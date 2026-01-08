قانون جديد للأحزاب في الجزائر يمهد لاستبعاد شخصيات سياسية

- تجديد القيادة الحزبية ومنع الاحتكار: يحدد قانون الأحزاب الجديد في الجزائر فترة قيادة الأحزاب بعهدتين فقط، كل منها خمس سنوات، لتجديد الساحة السياسية ومنع احتكار القيادات، مما يؤثر على شخصيات بارزة مثل لويزة حنون وعبد الله جاب الله. - إعادة تنظيم المشهد السياسي: يهدف القانون إلى تطهير الساحة من "أحزاب المحفظة" غير الشعبية، حيث تسعى السلطة بقيادة الرئيس تبون إلى إعادة تشكيل الساحة السياسية بتمثيلية جديدة. - ضوابط الشفافية ومنع الفساد: يفرض القانون تدابير لمنع تغيير الانتماء الحزبي للمنتخبين، ويشدد على الشفافية في تمويل الأحزاب، ويحدد حالات حل الحزب، مع اشتراط موافقة مسبقة للتعاون مع أحزاب أجنبية.

تنص مسودة قانون الأحزاب الجديد في الجزائر، الذي سلمته الحكومة للبرلمان، على منع تجديد قيادة الأحزاب لأكثر من عهدتين في الهيكل القيادي للحزب، بالصورة نفسها التي حُددت بها العهدات النيابية في البرلمان بعهدتين فقط، بهدف تجديد الساحة السياسية ومنع احتكار القيادات الحزبية للوظائف السياسية، وإتاحة الفرصة للقيادات الشابة. جاء ذلك وفق نص المادة 42 من مسودة قانون الأحزاب إذ "ينتخب مسؤول الحزب السياسي لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة"، ما يعني أن كل القيادات التي تجاوزت فترة قيادتها للأحزاب العشر سنوات، ستكون معنية إلزاميا بمغادرة مناصبها الحزبية.

وينطبق هذا التدبير القانوني الذي جاء تحت بند دمقرطة الأحزاب والتداول الديمقراطي، على عدد من القيادات السياسية التي عمرت على رأس أحزابها. ويأتي في المقام الأول الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، التي تترأس الحزب منذ نهاية التسعينيات، لكنها مازالت تحتفظ بثقل سياسي لافت في الساحة الجزائرية.

كما سيكون رئيس جبهة العدالة والتنمية (إسلامي) عبد الله جاب الله ثاني رئيس حزب معني بالتنحي قانونا من قيادة الجبهة التي يترأسها منذ اعتمادها عام 2012، بعدما كان جاب الله قاد منذ بداية التسعينيات، حزبين آخرين أسسهما وهما حركة النهضة ثم حركة الإصلاح.

أيضاً حزب صوت الشعب الذي يحوز ثلاثة مقاعد في البرلمان، معني مستقبلا بتغيير قيادته، حيث يترأس الحزب لمين عصماني منذ تأسيسه عام 2012، إضافة إلى أحزاب أخرى ضعيفة التمثيل مثل حزب الحكم الراشد بقيادة عيسى بلهادي، والجبهة الوطنية الجزائرية بقيادة موسى تواتي، وحركة النهضة التي يقودها محمد دويبي، وحركة الوفاق الوطني وعهد 54 وغيرها، وهي أحزاب يتوقع أن تخفق بسبب ضعفها التمثيلي في العودة إلى الساحة السياسية بعد بدء تطبيق القانون الجديد، حيث يعطي الأخير، في حال التصويت عليه من قبل البرلمان بصيغته الحالية، مهلة ستة أشهر لهذه الأحزاب لإجراء التعديلات الهيكلية والتنظيمية المطلوبة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون.

تتضمن مسودة قانون الأحزاب تدابير جديدة لإعادة ضبط وتنظيم المشهد السياسي في البلاد

وعلى الرغم من أن عددا من الأحزاب كانت عبرت سابقا عن رفضها لهذا التوجه، منذ الكشف عنه عند طرح القانون في مسودته التمهيدية في يناير/ كانون الثاني الماضي، بمبرر أن الأحزاب "ملك للمناضلين وليست أجهزة تمثيلية أو إدارية تحدد عهدات قيادتها"، غير أن بعض السياسيين الذين كانوا يقودون أحزابهم منذ تأسيسها، وبخاصة الأحزاب التي اعتمدت دفعة واحدة عام 2012، استبقوا قانون الأحزاب الجديد، في شقه المتعلق بمنع أكثر من عهدتين لرؤساء الأحزاب، عبر إعلان تنحٍّ مبكر من قيادة أحزابهم، خاصة وأنهم أدركوا وجود إصرار لدى السلطة على هذا التوجه.

وعلى صعيد آخر، تتضمن مسودة قانون الأحزاب تدابير جديدة لإعادة ضبط وتنظيم المشهد السياسي في البلاد، و"تطهيره" من عدد كبير مما تعرف بـ"أحزاب المحفظة"، ويقصد بها الأحزاب المعتمدة التي تحوز ختما دون أية قاعدة شعبية أو نشاط سياسي عدا إصدار بيانات، حيث تحصي الداخلية الجزائرية على الصعيد الرسمي أكثر من 60 حزبا سياسيا، بينما لا يوجد في البرلمان سوى 14 حزبا، تسعة منها تحوز بين مقعد وثلاثة مقاعد فقط. ويوجد في المجالس الانتخابية 39 حزبا، بينها 29 حزبا تحوز رئاسة أقل من عشر بلديات من مجموع 1541 بلدية.

"تطهير الساحة السياسة"

يؤكد سياسيون أن مسألة تطهير الساحة السياسية، تعد أولوية بالنسبة للسلطة السياسية والرئيس عبد المجيد تبون، وأن هناك توجها سياسيا لدى السلطة، لتطهير الساحة وفقا للقانون الجديد لحصر العدد الحقيقي للأحزاب التي يستجيب بقاؤها لشروط القانون، قبل بدء الحوار السياسي الذي يعتزم تبون إطلاقه مع القوى السياسية، وهذا يعني إعادة تشكيل الساحة على قاعدة تمثيلية جديدة، وإنهاء التمثيل السياسي. وقال رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي لـ"العربي الجديد": "من المهم تجديد الطبقة السياسية بالقدر الذي يسمح ببروز أفكار وقيادات، ويعطي للحوار والمنافسة السياسية معنى، ولكن تتعين مراعاة خصوصية الحزب السياسي كونه يمثل إرادة المناضلين وليس هيئة تنفيذية تستدعي تحديد عهدات القيادة مثلا، هناك حلول أخرى تسمح بضبط الساحة السياسية تلقائيا".

ويفرض القانون الجديد تدابير لإنهاء ظاهرة تغيير أو تخلي المنتخبين في إحدى غرفتي البرلمان، عن انتمائهم الحزبي الذي انتخبوا في إطاره، تحت طائلة شطبه من عضوية البرلمان ومن قوائم الحزب السياسي لإنهاء التجوال السياسي، وإضفاء الشفافية في تسيير أموال الأحزاب، بغرض محاربة الفساد في الحياة السياسية حيث "يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي تمويل من مصدر أجنبي بأي صفة أو شكل كان".

كما يحدد القانون الجديد حالات حل الحزب، إذ يمكن حل الحزب السياسي عن طريق القضاء، في حال لم يشارك في استحقاقين انتخابيين متتاليين، لمنع الأحزاب السياسية من مقاطعة الانتخابات، أو الإخلال بقانون الأحزاب، أو عدم ممارستها لنشاطاتها التنظيمية، أو انقضاء عهدة أجهزتها الوطنية أو نشوب نزاع بين أعضائها، كما يمنع "أي ارتباط عضوي أو تبعي أو رقابي مع نقابة أو جمعية، وكذا أي تنظيم آخر ليس له طابع سياسي، وطنيا أو أجنبيا"، بينما يشترط القانون في حال ربط الحزب السياسي علاقات تعاون مع أحزاب سياسية أجنبية، الحصول على موافقة مسبقة من وزارتي الداخلية والخارجية.