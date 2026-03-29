قاليباف: واشنطن تعدّ عملية برية ضد إيران رغم بعثها رسائل للتفاوض

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الأحد، إن "العدو يرسل علناً رسائل تفاوض وحوار، لكنه في الخفاء يخطط لهجوم بري"، مضيفاً أن "رجالنا ينتظرون دخول الجنود الأميركيين براً ليلقوا بهم في أتون النار". وأشار قاليباف إلى أن الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً، لا تعد إلا قائمة "أمنيات" للرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن "ما لم ينجح (ترامب) في تحقيقه في الحرب أعده على شكل قائمة من 15 مادة، ويسعى لتحقيقه عبر الدبلوماسية". وأكد أنه "ما دام الأميركيون يسعون لاستسلام إيران، فإن ردّنا على هذه الأمنيات الأميركية واضح: هيهات منا الذلة".

وقال قاليباف في رسالة وجّهها إلى الشعب الإيراني بمناسبة ما سماه "اليوم الثلاثين للدفاع الوطني للإيرانيين" الذي يتزامن مع مرور ثلاثين يوماً على العدوان الأميركي الإسرائيلي على بلاده: "خلال هذه الليالي الثلاثين كنتم في إيران، وبصيحات: (لا تسوية، لا استسلام، الحرب مع أميركا)، منحتم الصواريخ القوة". وخاطب المشاركين في المسيرات الليلية الحاشدة في الميادين الكبرى لمدن إيران، ولا سيما طهران، قائلاً إنهم في "ليالي الوحدة المقدسة" جددوا "بيعة حماسية" مع المرشد الجديد لإيران مجتبى خامنئي.

وأكد قاليباف أن الشعب الإيراني في هذه المسيرات الليلية "حوّل حزنه الكبير" على فقدان المرشد السابق الراحل علي خامنئي إلى "غضب في مواجهة العدو الأميركي والإسرائيلي"، واصفاً ذلك بأنه تجلٍّ لـ"وحدة رائعة وعميقة" أدت، بحسب قوله، إلى "ارتداد مؤامرة العدو عليه". وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن الحرب بلغت الآن "أكثر لحظاتها حساسية"، وأن "العدو الذي كان يدّعي أنه دمّر قواتنا الجوية والبحرية والصاروخية، وكان يهدف إلى انهيار الجمهورية الإسلامية، غيّر هدفه الآن إلى فتح مضيق هرمز". وأضاف أن "فتح المضيق الذي كان مفتوحاً قبل الحرب أصبح أمنية عملياتية لترامب".

وقال إن ترامب عجز عن جلب دعم الدول الأوروبية، وأن "أسواق الطاقة خرجت عن السيطرة، والتضخم في أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة بات وشيكاً". وتابع بأن مظاهر القوة الأميركية، من طائرات "إف‑35" إلى حاملات الطائرات والقواعد الإقليمية الأميركية، تعرضت لـ"أضرار كبيرة"، واصفاً الهجمات على إسرائيل بأنها "فعالة ودقيقة ومزلزلة". وأشار رئيس البرلمان الإيراني أيضاً إلى هجمات حلفاء إيران في المنطقة، قائلاً إن حزب الله اللبناني "الذي كان يُهدَّد باستمرار بنزع سلاحه، أصبح اليوم جزءاً مهماً وفعالاً من جبهة المقاومة وأوقع الكيان (إسرائيل) في مأزق". وأضاف أن "المقاومة العراقية تقاتل ببسالة وأدهشت العدو، وأن أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، بدخولهم المعركة، منحوا جبهة المقاومة نفساً جديداً، وهم مستعدون لصنع مفاجآت لافتة".

ووصف قاليباف هجمات حلفاء إيران بأنها دليل على "عزة جبهة المقاومة وعظمتها في مواجهة المستكبرين في العالم"، مشيراً إلى أن ترامب متهم عالمياً بإشعال حرب بلا هدف ولا يملك رداً على الرأي العام، وأن "شرارة إشعال الحرب ارتدّت على من بدأها". وأضاف: "شلالات نيراننا مستمرة، وصواريخنا قائمة، وعزمنا وإيماننا يتزايدان. نحن على دراية بنقاط ضعف العدو، ونرى بوضوح آثار الرعب في جيشه".

وأكد أن بلاده "في حرب عالمية كبرى"، مضيفاً: "نحن على يقين من قدرتنا على معاقبة أميركا وجعلها تندم على أي محاولة لمهاجمة إيران، وانتزاع حقوقنا المشروعة بكل اقتدار". وشدد على أنه "لن نخرج من هذه الحرب إلا بالنصر، ولن نسمح للأعداء بالخروج منها من دون تثبيت قوة إيران. سنحوّل هذه الحرب إلى عبرة كبرى لكل معتد". وفي ختام كلمته، دعا الشعب إلى "عدم ترك الشارع"، قائلاً: "الصاروخ، والشارع، والمضيق تضغط على عنق العدو".