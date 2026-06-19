قاليباف: لن نتنازل عن خطوطنا الحمراء خلال المفاوضات

- أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن المحادثات مع الولايات المتحدة ستظل مشروطة بـ"الخطوط الحمراء" التي وضعتها طهران، مشددًا على التزام إيران بتحقيق مصالح شعبها واستعدادها للرد بقوة على أي تجاوزات. - أشار الحرس الثوري الإيراني إلى تراجع الولايات المتحدة وإسرائيل عن مواقفهما السابقة، واصفًا ذلك بأنه "انكسار أمام عظمة الشعب الإيراني"، محذرًا من العودة إلى "المطالب التعجيزية". - تأجلت المباحثات الإيرانية الأميركية المقررة، وأعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي موافقته على مذكرة التفاهم مع واشنطن لإنهاء الحرب، رغم تحفظاته، مؤكدًا أن المفاوضات المستقبلية لن تعني الإذعان لرأي العدو.

قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، إن المحادثات مع الولايات المتحدة ستبقى مشروطة بـ"الخطوط الحمراء" التي وضعتها طهران. وأضاف قاليباف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): "كما أظهرنا في مسار المفاوضات السابق، فإننا ثابتون على الالتزام بالشروط والخطوط الحمراء المحددة، وعلى تحقيق مصالح الشعب الإيراني". وأشار إلى أنه "إذا سعى العدو إلى تجاوز الحدود، فقد أثبتنا أن أصابعنا على الزناد، ولن نتردد في توجيه ضربة قاضية له".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد أن الشعب الإيراني والقوات المسلحة يقفون "كالجبل الراسخ" خلف المسؤولين في الدولة، على حد قوله، في بيان صدر رداً على رسالة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي بشأن المفاوضات. واعتبر الحرس الثوري أن الولايات المتحدة وإسرائيل تراجعتا من مواقف سابقة كانت تهدد إيران، ووصلتا إلى مرحلة "طلب التفاهم والتفاوض"، واصفاً ذلك بأنه "انكسار أمام عظمة الشعب الإيراني". كما حذر من أن أي محاولة للعودة إلى ما سماه "المطالب التعجيزية" أو انتهاك حقوق الشعب الإيراني ستُواجه بـ"رد أقوى من السابق".

ويأتي هذا في وقت تأجلت فيه المباحثات الإيرانية الأميركية، التي كانت مقررة اليوم الجمعة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان. وجاء البيان بعد ساعات من تصريح متحدث باسم البيت الأبيض بأن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ألغى رحلة كانت مقررة إلى سويسرا للقاء المفاوضين الإيرانيين اليوم الجمعة، وبدء محادثات بشأن تنفيذ الاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب بينهما.

وقد أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، مساء الخميس، موافقته على مذكرة التفاهم التي وقّعتها واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، رغم إشارته إلى تحفظات في شأنها، فيما أعلنت القوات الأميركية رفع الحصار البحري الذي كانت تفرضه على الموانئ الإيرانية. وقال خامنئي في أول رد فعل له على توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة: "بطبيعة الحال، كان لي رأي آخر، غير أنني أصدرت الإذن بذلك". ولم يخض في أي تفاصيل إضافية في هذا الشأن. وأضاف خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ تولّيه منصبه في مارس/ آذار الفائت في رسالة مكتوبة، أنه "من البديهي أن المفاوضات المباشرة التي ستنعقد في المستقبل لن تعني بحال من الأحوال الإذعان لرأي العدوّ".

(فرانس برس، العربي الجديد)