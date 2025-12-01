قانون التجنيد يفقد الأغلبية: نتنياهو لن يُعرّض حكومته للخطر

- يواجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تحديات كبيرة في تمرير قانون التجنيد الجديد بسبب معارضة من داخل "الليكود" و"الصهيونية الدينية"، مع استمرار حظر التصويت من قبل يهدوت هتوراة وشاس، مما يهدد استقرار الائتلاف الحكومي. - التوترات تتصاعد داخل "الليكود" مع معارضة سبعة أعضاء كنيست على الأقل، بما فيهم يولي أدلشتاين وموشيه سعدة، مما يزيد الضغط على نتنياهو لإيجاد حلول وسط أو تأجيل التصويت. - المعارضة تنتقد القانون بشدة، حيث وصفه أفيغدور ليبرمان بأنه "خيانة للجنود"، بينما يطالب بتسلئيل سموتريتش بتعديله لتحقيق تجنيد حقيقي للحريديم وزيادة القوة البشرية في الجيش.

مع افتتاح المداولات حول قانون التجنيد في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست اليوم الاثنين، أعرب مزيد من الوزراء وأعضاء الكنيست عن معارضتهم الصيغة المطروحة، ما أنتج وضعاً تفتقد فيه حكومة بنيامين نتنياهو الأغلبية لتمرير القانون، على ما أفاد به موقع "واينت"، مضيفاً نقلاً عن مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى أنه في وضع كهذا، فإن رئيس الحكومة لن يخاطر بطرح القانون للتصويت.

وبموازاة معارضة أعضاء الكنيست من "الليكود" و"الصهيونية الدينية" المقترح الذي طرحه رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعاز بيسموت، كشف الموقع أن حزب "يهدوت هتوراة" قرر الإبقاء على قراره حظر التصويت، ما يعني أنه لن يصوّت مع القوانين التي يطرحها الائتلاف. أمّا حزب "ِشاس" فلا يزال مُصراً هو الآخر على قراره عدم العودة إلى رئاسة اللجان البرلمانية التي انسحب منها.

التطورات الآنفة أتت على الرغم من تأكيد مسؤولين في الأحزاب الحريدية أن الحظر سيرفع فور تقديم مشروع القانون، حيث سادت أجواء إيجابية منذ الخميس الماضي بعدما طرح بيسموت مسودة القانون في حينه. ومع ذلك، فإنه في أعقاب معارضة أعضاء الكنيست القانون، هاجم اليوم مسؤول حريدي رفيع المعارضين معتبراً أن "القاسم المشترك بين جميع أعضاء الكنيست الذين أعلنوا معارضتهم قانون التجنيد هو أننا سنتوجّه فوراً إلى الانتخابات. أمّا بالنسبة للكنيست، فسيرونه من منازلهم"، في إشارة إلى احتمالية خسارة ائتلاف نتنياهو السباق الانتخابي على ما تشي به نتائج استطلاعات الرأي.

وفي ضوء ما تقدم، فإن السؤال الجوهري هو ما إذا كان نتنياهو سيستخدم ثقله للضغط على المعارضين بهدف دفع القانون قُدماً، أم أنه سيماطل محاولاً كسب مزيد من الوقت بطرق أخرى، مستعيناً بميزانيات لإقناع الحريديم، ما يضمن صمود الائتلاف عدة أشهر إضافية. ففي الأثناء، يتسع التمرّد داخل "الليكود" حول قانون التجنيد؛ حيث أعلن حتى الآن ما لا يقل عن سبعة أعضاء كنيست في الائتلاف معارضتهم القانون أو تحفظهم عليه. وكان أول المعارضين عضو الكنيست يولي أدلشتاين الذي ترأس لجنة الخارجية والأمن سابقاً وطرح صيغة أكثر تشدداً وضعت الائتلاف آنذاك في خطر.

بعد أدلشتاين، كرّت السُبحة مباشرة. ففي بيان مُفصّل تضمن بنوداً عديدة، أعلن أيضاً عضو الكنيست (من الليكود) دان إيلوز معارضة القانون، ليلحق به زميله في الحزب نفسه موشيه سعدة معلناً عدم دعمه القانون بصيغته الحالية. ولم يمضِ وقت حتّى تبعهم عضو الكنيست إيلي رافيفو ونائبة وزير الخارجية شارون هسكيل اللذان أعلنا عدم دعمهما القانون بصيغته الحالية باعتباره يكرّس نوعين من المواطنة "درجة أولى" و"درجة ثانية". وإلى من سبق، أنضم وزير الشتات أوفير سوفر من "الصهيونية الدينية"، معلناً معارضته لو كلفه الأمر إقالته، ثم ميخال فلديغر التي أعلنت تحفظها وعدم استطاعتها دعم القانون، وليس نهاية بعضو الكنيست موشيه سولومون الذي أصدر بياناً مشابهاً هو الآخر.

فضلاً عما تقدم، ثمة شكوك، بحسب الموقع، بشأن ما إذا كان عضو الكنيست إيلي دلال من "الليكود" سيصوّت لصالح القانون، ما يرفع عدد المعارضين عملياً إلى ثمانية. فإلى جانبه، ولأسباب مختلفة تماماً، أعلن كل من يتسحاق غولدكنوفيف من حزب "أغودات يسرائيل، وعضو الكنيست مئير بروش معارضتهما.

من جانبه، تطرق رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش إلى القانون خلال جلسة كتلته قائلاً إن "مسودة قانون التجنيد التي طُرحت على طاولة لجنة الخارجية والأمن هي بالفعل محض مسودة"، مكرراً: "كما قلت طوال فترة الحرب، لن نتنازل عن قانون تجنيد لا يحقق تغييراً حقيقياً. وفي هذه الأيام، ندرس أنا وزملائي في الكتلة مسودة القانون بعمق ونبلور الملاحظات والتعديلات التي نطالب بها". وأضاف أن "الهدف الوحيد للقانون هو زيادة حجم القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط"، زاعماً أن "هدف القانون ليس الحفاظ على الحكومة أو إسقاطها، بل إحداث إصلاح تاريخي ودمج الحريديم في الجيش، بمسؤولية ومع إدراك أن الأمر عملية، وليس ضربة سريعة وانتهينا".

أمّا بيان كتلته الذي صدر لاحقاً، فتضمن لهجة مشابهة، مؤكداً أن الكتلة ستصوّت فقط على قانون يحقق تجنيداً حقيقياً وسريعاً للحريديم في الجيش الإسرائيلي، لتلبية احتياجات الأخير وتخفيف العبء عن المقاتلين وجنود الاحتياط وعائلاتهم، مشدداً على أنه "سنتخذ قرارات مشتركة ونعمل كتلةً موحدةً."

"القانون خيانة للجنود"

من جانبه، قال رئيس "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان إن "الحكومة صدّقت اليوم على 280 ألف أمر استدعاء للاحتياط. هذه المحاولة الدنيئة هي خيانة لجنود الجيش الإسرائيلي"، أما الأمر الأخطر بحسبه فهو "محاولة حكومة السابع من أكتوبر (المتهمة بتحمل المسؤولية عن الإخفاق الأكبر بتاريخ إسرائيل) تمرير القانون بأصوات عودة والطيبي (عضوا كنيست عربيان). وهذا غير مقبول إطلاقاً". وأضاف أنه "لا يمكن لأي شخص يميني أن يصوّت لصالح التهرّب من الخدمة. فاللجنة نفسها التي ترسل الجنود إلى القتال غير مستعدة لمناقشتهم وسماع موقفهم. ثمة الكثير من المناورات هنا، وهدفها الوحيد هو إخفاء قانون التهرب".

إلى ذلك، رأى رئيس المعارضة الصهيونية يئير لبيد أن الصيغة التي طُرحت اليوم عبارة عن "قانون تهرب مخز من الخدمة العسكرية. وهذه خيانة لكل من قاتل وضحى في السنتين الأخيرتين". وأضاف أن "الجيش قال مراراً هنا إنه بحاجة إليهم (الحريديم)، لكن الفاسدين يبيعونهم أمن الدولة".