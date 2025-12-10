قاضٍ فيدرالي يأمر بالإنهاء الفوري لنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا

- أصدر قاضٍ فيدرالي قرارًا بإنهاء نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجليس وإعادتها لقيادة حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، بعد ستة أشهر من إرسالها بقرار من الرئيس ترامب رغم اعتراضات الولاية. - القرار يأتي بعد دعوى قضائية رفعها حاكم كاليفورنيا ضد نشر القوات، حيث انتقد القاضي إدارة ترامب لتفسيرها الموسع لصلاحيات الرئيس بموجب البند العاشر، معتبرًا أن الحكومة تسعى لسلطة مطلقة. - رغم رفض القاضي طلب منع محاولات مستقبلية لنشر القوات، أكد نيوسوم أن الحكم يوضح ضرورة إنهاء وجود الحرس الوطني في الولاية.

أمر قاضٍ فيدرالي، اليوم الأربعاء، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإنهاء الفوري لنشر قوات الحرس الوطني في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، كما أمر بإعادة قيادة الحرس الوطني إلى حاكم الولاية غافين نيوسوم. وينطبق هذا القرار على نحو 300 جندي من الحرس الوطني لا يزالون في المدينة بعد نحو ستة أشهر من قرار الرئيس بإرسال الحرس الوطني إليها على غير رغبة إدارتها وحاكم الولاية.

ويعد هذا القرار، الذي أصدره القاضي الفيدرالي تشارلز برير من المحكمة الجزئية الفيدرالية في سان فرانسيسكو، ثاني قراراته ضد إدارة ترامب التي ترغب في فرض سلطة الرئيس على الحرس الوطني، غير أنه من المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب على القرار، حسبما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز".

وكان ترامب قد أمر، في يونيو/ حزيران الماضي، بنشر نحو أربعة آلاف جندي من الحرس الوطني رغم اعتراضات مسؤولي الولاية، معتبراً أن الأمر ضمن نطاق صلاحياته بموجب حالة الطوارئ، وبدأت إدارته في خفض أعداد القوات الفيدرالية، ويتبقى حالياً نحو 300 فرد في كاليفورنيا تحت قيادة ترامب. ورفع حاكم كاليفورنيا دعوى قضائية ضد نشر قوات الحرس الوطني.

وانتقد القاضي، في قراره، إدارة ترامب لاستمرار نشر قوات الحرس الوطني في الولاية رغم عدم وجود دليل على "عرقلة القانون الفيدرالي بأي شكل من الأشكال"، وكتب إن "الآباء المؤسسين صمموا حكومتنا لتكون نظاماً قائماً على الضوابط والتوازنات، إلا أن المدعى عليهم يوضحون أنهم يريدون صلاحية مطلقة"، معتبراً أن الحكومة تبنت تفسيراً موسعاً لصلاحيات الرئيس بموجب البند العاشر.

وخلال جلسات المحكمة، طلب محامو نيوسوم منع أي محاولات مستقبلية من قبل ترامب لنشر قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا، ورفض القاضي اليوم هذا الطلب، وقال إن الولاية يمكنها العودة إلى محكمة المقاطعة للطعن على أي محاولات أخرى من قبل الإدارة "إذا تكررت".

ومن جانبه، علّق حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم على قرار المحكمة بأن "حكم اليوم واضح: يجب إنهاء وجود الحرس الوطني في كاليفورنيا"، مضيفاً أن ترامب "حوّل هؤلاء الرجال والنساء الشجعان من عمليات السلامة العامة إلى نشرهم ضد المجتمعات التي أقسموا اليمين لخدمتها".

وكان القاضي نفسه قد منع، في سبتمبر/أيلول الماضي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب من نشر قوات جديدة للحرس الوطني والقوات العسكرية الأخرى في ولاية كاليفورنيا، وقضى بأن ترامب انتهك قانوناً فيدرالياً يعود للقرن التاسع عشر يُطلق عليه اسم "بوس كوميتاتوس"، الذي يمنع القوات العسكرية الأميركية من إنفاذ القانون محلياً، وحذّر آنذاك من أن نشر المزيد من القوات العسكرية والحرس الوطني سيعني إنشاء "قوة شرطة وطنية برئاسة الرئيس"، غير أنه لم يصدر قراراً بإنهاء وجود الحرس الوطني.