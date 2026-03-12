- أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن أي اعتداء على الجزر الإيرانية سيواجه برد قوي، مشددًا على استعداد القوات المسلحة للدفاع عن أراضيها. - توقع اللواء يحيى رحيم صفوي انتهاء الحرب قبل عيد النوروز، مشيرًا إلى ضعف قدرة الولايات المتحدة على خوض حرب جديدة بسبب إرسال أسلحتها إلى أوكرانيا، واستفادة الصين وروسيا من الوضع الحالي. - أشار صفوي إلى أن الحرب توفر مكاسب لشركات النفط ومصنعي الأسلحة، مؤكدًا استعداد إيران لحرب طويلة الأمد ونقل قواعدها الصاروخية، معتبراً أن النصر سيكون حتميًا عبر مفاوضات سياسية.

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في منشور عبر "إكس" إن "أيّ اعتداء على أرض الجزر الإيرانية سيكسر جميع القيود"، مؤكدًا أن طهران "ستترك أي ضبط للنفس جانبًا" وأن القوات المسلحة الإيرانية "ستغرق الخليج بدماء المعتدين". وفي مقابل هذه التهديدات عالية النبرة، توقّع قيادي عسكري سابق أن تنتهي الحرب خلال أيام.

وشدّد رئيس البرلمان الإيراني في تصريحاته على أن "مسؤولية دماء الجنود الأميركيين تقع على عاتق ترامب شخصياً". ولم يتضح على الفور ما الذي دفع قاليباف إلى إطلاق هذه التصريحات، غير أن تكهنات تردّدت بأن الولايات المتحدة قد تستهدف جزيرة خرج في الخليج، وهي المحطة الرئيسية لتصدير النفط الإيراني.

قيادي عسكري إيراني يتوقع انتهاء الحرب قبل عيد النوروز

من جهته، توقّع القائد العام الأسبق للحرس الثوري الإيراني اللواء يحيى رحيم صفوي، مساعد وكبير المستشارين العسكريين للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، في حديث للتلفزيون الإيراني، أن تنتهي الحرب الجارية قبل حلول عيد النوروز الذي يصادف في 21 مارس/آذار الجاري. وقال صفوي ردّاً على سؤال بشأن احتمال طول أمد الحرب إنّه يعتقد أن "هذه الحرب ستنتهي قبل عيد النوروز"، مضيفاً أن "القادة السياسيين هم من يبدؤون الحروب وهم من ينهونها". وأضاف أن "الولايات المتحدة وإسرائيل لا تستطيعان تحمّل حرب طويلة الأمد ولن تصمدا، شرط أن نواصل عملياتنا".

وأشار صفوي إلى أنّ الولايات المتحدة أرسلت الجزء الأكبر من أسلحتها إلى أوكرانيا، معتبراً أن "من بين الرابحين في هذه الحرب الصين وروسيا". وأضاف أن الولايات المتحدة انخرطت لمدة عشرين عاماً في أفغانستان وعشرين عاماً أخرى في حرب العراق وأنفقت نحو سبعة تريليونات دولار، قائلاً إن ذلك ساهم في تعزيز القوة الاقتصادية للصين والقوة العسكرية لروسيا، متوقعاً أن يتفوّق الاقتصاد الصيني قريباً على الاقتصاد الأميركي. ولفت إلى أن الصين تؤمّن نحو 50 % من احتياجاتها النفطية من منطقة الخليج.

كما اعتبر أن من بين المستفيدين من الحرب أيضاً شركات النفط الكبرى وشركات تصنيع الأسلحة، قائلاً إن هذه الحرب وفّرت دخلاً كبيراً للعديد من مصانع السلاح الأميركية. وأوضح صفوي أن وتيرة إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة من قبل القوات المسلحة الإيرانية تعود إلى أن الحرس الثوري ووزارة الدفاع كليهما يشاركان في تصنيع الصواريخ. وأكد أن الولايات المتحدة "فشلت بشكل حتمي في استراتيجيتها لأنها لم تحقق أيّاً من أهدافها".

وأضاف أن الأميركيين كانوا يتوقعون حرباً قصيرة تنتهي خلال ثلاثة أو أربعة أيام، مؤكداً أن استراتيجية إيران تقوم على الاستعداد لحرب طويلة، مشيراً إلى أن البلاد أعدّت احتياطيات عسكرية استراتيجية وخططاً لعدة أشهر. وأشار صفوي إلى أنه كلما استهدفت الولايات المتحدة قواعد الصواريخ الإيرانية "لم تجد فيها أي صواريخ"، لأن إيران، بحسب قوله، قامت بنقل قواعدها ونشرت منظومتها الصاروخية في أنحاء البلاد، ما يجعل من الصعب تحديد مواقعها.

وشدد القيادي العسكري الإيراني على أن هذه الحرب "تتجه نحو نصر حتمي لإيران وهزيمة حتمية لأعدائها"، مضيفاً أنه رغم ادعاء الولايات المتحدة النصر تدرك شعوب العالم، وكذلك الشعبان الأميركي والإيراني، أن "إيران ستفرض مطالبها في نهاية المطاف". وأوضح أن المطلب الأساسي لإيران هو ضمان أمنها بعد الحرب ومنع تكرار أي حرب ضدها مستقبلاً.

ورداً على سؤال حول الضمانات لتحقيق هذا الهدف، قال صفوي إن "نهاية كل حرب تكون عبر مفاوضات سياسية"، مؤكداً أن الأمر يعتمد على قدرة السياسيين الإيرانيين على فرض شروطهم على الولايات المتحدة وإسرائيل على طاولة المفاوضات. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أعلن في منشور على منصة "إكس"، مساء الأربعاء، أن "السبيل الوحيد لإنهاء الحرب" التي أشعلتها إسرائيل والولايات المتحدة يتمثل في "الاعتراف بالحقوق المسلّمة لإيران، ودفع التعويضات، وإلزام دولي حاسم بعدم تكرار أي عدوان عليها".