قالیباف يسخر من الحديث عن تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية

- سخر رئيس البرلمان الإيراني من تصريحات أميركية وإسرائيلية حول تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، مشيراً إلى استمرار إطلاق الصواريخ بقوة، واصفاً ذلك بـ"الإنجاز الفريد" للجيش الأميركي. - أكد قائد مقر "خاتم الأنبياء" أن إيران تنفذ ما تعلنه، مهدداً بتدمير البنى التحتية للطاقة في المنطقة إذا تعرضت منشآت إيران للهجوم مجدداً. - أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ عمليات "الوعد الصادق 4" ضد أهداف في إسرائيل، مما أدى إلى حالة استنفار واسعة، واستمرار العمليات بنجاح وفعالية.

علّق رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بسخرية على التصريحات الأميركية والإسرائيلية التي تحدثت عن تدمير القدرات الصاروخية لإيران، قائلاً في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الخميس: "وفقاً لتلك الادعاءات، دُمِّر 320% من القوة الصاروخية الإيرانية، ومع ذلك لا تزال الصواريخ تُطلق بقوة"، مضيفاً أن هذا "إنجاز فريد" للجيش الأميركي على حدّ تعبيره.

من جهته، قال قائد مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية في إيران، اللواء علي عبد اللهي، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الإيرانية "لا تطلق الشعارات"، مؤكداً أن بلاده "تنفذ ما تعلنه وقد أثبتت ذلك عملياً"، مشيراً إلى أن هذا النهج "سيستمر في المراحل المقبلة"، وفق ما أورده التلفزيون الإيراني. وتوعد مقر "خاتم الأنبياء" مجدداً بتدمير البنى التحتية لإنتاج المحروقات في المنطقة، إذا ما تعرضت منشآت إيران للطاقة للهجوم مرة أخرى خلال الحرب.

وقال مقر "خاتم الأنبياء"، القيادة العملياتية للجيش، في بيان نقلته وكالة أنباء فارس اليوم الخميس: "نحذّر العدو من أنه ارتكب خطأً فادحاً بمهاجمة البنية التحتية للطاقة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والرد جارٍ ولم ينته بعد". وأضاف: "إذا تكرر الأمر، فإن الهجمات على البنية التحتية للطاقة الخاصة بكم وبحلفائكم لن تتوقف حتى يتم تدميرها بالكامل، وسيكون ردنا أشد بكثير" من هجمات الليلة الماضية.

في السياق نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفّذ فجر اليوم الخميس الموجة الرابعة والستين من سلسلة عمليات "الوعد الصادق 4" ضد أهداف في إسرائيل. وأوضح البيان أن الهجمات استهدفت مواقع في مطار بن غوريون ومناطق تُصنّف مراكزَ للعمليات القتالية والدعم اللوجستي، إضافة إلى نقاط تجمّع للقوات بالقرب من حيفا وريشون لتسيون، حيث تقع منشآت ومصافي نفط. وقال إن العملية نُفذت باستخدام صواريخ من طراز قدر وعماد وكاسر خيبر وتسعة صواريخ خرمشهر متعددة الرؤوس الحربية. وبحسب البيان، فإن الهجمات أدت إلى حالة استنفار واسعة في المدن الإسرائيلية، حيث قال إن الإسرائيليين "في الملاجئ معظم الوقت" ولا يُسمح لهم بالمغادرة إلا لفترات قصيرة بسبب استمرار القصف.

وأضاف الحرس الإيراني أن "ضربات دقيقة" أصابت أيضاً وحدات من الأسطول الخامس الأميركي في المنطقة بواسطة منظومات صاروخية متوسطة المدى تعمل بوقود صلب وسائل، مؤكداً أن "العمليات تتواصل بنجاح وفعالية".