قبائل أفغانية في ولاية كنر تهدّد بحمل السلاح بعد هجمات باكستانية

- تتواصل الهجمات الصاروخية الباكستانية على شرق أفغانستان، مستهدفة ولايتي نورستان وكنر، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين في مدينة أسعد أباد، مركز ولاية كنر. - يعيش سكان أسعد أباد في حالة من الخوف بسبب الهجمات العشوائية، مما دفع مئات الأسر إلى النزوح نحو مدينة جلال أباد هرباً من القصف. - القبائل الأفغانية تطالب حكومة "طالبان" بتوضيح استراتيجيتها لمواجهة الخطر، مع استعداد القبائل لحمل السلاح إذا لزم الأمر، بينما تتصدى القوات الأفغانية للاعتداءات الباكستانية.

لم تتوقف، خلال الأيام الثلاثة الماضية، الهجمات الصاروخية الباكستانية على شرق أفغانستان، تحديداً ولايتي نورستان وكنر، وقد طاولت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مدينة أسعد أباد، مركز ولاية كنر، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين. وقال الزعيم القبلي في المنطقة رحمت كل صافي لـ"العربي الجديد"، إنه منذ صباح أمس الأحد، وخلال ليل الأحد - الاثنين، استمرت الصواريخ بالسقوط على منازل سكنية في مدينة أسعد أباد، ما أدى إلى مقتل اثنين، أحدهما طفل، كما أصيب 15 آخرون بجروح بعد سقوط عدة صواريخ على منازل سكنية في مدينة أسعد أباد، مساء الأحد.

وذكر الزعيم القبلي أن هناك خوفا كبيرا لدى سكان مدينة أسعد أباد، لأن الهجمات مستمرة، وتأتي بشكل عشوائي تسقط على المنازل، بينما كانت خلال الأيام الماضية تستهدف فقط المناطق المحاذية لخط ديورند، أما الآن، فبدأت الصواريخ الباكستانية بالوصول إلى مدينة أسعد أباد، بالتالي مئات الأسر تترك منازلها في المدينة وتذهب نحو مدينة جلال أباد، هرباً من سقوط الصواريخ.

وأكد الزعيم أن القبائل على الجانب الأفغاني منزعجة من الوضع، وهي تطلب من حكومة "طالبان" أن تعلن سياساتها واستراتيجيتها، لأننا بحاجة إلى القضاء على هذا الخطر، قائلاً: "نحن القبائل بإمكاننا أن نحمل السلاح ونبعد القوات الباكستانية من هذه المنطقة كي لا تتمكن من استهداف قرانا"، مشدداً على أن "القبائل إذا أعلنت مرة النفير العام تبقى القوات الباكستانية محاصرة من كل مكان، نحن أبناء هذه الجبال نعرف كي نخرج الناس منها، وسلاح الجو لا ينفعهم في جبالنا، بالتالي نحن عاجلاً أم آجلاً سنضطر إلى حمل السلاح، لكن إلى الآن ننتظر لنعرف استراتيجية الحكومة الأفغانية".

وبشأن قبائل الجانب الباكستاني، قال الزعيم القبلي إن نفس قبيلة صافي تقطن على الجانب الباكستاني، وإنهم أجبروا أيضاً من جانب الجيش الباكستاني على ترك منازلهم، لأنه يبدو أن هدف الجيش الباكستاني إنشاء منطقة عازلة على الطرفين، لكنه لا يعرف أن هذه الجبال الشامخة لم ترضخها القوات السوفييتية ولا القوات الأميركية، وأنه حلم له لا أكثر، مضيفاً: "إذا قررنا النفير العام، فحينها سنثبت أننا باقون في هذه الأرض وسيخرج الآخرون، وستكون جميع القبائل على طرفي خط ديورند يداً واحدة لتصفية أراضينا ممن يقتل أطفالنا ونساءنا".

من جانبها، قالت الحكومة المحلية في ولاية كنر، في بيان، إن القوات الأفغانية على الحدود تتصدى لكل اعتداء تقوم به القوات الباكستانية، كما أنها تستهدف المواقع الباكستانية التي تطلق الصواريخ على المناطق السكنية الأفغانية.