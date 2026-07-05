قاليباف: السلام في لبنان غير ممكن إلا من خلال إيران

- أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن السلام في لبنان لا يمكن تحقيقه إلا عبر إيران، مشيراً إلى دور حزب الله في الحرب الأخيرة كمنعطف تاريخي يعكس الروابط الوثيقة بين المقاومة وإيران. - شدد قاليباف على أن إيران حافظت على "خطوط حمراء" في المفاوضات مع واشنطن، مؤكداً أن جبهة المقاومة ولبنان كانا في صلب هذه الخطوط، مع التركيز على سيادة لبنان وسلامة أراضيه. - أشار محمد فنيش إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان تحقق بفضل إيران، رغم رفض حزب الله للاتفاق الإطاري مع إسرائيل، واعتباره تنازلاً عن السيادة.

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف

، اليوم الأحد، خلال استقباله وفداً من قيادات حزب الله اللبناني، أن تحقيق السلام في لبنان "غير ممكن إلا عبر إيران".

وشدد قاليباف، في لقائه مع عضو المجلس المركزي في حزب الله محمد فنيش والوفد المرافق له الذي يزور طهران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، على أن "نضال حزب الله خلال الحرب الأخيرة شكل منعطفاً تاريخياً"، مضيفاً أن ذلك "أثبت للعالم عمق الروابط الوثيقة بين فصائل المقاومة وإيران".

وفي إشارة إلى المفاوضات التي أفضت إلى مذكرة التفاهم مع واشنطن، أوضح رئيس الوفد المفاوض الإيراني، وفق وكالة "إرنا" الرسمية، أن بلاده رسخت وحافظت على "خطوط حمراء واضحة" في المفاوضات، وذلك انطلاقاً من قناعتها بأن الولايات المتحدة "طرف غير موثوق به"، مشدداً على أن "جبهة المقاومة ولبنان كانا في صلب هذه الخطوط الحمراء".

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن "العدو بات يدرك أن إرساء السلام في المنطقة ولبنان والشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إيران"، مؤكداً أن طهران أصرت قبل توقيع التفاهم على إدراج بند وقف الحرب ضد حلفائها في جبهة المقاومة ضمن النص، ولم تتنازل عن هذا المطلب". كما أشار إلى أن إيران شددت بشكل خاص على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مضيفاً: "بعد متابعات حثيثة، جرى الاتفاق على أن البنود الأولى (إنهاء الحرب بما في ذلك على الجبهة اللبنانية) والثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة والحادية عشرة، تصبح ملزمة التنفيذ في إطار البند الثالث عشر من التفاهم".

بدوره، قال فنيش إن وقف إطلاق النار في لبنان تحقق بفضل إيران وإلزام الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ الشروط الواردة في مذكرة التفاهم. وأواخر الشهر الماضي، وقّع لبنان وإسرائيل على اتفاق إطاري في واشنطن يهدف إلى إنهاء النزاع وإجراء انسحاب إسرائيلي متدرج من جنوب لبنان تمهيداً لبسط سلطة الجيش اللبناني. ولاقى الاتفاق تنديداً من حزب الله الذي عبّر عن رفضه له، مؤكداً أنه لن يُنفَّذ وأنه "مذلة وعار وتنازل عن السيادة"، بحسب ما جاء على لسان أمينه العام نعيم قاسم.