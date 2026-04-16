قاليباف: تثبيت وقف إطلاق نار شامل في لبنان سيكون نتيجة صمود المقاومة

- أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن وقف إطلاق النار في لبنان يعكس صمود المقاومة وتماسك محور المقاومة، داعياً الولايات المتحدة للالتزام بتعهداتها والتخلي عن سياسة "إسرائيل أولاً". - ناقش وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مع نظيره الصيني وانغ يي، تداعيات المواقف الأمريكية في الخليج ومضيق هرمز، مشيداً بموقف الصين وروسيا في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الأمريكي. - أجرى عراقجي محادثات مع وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتكي، حول التوترات في مضيق هرمز، حيث أعربت اليابان عن قلقها واستعدادها للمساهمة في خفض التوتر.

قال رئيس البرلمان الإيراني والوفد المفاوض محمد باقر قاليباف، مساء الأربعاء، إن "استكمال وتثبيت وقف إطلاق نار شامل في لبنان سيكون نتيجة صمود المقاومة والمعركة البطولية التي يخوضها حزب الله، وكذلك نتيجة تماسك محور المقاومة ووحدته".

وأضاف قاليباف في منشور على إكس أن "على الولايات المتحدة أن تلتزم بالاتفاق وتنفّذ تعهداتها"، مؤكداً أن "إيران والمقاومة جسد واحد سواء في زمن الحرب أو في فترة وقف إطلاق النار". وشدد رئيس البرلمان الإيراني على أن الولايات المتحدة ينبغي أن تتخلى عن خطأ "إسرائيل أولاً".

إلى ذلك، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير خارجية الصين وانغ يي، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله التطورات الأخيرة في المنطقة. وبحث عراقجي، خلال المكالمة، آخر المستجدات في المنطقة بعد إقرار وقف إطلاق النار، محذّراً من التداعيات الخطيرة لما وصفها بـ"المواقف والإجراءات الاستفزازية للولايات المتحدة" في الخليج ومضيق هرمز، والتي من شأنها أن "تؤدي إلى تعقيد الأوضاع في هذه المنطقة".

كما أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره لما سماه "القرار المسؤول" لكل من الصين وروسيا في معارضة مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز وتطورات المنطقة، واصفاً إياه بأنه "قرار غير منطقي وأحادي الجانب"، ومؤكداً أن هذا الموقف كان مؤثراً في منع تصعيد التوتر.

من جانبه، وفق بيان الخارجية الإيرانية، أشاد وزير خارجية الصين بصمود وثقة الشعب الإيراني بنفسه خلال فترة الحرب الأخيرة، مؤكداً استعداد بكين للمساعدة في دفع الجهود الدبلوماسية والعمل على إنهاء الحرب. كما أجرى وزير الخارجية الإيراني ونظيره الياباني توشيميتسو موتكي، الأربعاء، مكالمة هاتفية بحثا خلالها تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال الاتصال، جرى استعراض التداعيات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن العدوان الأميركي والإسرائيلي ضد إيران، بما في ذلك الاضطراب الحاصل في الملاحة داخل مضيق هرمز. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن حالة انعدام الأمن القائمة في مضيق هرمز هي نتيجة مباشرة للحرب ضد إيران، مؤكداً ضرورة اعتماد جميع الحكومات مقاربة مسؤولة لمنع تفاقم الوضع الحالي وتعقيده. من جهته، أعرب وزير الخارجية الياباني عن قلق بلاده من الوضع القائم، معلناً استعداد طوكيو للمساهمة في خفض مستوى التوتر.