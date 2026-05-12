قاليباف: جميع الخيارات على الطاولة ولدينا مفاجآت

- أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد على أي عدوان، مشددًا على أن الخيارات الدبلوماسية أو الدفاعية مطروحة، وأن إيران لن تسعى لامتلاك الأسلحة النووية. - انتقد قاليباف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاعتماده على معلومات خاطئة، محذرًا من أن أي نهج آخر غير قبول حقوق الشعب الإيراني سيكون بلا جدوى وسيؤدي إلى إخفاقات. - وصف ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بأنه في "غرفة الإنعاش"، متعهداً بتحقيق نصر كامل، بينما أكدت إيران تمسكها بحقوقها المشروعة دون تقديم تنازلات.

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الاثنين، أن كل الخيارات "مطروحة على الطاولة"، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد على أي عدوان بطريقة تعطي دروسا". وجاء ذلك فيما اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين بات "ضعيفا للغاية" حتى إنه "في الإنعاش"، على حد وصفه.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن قاليباف قال، خلال ندوة مع ناشطين اقتصاديين: "نقول للأميركيين بصراحة وحزم، كل الخيارات على الطاولة: الدبلوماسية المتكافئة أو الدفاع الذي يسبب لكم الندم". وأضاف قاليباف: "إذا اخترتم الدبلوماسية على أساس متكافئ، فسنجلس معكم إلى طاولة المفاوضات، لكن إذا كان خياركم الخداع والعدوان فستتلقون رداً حاسماً من الشعب الإيراني".

وتوجه قاليباف إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقول: "لا تحلل وتتخذ قرارات على أساس معلومات خاطئة"، مشيراً إلى أن ترامب "يعتمد على معلومات خاطئة يزوده بها الخونة والكيان الإسرائيلي". وأشار إلى أن "الأعداء ليس لديهم فهم صحيح لإيران وشعبها". وقال: "ترامب اعتدى على إيران من خلف طاولة المفاوضات مسانداً الكيان الإسرائيلي وهزم هزيمة نكراء". وجدد التأكيد على أن "إيران لم ولن تسعى إلى امتلاك الأسلحة النووية".

وفي منشور على منصة إكس، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد على أي عدوان بطريقة تعطي دروسا". وقال "استراتيجية الأخطاء والقرارات الخاطئة ستؤدي دائمًا إلى نتائج خاطئة، وقد فهم العالم بأسره ذلك من قبل". وأضاف قالیباف: "نحن مستعدون لجميع الخيارات، وسيفاجؤون". كما قال في منشور ثان، إنه لا بديل عن قبول حقوق الشعب الإيراني كما ورد في رد طهران المكون من 14 بنداً، على المقترح الأميركي. وفي حين رأى أن أي نهج آخر "سيكون بلا جدوى، ولن يسفر إلا عن سلسلة من الإخفاقات"، لفت إلى أنه "كلما طال أمد المماطلة، زادت الأعباء المالية على دافعي الضرائب الأميركيين".

وكان ترامب قد اعتبر الاثنين أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي يسري منذ الثامن من إبريل/ نيسان، بات في "غرفة الانعاش". وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إن "وقف إطلاق النار بات على جهاز إنعاش هائل، أشبه بدخول الطبيب إلى الغرفة وقوله إن عزيزك تتبقى له فرصة نجاة تقدر بواحد في المئة". وتعهّد تحقيق "نصر كامل" في الحرب. وعبّر الرئيس الأميركي يوم الأحد عن رفضه ردّ إيران على اقتراحه لإنهاء الحرب. لكن طهران تمسكت بموقفها، مؤكدة أنها تريد فقط تحصيل "الحقوق المشروعة". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي الاثنين "لم نطلب أي تنازلات. الشيء الوحيد الذي طالبنا به هو الحقوق المشروعة لإيران".