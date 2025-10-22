قانون فرض السيادة على الضفة أمام الكنيست تزامناً مع زيارة فانس

- من المتوقع أن يُطرح اليوم مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية للتصويت في الكنيست، رغم معارضة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وتأجيله سابقًا بسبب مخاوف دبلوماسية مع الولايات المتحدة. - رئيس حزب "نوعام"، آفي معوز، يصر على طرح القانون رغم التحذيرات من الائتلاف بضرورة التنسيق، حيث أن رفضه سيمنع إعادة طرحه لمدة نصف عام. - الائتلاف يواجه تحديات داخلية مع الأحزاب الحريدية بشأن تشريعات أخرى، وسط تهديدات بعدم دعمها إذا لم يُحرز تقدم في أزمة قانون التجنيد.

من المتوقع أن تُطرح، اليوم الأربعاء، مسودة قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، للتصويت عليها في قراءة تمهيدية أمام الهيئة العامة للكنيست، وذلك بالتزامن مع زيارة نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس إلى إسرائيل.

أمّا من سيطرحها فهو رئيس حزب "نوعام" (ضمن كتلة الصهوينية الدينية)، آفي معوز، الذي يُعد حزبه الأكثر راديكالية على الإطلاق. وقد أعلن معوز رفضه طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأجيل طرح مشروع القانون أمام الهيئة العامة، مشدداً على أن "دولة إسرائيل هي دولة ذات سيادة، وهذه هي ساعة السيادة". وطبقاً لما أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان 11)، نوى معوز طرح مشروع القانون خلال الدورة الصيفية الأخيرة، لكن مسؤولين كبارا في الائتلاف طالبوه بتأجيل ذلك، معللين مطلبهم بإمكانية إتاحة التصويت في وقت لاحق. من جهة ثانية، نقلت "كان 11" عن أوساط "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت"، قولها إن "معوز سيرتكب خطأً جسيماً إذا طرح مشروع القانون دون تنسيق مع الائتلاف، لأنه إذا رُفض، لن يُتاح طرحه مجدداً لمدة نصف عام".

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، صدّق الكنيست على إعلان يدعو إلى فرض السيادة "في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية المحتلة)، ومنطقة الأغوار"، بأغلبية 71 عضو كنيست. إلا أن ذلك كان في حينه اقتراحاً إعلانياً بلا أي أثر عملي. في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت "كان" أن مكتب نتنياهو يخشى من أزمة دبلوماسية بسبب التصويت المتوقع في الكنيست على فرض السيادة، وهي مبادرة "تعارضها الولايات المتحدة بشدة".

في غضون ذلك، أدرج الائتلاف على جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست مقترحات قوانين أخرى من المفترض طرحها للمصادقة، من بينها تشريع يتعلق بتقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة. وقال مسؤولون في الائتلاف إن أعضاء الأحزاب الحريدية سيجدون صعوبة في معارضة هذا التشريع، لأنهم يتفقون معه من حيث الجوهر. من جهة أخرى، قالت مصادر في حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" الحريديين إن "الحريديم لن يدعموا مقترحات قوانين الائتلاف، وإن رئيس الائتلاف أوفير كاتس من المتوقع أن يسحب مقترحات القوانين من جدول الأعمال"؛ إذ قال مسؤولون في "شاس" إنه في حال لم يحدث تقدم جوهري في قضية أزمة قانون التجنيد، فلن يصوّتوا مع الائتلاف. إلى ذلك، امتنع الائتلاف خلال الدورة الصيفية الأخيرة، عن طرح مقترحات قوانين خاصة على جدول الأعمال، بسبب عدم توفر أغلبية للمصادقة عليها، بعد انسحاب أعضاء "يهدوت هتوراة" من الائتلاف، وأعضاء "شاس" من الحكومة.