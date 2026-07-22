قاليباف: لن يبيع أحد النفط في منطقة لا يمكن لإيران البيع فيها

- أكد كبير المفاوضين الإيرانيين أن أمن مضيق هرمز يعتمد على عدم وجود القوات الأميركية، مشيراً إلى أن إيران لن تسمح ببيع النفط في المنطقة إذا لم تتمكن من بيعه. - حذر مستشار المرشد الإيراني من أن أي ضربة لإيران ستكون لها تداعيات تتجاوز الميدان العسكري، لتؤثر على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. - هددت إيران بالرد على أي هجمات أميركية على بنيتها التحتية، مؤكدة أن أي تصعيد سيجعل جميع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها أهدافاً لهجمات إيرانية.

قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، إن أحدا لن يتمكن من بيع النفط في منطقة لا تستطيع إيران بيعه فيها، مضيفا أن طهران إذا لم تضمن أمنها، فلن تكون أي بنية تحتية آمنة. وشدد قاليباف في منشور على منصة إكس على أن "أمن مضيق هرمز رهين بعدم وجود القوات الأميركية"، موضحا أن طهران أكدت مرارا أن وضع المضيق "لن يعود" إلى ما قبل الحرب الأخيرة. وبدأ رئيس البرلمان الإيراني منشوره بالقول إن "معادلة هذه الحرب واضحة؛ فإما الجميع أو لا أحد".

من جهته، أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، في منشور له على منصة "إكس"، أن "إيران باتت في مرحلة جديدة من الردع"، محذراً من أن "تصور إمكانية توجيه ضربة لإيران بكلفة منخفضة هو خطأ فادح قد تمتد تداعياته إلى ما هو أبعد من الميدان العسكري، لتصل إلى أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي". وأضاف ولايتي أنه على البيت الأبيض أن يدرك أن سياسات تهديد إيران، وحشد الحلفاء الإقليميين، وتفعيل اللوبي الأوروبي، لن تحقق المزيد من الأمن والاستقرار، "بل ستجعل تداعيات تلك الأخطاء عالمية".

إلى ذلك، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري، اليوم الأربعاء، أن إيران سترد بضرب بنى تحتية بالمنطقة مرتبطة بأميركا إذا شنت الأخيرة ضربات على جسور أو محطات طاقة إيرانية. ويأتي هذا التهديد الإيراني رداً على تحذير سابق أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال فيه إنه اعتباراً من الآن في كل مرة تطلق فيها إيران النار على سفينة في مضيق هرمز، سواء بصاروخ أو طائرة مسيّرة أو أي وسيلة أو سلاح آخر، فإن الولايات المتحدة ستقصف وتدمر جسراً واحداً أو محطة كهرباء واحدة داخل إيران.

وكان مقر "خاتم الأنبياء" المركزي للعمليات العسكرية الإيرانية قد قال في بيان، ليل الثلاثاء - الأربعاء، إنه في حال إقدام الولايات المتحدة على قصف المنشآت الإيرانية النووية والحساسة، فإن "إيران ستعتبر ذلك توسيعاً لنطاق الحرب في المنطقة، وستصبح جميع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها هدفاً لهجمات قوية من قبل القوات المسلحة الإيرانية".

ويأتي التصعيد الأميركي الإيراني رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي، وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع، لكن ترامب أعلن في الثامن من يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران.