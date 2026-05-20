قاليباف يتوقع استئناف الحرب ضد إيران: جاهزون لجعل العدو يندم

- أكد رئيس البرلمان الإيراني على أهمية تعزيز الجاهزية العسكرية والاقتصادية لمواجهة التهديدات، مشيراً إلى وحدة الشعب الإيراني في مواجهة الضغوط الخارجية والحاجة لحلول مبتكرة للمشكلات الاقتصادية. - نفى رئيس مركز الإعلام البرلماني الشائعات حول تنحي قاليباف، وأكدت بحرية الحرس الثوري على تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مما يعكس التنسيق بين القوات المسلحة والجهات الدبلوماسية. - أشار المتحدث باسم الخارجية إلى استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني، مؤكداً على حقوق إيران والتعاون مع سلطنة عُمان لضمان أمن الملاحة وإنهاء الحرب.

أكد رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، أن "التحركات المكشوفة والسرية للعدو تظهر أنه يسعى لجولة جديدة من الحرب"، داعياً الشعب الإيراني، في رسالة صوتية، إلى الاطمئنان وأن "يكون واثقاً" بأن القوات المسلحة "استفادت من فرصة الهدنة بأفضل شكل ممكن لإعادة بناء قدراتها".

وتابع قاليباف: "سنجعل العدو يندم على أي اعتداء جديد على إيران"، مضيفاً أن "العدو لا يزال يأمل في استسلام الشعب الإيراني، ويعتقد واهماً أنه من خلال استمرار الحصار واستئناف الحرب يمكنه إجبار إيران على الاستجابة للمطالب الأميركية المبالغ فيها". وشدد على ضرورة "إخراج العدو من خطئه الحسابي وإحباطه، من خلال تعزيز الجاهزية للرد الفعال على الهجمات المحتملة، وكذلك عبر زيادة المرونة الاقتصادية".

وأعرب عن أسفه لقيام البعض في الداخل بـ"دوافع سياسية"، وبذريعة غلاء الأسعار من دون مراعاة الحقائق، بتوجيه أصابع الاتهام نحو الحكومة أو الرئيس مسعود بزشكيان فقط، قائلاً: "بعض الانتقادات الموجهة إلى الحكومة تبدو وكأن حرباً لم تقع". وأضاف أنه لا ينكر "وجود بعض نقاط الضعف الإدارية، لكن توجيه الاتهامات الخاطئة يضر بالوحدة الوطنية"، مشيراً إلى أنه على علم بـ"القفزة في الأسعار وارتفاع تكاليف معيشة المواطنين".

ولفت رئيس البرلمان الإيراني إلى أن "العدو يتصور أنه إذا زادت صعوبة حياة الناس، فإن التلاحم الوطني سيضعف، لكن الشعب أثبت أنه لا يزال حاضراً في ساحة المواجهة مع العدو، ويتوقع من المسؤولين حل المشكلات". وقال إنه "في ظروف الحرب الاقتصادية، لا تكفي الأساليب العادية، ويجب على الوزارات الاقتصادية البحث عن حلول للمشكلات بأساليب مبتكرة". كما قال في منشور على منصة "إكس" إن "أميركا ستعلق مجدداً في حرب لا نهاية لها ولا تملك فيها فرصة للانتصار"، مضيفاً أنه "هذه المرة، سيتعين على الفقراء والمنسيين الأميركيين دفع ثمن إشعال الحرب من قبل الأوليغارشية المقربة من البيت الأبيض، والأشخاص الشيطانيين مثل جيمي ديمون، ولوبي تجار الحروب في واشنطن"، على حد تعبيره.

وفي شأن متصل، نفى رئيس مركز الإعلام البرلماني الإيراني، إيمان شمسايي، تقارير عن تنحي رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف عن رئاسة الوفد الإيراني المفاوض، مضيفاً أن هذه المزاعم "عارية عن الصحة وكذب واضح"، وفق ما أوردت وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة.

على الصعيد الميداني، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني، في منشور على "إكس"، عبور 26 سفنية مضيق هرمز بتنسيق وتأمين من القوة البحرية للحرس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى أن هذه السفن شملت ناقلات نفط وسفن شحن حاويات وسفناً تجارية أخرى. وتابعت أن حركة المرور عبر مضيق هرمز تجري بموجب تصاريح وبتنسيق مع القوة البحرية للحرس الثوري.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، في كلمة له في مقر الخارجية الإيرانية في حفل تأبين لوزيري الخارجية الإيرانيين السابقين حسين أمير عبداللهيان وكمال خرازي، إن وزارة الخارجية الإيرانية "على تنسيق مستمر مع القادة العسكريين". وأضاف أن "الجهاز الدبلوماسي ينفذ المهام الوطنية بحزم"، موضحاً أن "هناك تواصلاً وتنسيقاً مستمراً ويومياً يجري بين وزارة الخارجية وقادة القوات المسلحة على مختلف المستويات".

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في حديث لصحيفة "فوليا دي ساو باولو" البرازيلية، إن المفاوضات مع أميركا تتواصل عبر الوسيط الباكستاني، مؤكدا أن ما تريده إيران "ليس مطالب، بل هو حقها". وأضاف المتحدث الإيراني، أن الولايات المتحدة تطرح "مطالب مفرطة"، موضحا أنه "لم يكن هناك من يشعر بالقلق" من قبل إزاء البرنامج النووي الإيراني، وأن "الجميع ما زالوا يعلمون أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بنسبة مائة في المائة". وفي رده على سؤال حول إمكانية نقل احتياطيات بلاده من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة أخرى، قال إن "السؤال المطروح هو: لماذا ينبغي لإيران أن تنقل اليورانيوم المخصب الخاص بها إلى دولة أخرى؟".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن إيران تواجه حاليا حالة من انعدام الأمن فُرضت على المنطقة بأكملها بسبب العدوان الأميركي والإسرائيلي، مذّكرًا بأن مضيق هرمز كان مفتوحًا قبل 28 فبراير، عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل العدوان على إيران.

مهمة وزير الداخلية الباكستاني

كما قال بقائي، في حديث إلى قناة "الخبر" الإيرانية، إن طهران تركز في رسائلها المتبادلة عبر الوسيط الباكستاني على إنهاء الحرب وتحقيق مطالبها "الواضحة". وأضاف أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران تهدف إلى تسهيل تبادل الرسائل وتقديم إيضاحات تكميلية بغرض توضيح النصوص المتبادلة بين الطرفين. وعن مطالب إيران، أوضح، أن التركيز الرئيسي لطهران ينصب على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، والإفراج عن الأصول المجمّدة، ووقف الإجراءات الاستفزازية والحصار البحري على إيران. وأكد بقائي أن إيران تواصل مسار التفاوض بـ"جدية وحسن نية"، لكنها تحمل "سوء ظن شديدا ومنطقيا" تجاه أداء الولايات المتحدة.

وأضاف أن طهران "تتحرك باستقلالية كاملة" في متابعة حقوقها الوطنية، مؤكداً أن الخطابات والتهديدات الصادرة عن أطراف خارجية "بلا تأثير". وأشار إلى أنّ استخدام لغة الإنذارات والمواعيد والمهل النهائية ضد إيران "أمر مثير للسخرية، ومثل هذه الضغوط لن يكون مجدياً أبداً".

واستطرد بقائي قائلا إن إيران "تمضي قدماً بجدية في مسار تأمين مصالحها الوطنية واستيفاء حقوقها المشروعة"، بغضّ النظر عن التهديدات وأنواع الضغوط السياسية والعسكرية. وأكد أن بلاده تسعى بالتعاون مع سلطنة عُمان، وبالتنسيق مع الجهات الدولية المتخصصة، إلى إيجاد آلية لضمان أمن مستدام ومنع أي تهديد للمصالح الوطنية. كما أشار إلى أن إيران "كانت دائماً ضامنة لسلامة الملاحة في مضيق هرمز، وهي مستعدة للتعاون مع الدول الساحلية الأخرى لوضع بروتوكولات تضمن المرور الآمن للسفن". وأضاف المتحدث أن "الآليات الجديدة يجب أن تراعي، إلى جانب المسائل الأمنية، التكاليف المرتبطة بسلامة الملاحة، وكذلك الأضرار البيئية الخطيرة الناجمة عن حروب الولايات المتحدة وحلفائها".