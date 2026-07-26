قانون الإعلام السوري وضمانات تطبيقه

- عقدت وزارة الإعلام السورية ورش عمل بالتعاون مع اتحاد الصحافيين لصياغة مسودة قانون إعلام جديد، بهدف تلبية مطالب الصحافيين وتسريع عمل اللجنة المختصة في مجلس الشعب. - تواجه القوانين السابقة مشكلات في التطبيق بسبب التأويلات الأمنية، مما يستدعي ضمانات تمنع تغوّل السلطة التنفيذية وتضمن حقوق الصحافيين في الحصول على المعلومات وحمايتهم من المساءلة. - لضمان تطبيق القانون، يجب ربطه بمرجعية دستورية وفلسفية مستمدة من الثورة السورية، وتفعيل دور نقابة الصحافيين في الدفاع عن حقوقهم والمشاركة في تعديل القوانين.

في ظاهرة غير مسبوقة في تعاطي السلطة السورية مع القوانين، عقدت وزارة الإعلام بالتعاون مع اتحاد الصحافيين عدداً من ورشات العمل من أجل صياغة مسودة قانون للإعلام السوري وطرحها على اللجنة المختصة في مجلس الشعب للاستئناس بها خلال صياغة مشروع قانون الإعلام، بهدف طرح أهم النقاط التي يطالب الصحافيون بلحظها ضمن القانون الجديد، وتسريع عمل هذه اللجنة.

في السابق، كانت معظم القوانين التي تصدر أيام النظام البائد، تأتي بصيغة شبه مثالية شكلاً، ولكن معظم مشكلات تلك القوانين كانت تتعلق بالتطبيق سواء لناحية تجاوزها أو لناحية تأويلها بشكل يتعارض مع مضمونها، أو بسبب تغوّل الأجهزة الأمنية على القوانين ومحاسبة الصحافيين بتهم ثقيلة وقابلة للتأويل، مثل وهن عزيمة الأمة، وإضعاف الشعور القومي، وغيرها من التهم التي تعطل القانون وتسمح بتجاوزه تبعاً لتقديرات تلك الأجهزة. لذلك يبقى الأهم في وضع أي قانون هو وجود ضمانات تمنع السلطة التنفيذية، بما فيها الأجهزة الأمنية، من التغوّل عليه وإفراغه من محتواه. كما يجب إدراج مواد خاصة لضمان عدم مساءلة الصحافي بسبب عمله وضمان سلامته، ومواد تضمن حق الصحافيين بالحصول على المعلومات بطريقة سلسة وسهلة، وكذلك ضمان أن تكون القاعدة العامة في القانون هي الرقابة اللاحقة على المحتوى ومنع كل أشكال الرقابة المسبقة. ولعل أهم العوامل التي تساعد على تطبيق القوانين هي وضع تعريفات واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل في القضايا الممنوعة من التناول، في الإعلام، أو القضايا التي يشكل المس بها جرماً، مثل "الأمن الوطني، المصلحة العامة، المحتوى الجنسي"، وغيرها.

كما أن العامل الأهم في ضمان تطبيق القانون هو ربطه بمرجعية دستورية لا تسمح بتجاوزها ضمن أي قانون، وأن يحاكم الصحافيين قضاةٌ لديهم خبرة بالعمل الصحافي، هذا بالإضافة لربط القانون بمرجعية فلسفية مستمدة من سردية الثورة السورية التي قامت على شعار الحرية. يضاف إلى هذه الأمور تفعيل دور نقابة الصحافيين كي تأخذ دورها فعلياً في الدفاع عن حقوق الصحافيين، سواء من خلال متابعة الانتهاكات التي قد ترتكب بحقهم أو من خلال أخذ دور في إبداء الرأي في إصدار القوانين أو تعديلها بما يضمن حرية الإعلام وسلامة الصحافيين، وتأمين البيئة المثلى لعملهم.