تاريخ الدنمارك مع فقدان الأراضي يعزز حذرها تجاه التهديدات الخارجية، مما يدفعها لتعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي لحماية الوحدة والمصالح المشتركة. - استجابة للتحديات، قامت الدنمارك وغرينلاند بخطوات لتعزيز الدعم الأوروبي والدولي، مع التركيز على الحوار الداخلي لضمان موافقة السكان على القرارات.

بعد الصدمة التي رافقت تعبير الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن أطماعه في ضم جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك من بوابة الحكم الذاتي، فُتح النقاش مجدداً حول وحدة كومنولث مملكة الدنمارك واستقرارها. وتولد السوابق التاريخية شعوراً مستمراً بالحذر، إذ يرى القادة الدنماركيون أن أي تهديد خارجي قد يعيد سيناريوهات فقدان الأراضي والسيادة.

وكأن التاريخ يعيد نفسه؛ فالعروض الأميركية، رغم مرور عقود بينها، تضع غرينلاند مرة أخرى في قلب الاهتمام الدولي، وتذكر كوبنهاغن بالنكبات التاريخية السابقة. فغرينلاند ليست مجرد جزيرة بعيدة، بل تمثل رمزاً للسيادة الدنماركية في شمال الأطلسي والمنطقة القطبية ونقطة استراتيجية محورية، وأي تهديد خارجي لها قد يؤدي إلى اهتزاز الكومنولث، وربما يدفع جزر فارو في شمال الأطلسي إلى المطالبة بالاستقلال، ما يضع مستقبل المملكة بالكامل على المحك.

وتستند المخاوف الدنماركية اليوم إلى تاريخ طويل ومعقد من فقدان الأراضي والتأثيرات الخارجية على التاج الملكي. خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، واجهت الدنمارك سلسلة من الخسائر التي تركت إرثاً من الحذر تجاه أي تهديد خارجي. فقد فقدت النرويج إثر حرب عام 1814 لمصلحة السويد. إثر ذلك، تم توقيع اتفاقية الاتحاد مع السويد، حيث بقيت النرويج تحت تاج الملك السويدي ولكن مع دستور داخلي شبه مستقل. وبعد مفاوضات سلمية، أعلن البرلمان النرويجي الانفصال عن الاتحاد في يونيو/حزيران 1905، وتم تأكيد الاستقلال بعد استفتاء شعبي وموافقة السويد لاحقاً.

في المقابل، بقيت غرينلاند ودولة آيسلندا تحت سيادة تاج الدنمارك. وبعد عقود من الإدارة الدنماركية، أعلنت أيسلندا استقلالها عام 1944، لتصبح مثالاً بارزاً على فقدان السيطرة والسيادة. لم تقتصر الخسائر على هذه الأراضي الشمالية، بل امتدت جنوباً، حيث فقدت الدنمارك أجزاء من جنوب السويد وأجزاء من شمال ألمانيا في نزاعات أوروبية مستمرة حتى حرب 1864، ما أضاف إلى إرث الحذر السياسي والاستراتيجي الدنماركي. ولم يكن التاريخ بعيداً عن التحولات العنيفة، إذ شهدت العاصمة كوبنهاغن قصفاً مدفعياً أحرقها تقريبا في العام 1807 خلال الحروب النابليونية، عندما هاجمت القوات البريطانية العاصمة خوفاً من استخدام نابليون للأسطول الدنماركي، ما أدى إلى دمار واسع وخسائر بين المدنيين، وأجبر التاج الدنماركي على تسليم أسطوله البحري لبريطانيا.

على الصعيد الدولي، امتد نفوذ التاج الدنماركي في آسيا وأفريقيا من خلال مستعمرات ومراكز تجارية، من بينها جزر الهند الشرقية سابقا، والتي تم بيعها عام 1849 مقابل 10,000 جنيه إسترليني بعد تراجع أهميتها الاقتصادية. وأيضا في شمال الكاريبي، ظلت جزر الهند الغربية الدنماركية تحت السيطرة من القرن السابع عشر إلى أن قرر البرلمان الدنماركي بيعها للولايات المتحدة. وفي 31 مارس/آذار 1917، انتقلت سيادة الجزر، وهي سانت توماس وسانت جان وسانت كروا رسمياً لواشنطن مقابل 25 مليون دولار بالذهب، وأعيدت تسميتها باسم جزر فيرجين الأميركية.

كما رافقت الدنمارك على مدى عقود عروضٌ أميركية لشراء غرينلاند بدءا من عرض الرئيس هاري ترومان عام 1946 بعد الحرب العالمية الثانية، والذي رفضته كوبنهاغن وأجبرت على توقيع اتفاقية 1951 لفتحها أمام القواعد الأميركية، وحتى عرض ترامب عام 2019 خلال ولايته الرئاسية الأولى، ما أعاد التاريخ إلى الواجهة وأثار المخاوف السياسية في كوبنهاغن ونوك.

المخاطر الحديثة... غرينلاند وجزر فارو

اليوم، تحظى غرينلاند باهتمام لما تمتلكه من موارد طبيعية وموقع استراتيجي في القطب الشمالي. أي ضغوط خارجية عليها قد تهز الكومنولث وربما تحفز جزر فارو على المطالبة بالاستقلال، كما حدث تاريخياً مع أيسلندا. هذا الواقع، يجبر كوبنهاغن ونوك على تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي لضمان حماية الوحدة والمصالح المشتركة.

استجابت الحكومتان الدنماركية والغرينلاندية لهذا التحدي بخطوات غير مسبوقة، حيث قامت رئيسة الوزراء ميتا فريدركسن ورئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن بجولة أوروبية مشتركة إلى أوروبا، شملت باريس وبرلين، لحشد الدعم الأوروبي والدولي. وناقش الاثنان قضايا الأمن في القطب الشمالي ومستقبل الأمن الأوروبي، إلى جانب الضغط الأميركي على غرينلاند، مؤكدين ضرورة التضامن بين كوبنهاغن ونوك. كما التقت الحكومتان الدنماركية والغرينلاندية قادة أوروبيين في مؤتمر دول بحر الشمال، من بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحصلت على تأكيدات دعم لتعزيز سيادة المملكة وحماية غرينلاند من أي تهديدات خارجية.

أكد تقرير حديث صادر عن المعهد الدنماركي للدراسات الدولية بالتعاون مع جامعة غرينلاند وأكاديمية الدفاع في كوبنهاغن، أن التركيز الأميركي المتزايد على المنطقة يشكل تحدياً للكومنولث. وبناء على ذلك، أصبح من الضروري تعزيز الحوار الداخلي بين الدنمارك وغرينلاند وجزر فارو، خصوصاً في ما يتعلق بالخطوط الحمراء للاستثمارات والسياسة الخارجية المشتركة.

يؤكد الدبلوماسي السابق بو ليدغارد، بحسب ما نقلته عنه صحيفة" إنفورماسيون"، أن "الكومنولث موجود إذا أراده الجميع. ومن المؤكد أن غرينلاند وجزر الفارو ليستا فقط المستفيدين؛ الدنمارك مستفيدة كذلك. لا يوجد أحد يحمينا أو يحمي مصالحنا. علينا أن نقف معاً لضمان قوة المملكة". ويضيف: "العروض الأميركية السابقة، من ترومان إلى ترامب، تظهر أن غرينلاند لم تخرج أبداً من دائرة الاهتمام الدولي، وأن الحذر التاريخي أمر حيوي، ليس فقط لحماية الأراضي، بل لضمان أن القرارات المتعلقة بالمستقبل تُتخذ بموافقة السكان".

إجمالاً، يجعل تاريخ الدنمارك الطويل مع فقدان الأراضي والسيادة حذرة للغاية تجاه أي تهديد خارجي. غرينلاند اليوم ليست مجرد أرخبيل استراتيجي، بل رمز لوحدة المملكة واستقرارها. الجولات الأوروبية المشتركة، والدعم المتبادل، والحوار الداخلي تعزز برأي القلقين في الدنمارك فرص الحفاظ على كومنولث متين، وتضمن أن أي قرار يتعلق بغرينلاند وجزر فارو يُتخذ بموافقة السكان، مع تعزيز حضور الدنمارك في الشؤون الأوروبية والدولية في عالم يشهد تغيرات جيوسياسية متسارعة.