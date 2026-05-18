قانون "الوطن الأزرق": تركيا تحدد مجالها البحري بمواجهة اليونان

- مشروع قانون "الوطن الأزرق": يهدف لتعزيز حماية الجرف القاري التركي وتوضيح المناطق الرمادية مع اليونان، مع تحديد المياه الإقليمية في بحر إيجة والبحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، مما يعزز موقف تركيا القانوني دولياً. - التعاون المؤسسي والتقني: شاركت القوات المسلحة والبحرية وخفر السواحل في إعداد الدراسات الفنية، بينما عملت وزارة الخارجية على مقترح قانون الاختصاص البحري، مما يعكس أهمية استراتيجية واقتصادية وأمنية لتركيا. - التحديات الجيوسياسية: يأتي القانون وسط نزاعات مع اليونان حول الجزر في بحر إيجة، ويهدف لتعزيز البنية التحتية القانونية لتركيا وتحديد حقوقها وفق القانون الدولي، مع مراعاة القواعد العُرفية للقانون البحري.

يستعد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لتقديم مسودة مشروع قانون "الوطن الأزرق" إلى البرلمان لإقراره، في خطوة تهدف إلى توفير حماية قانونية للجرف القاري التركي (الامتداد الطبيعي لليابسة داخل البحار والمحيطات)، وتعزيز حسابات تركيا في المياه الإقليمية. يأتي ذلك في ظل الخلافات المستمرة مع اليونان وحملات الأخيرة لنشر خرائط تثبت أحقيتها في بحر إيجة، إذ تحيط به تركيا واليونان شمالي البحر المتوسط،، فيما تهدف أنقرة إلى توضيح المناطق الرمادية التي تسبب التوترات مع أثينا. ويُنتظر أن يتقدّم حزب العدالة والتنمية بمشروع القانون بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، أي مع بداية شهر يونيو/ حزيران المقبل، وإقراره قبل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي

(ناتو) المقرر إجراؤها في السابع والثامن من يوليو/ تموز المقبل، في أنقرة.

وقدّمت القوات المسلحة والقوات البحرية وقيادة خفر السواحل التركية دراساتها الفنية حول الموضوع، فيما يعمل مسؤولون من وزارة الخارجية التركية على مقترح قانون الاختصاص البحري، وبهذا يقترب العمل على مسودة القانون من الاكتمال وتقديمه للبرلمان. وشاركت وزارة الدفاع التركية في هذه الجهود التشريعية على المستويات العسكرية والفنية والأكاديمية والقانونية، وأُبلغت المؤسسات المعنية بهذه المساهمات، والتي تجري حالياً اللمسات الأخيرة على نص القانون المذكور. وقالت وزارة الدفاع، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي الخميس الماضي، إن قانون الولاية البحرية (قانون البحار) يعدّ قانوناً إطارياً يحدّد المسؤوليات في مناطق ولايات تركيا البحرية، إذ (تمتد سواحل تركيا على أربعة بحار رئيسية هي البحر الأسود ومرمرة وإيجة والمتوسط)، ويعالج أوجه القصور في إطار القانوني المحلي.

مسودة قانون "الوطن الأزرق"

مسودة قانون "الوطن الأزرق" تتضمّن، بحسب معلومات حصلت عليها "العربي الجديد"، تحديد تعريفات جديدة للمنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا، والجرف القاري، إذ سيحدد القانون، المتضمن نطاقه وتعريفاته، المعايير القانونية التي ستطبقها تركيا ضمن المناطق التابعة لها. وسيعرّف المشروع أيضاً المنطقة الاقتصادية والجرف القاري ضمن مناطق الولاية البحرية في البحر الأسود وبحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط. وبموجب مشروع قانون "الوطن الأزرق" ستحدّد المياه الإقليمية في بحر إيجة بستة أميال بحرية، فيما ينص مشروع القانون على أن المياه الإقليمية في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط تبلغ 12 ميلاً بحرياً. وبحسب مشروع القانون ستخضع جميع الأنشطة المتعلقة بقاع البحر وباطنه في الجرف القاري التركي لموافقة تركيا.

ويتضمن المشروع دمج 12 ميلاً في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط في القانون المحلي. وكانت تصريحات المسؤولين الأتراك في السنوات السابقة قد ذكرت أن تركيا ستعتبر توسيع اليونان للجرف القاري في بحر إيجة إلى 12 ميلاً سبباً للحرب. وكان وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتس قد أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي أن اليونان تخطط لتوسيع نطاق مياهها الإقليمية بشكل أكبر، بما في ذلك في بحر إيجة. من جهة أخرى سيُحافظ، وفق مشروع القانون، على الوضع الحالي للحدود البحرية الممتدة لستة أميال في بحر إيجة، وسيكون الحصول على إذن من الدولة إلزامياً لإجراء البحوث البحرية. كما سيكون إصدار تراخيص الطاقة والأنشطة وصلاحية إعلان المناطق البحرية ذات الوضع الخاص مرتبطاً بأنقرة، وستُنشأ مناطق بحرية محمية بيئياً واستراتيجياً.

نزاعات مع اليونان

الخطوة التركية تأتي في ظل نزاعات مع اليونان بشأن الجزر في بحر إيجة. ويوضح مشروع القانون هذه المسألة، إضافة إلى أنه من المخطط إدراج الجزر الصخرية المصنفة منطقة رمادية تسبب توتراً بين البلدين ضمن قانون "الوطن الأزرق". القانون الحالي المتعلق بالمياه الإقليمية التركية يحمل الرقم 2674 لسنة 1982 من القانون الأساسي، ومع ذلك لا يوجد قانون إطاري شامل يُعنى بالجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والمنطقة المتاخمة، وحماية الموارد البحرية. وقد سلطت دراسات أكاديمية الضوء على هذا النقص منذ فترة طويلة، وكذلك طرح الموضوع في البرلمان.

ومن المؤكد أن وراء هذه الخطوة تطورات جيوسياسية مهمة، منها الخطط البحرية اليونانية. ومن أبرز المخاوف في أنقرة استراتيجية أثينا الرامية إلى إنشاء منطقة اختصاص بحري واسعة في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط عبر الجزر. ويفسر إعلان اليونان، العام الماضي، عن إنشاء محميات بحرية، ومناطق الحماية البيئية، وإعداد خرائط التخطيط المكاني البحري بدعم من الاتحاد الأوروبي، على أنها خطوة محفوفة بالمخاطر لخلق سيادة فعلية على تركيا. ومع قانون "الوطن الأزرق" الجديد، تهدف أنقرة إلى تحديد الحدود البحرية الرسمية في القانون المحلي، وتعزيز موقفها القانوني في المحافل الدولية، ووضع استجابة استباقية للدولة تجاه أي أزمات محتملة بحكم الأمر الواقع.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في 21 إبريل/ نيسان الماضي، أنها رصدت نشر مديرية مراقبة الصيد اليونانية خرائط "مخالفة للقانون الدولي"، وفرض مناطق حظر صيد في بعض أجزاء بحر إيجة وشرقي البحر المتوسط. وأضافت في بيان أن هذه الخرائط ترسم حدوداً بحرية "وهمية" بين تركيا واليونان، وتنتهك مناطق الصلاحيات البحرية التركية، ولا تملك أي شرعية، مؤكدةً أن القيود التي تفرضها اليونان على أنشطة الصيد خارج مياهها الإقليمية الممتدة ستة أميال بحرية، وفي المناطق التي لا تملك فيها صلاحية، تعد غير قانونية ولا يعتد بها من قبل تركيا. وشدّد البيان على أن تركيا لن تقبل بأي إجراءات أحادية الجانب أو غير قانونية قد تُفرض على الأنشطة المشروعة للصيادين الأتراك، القائمة على القانون الدولي والحقوق التاريخية.

ويتصاعد التنافس على الطاقة والموارد البحرية في شرقي المتوسط، مع أهمية الغاز الطبيعي والنفط والمعادن البحرية وخطوط نقل الطاقة. ولهذا يمكن النظر إلى مسألة الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة على أنها ليست مجرد مسألة خرائط، بل تشمل تراخيص التنقيب واستخراج الطاقة، وحقوق الصيد، والكابلات البحرية، ومناطق الوصول العسكري. وازدادت أهمية الخطوة التركية الحالية، بعد اتفاقية ترسيم حدود الصلاحيات في البحر المتوسط التي وقعتها تركيا وليبيا في 2019، حيث باتت الدولتان في سباق لإبرام أكبر عدد من الاتفاقيات المشابهة والحصول على الحصانة القانونية.

تنظيم قانوني

في هذا الصدد قال مدير المركز الوطني للبحوث في القانون البحري بجامعة أنقرة، مصطفى باشكارا، وهو من المشرفين على إعداد القانون الجديد، إن "مسودة قانون المناطق البحرية التركية تعد دراسة قانونية شاملة ومنهجية تهدف إلى تحديد الصلاحيات والحقوق السيادية لتركيا في البحار تحديداً واضحاً، من خلال تنظيم قانوني محلي شامل". وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "أهمية هذا التنظيم تكمن في أنه يهدف إلى تنظيم حقوق تركيا وصلاحياتها في ما يتعلق بالبحار لأول مرة بموجب نص قانوني واحد بنهج شامل"، موضحاً أن تركيا "باعتبارها دولة محاطة بالبحار من ثلاث جهات، لديها مصالح استراتيجية واقتصادية وأمنية بالغة الأهمية في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة، تتطلب مجموعة واسعة من الأنشطة، بدءاً من أنشطة الطاقة وصولاً إلى الموارد الطبيعية تحت الماء".

ويحدد مشروع القانون، وفق باشكارا، بوضوح "المفاهيم الأساسية والأنظمة القانونية المتعلقة بمناطق الولاية البحرية التركية، كما ينظم تعريفات ومبادئ استخدام السلطة في المياه الإقليمية التركية، والجرف القاري التركي، والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وغيرها من المناطق البحرية". وقال إنه "يمكن تلخيص الأهداف الرئيسية لتركيا من قانون "الوطن الأزرق" في أربعة أهداف، أولاً، تعزيز البنية التحتية القانونية المحلية فيما يتعلق بمناطق الولاية القضائية البحرية، وثانياً إنشاء إطار قانوني واضح وقابل للتنبؤ به للأنشطة الاقتصادية والطاقة والعلمية والبيئية التي تمارس في البحر". أما الهدف الثالث وفق باشكارا، فهو "تعزيز حقوق تركيا ومصالحها المنبثقة عن القانون الدولي من خلال إطار قانوني محلي قوي، ورابعاً الاستعداد للاحتياجات الجديدة التي ستظهر في المستقبل، لا سيما في مجالات مثل الطاقة البحرية والاقتصاد الأزرق والتخطيط المكاني البحري". وفي رأيه "لا يعد مشروع القانون مجرد استعداد لتلبية الاحتياجات الحالية، بل هو أيضاً استعداد استراتيجي لمستقبل الجغرافيا السياسية البحرية".

وعن المواقف الإقليمية التي قد تنشأ من القانون الجديد، وخصوصاً اليونان، قال باشكارا إن "مشروع قانون المناطق البحرية التركية ليس نصاً معداً ضد أي دولة، بل يهدف إلى تحديد حقوق وسلطات تركيا الناشئة عن القانون الدولي ضمن إطار القانون المحلي التركي". وأشار إلى أن "تركيا رغم أنها ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فإنها تراعي القواعد العُرفية للقانون البحري وتصوغ نهجها في التعامل مع المناطق البحرية بما يتماشى مع مبادئ الإنصاف في القانون الدولي". واعتبر أنه "لهذا السبب القانون له أساس دول"، موضحاً أن "اليونان أو بعض الدول الأخرى قد تقيّم هذا القانون من منظور سياسي، إلا أنه من منظور القانون الدولي، يعد وضع الدول لأنظمة قانونية محلية بشأن مناطقها البحرية عملاً سيادياً طبيعياً ومشروعاً، والأهم أن تكون هذه الأنظمة متوافقة مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي". ومن المتوقع بحسب باشكارا أن "يقيّم هذا المشروع دولياً كخطوة تعزز الموقف القانوني لتركيا في البحار"، مضيفاً أنه "لا يمثل لإثارة التوتر، بل هو تعبير عن إرادة تركيا في توثيق حقوقها المستمدة من القانون الدولي على أساس واضح ومنهجي ومؤسسي".