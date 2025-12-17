قاضي التحقيق بانفجار بيروت إلى بلغاريا لاستجواب مالك سفينة روسوس

- غادر القاضي طارق البيطار إلى صوفيا لاستجواب إيغور غريتشوشكين، مالك سفينة روسوس، عبر قضاة بلغاريين، حيث يُتوقع أن يقدم معلومات جديدة قد تُحدث تطورات مهمة في قضية انفجار مرفأ بيروت. - أشار المحامي يوسف لحود إلى أن التحقيق قد يشهد تحولاً إذا قدم غريتشوشكين معلومات غير مسبوقة، حيث يسعى البيطار لطرح الأسئلة اللازمة لكشف تفاصيل جديدة حول توجيه السفينة والجهات المتورطة. - رفعت السلطات اللبنانية منع السفر عن البيطار لاستجواب غريتشوشكين، وسط انتقادات من "هيومن رايتس ووتش" لتقاعس الحكومة اللبنانية وتعطيل التحقيق المحلي لحماية المسؤولين المتورطين.

غادر المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة البلغارية صوفيا من أجل استجواب إيغور غريتشوشكين، مالك سفينة روسوس المرتبطة بإدخال نيترات الأمونيوم عام 2013 إلى المرفأ، حيث بقيت حتى انفجارها في الرابع من أغسطس/ آب 2020، وسط ترقّب لما ستحمله أقوال الأخير من تطورات قد تحدث خرقاً كبيراً في القضية، وتفتح مساراً نحو العدالة والمساءلة.

وقال عضو مكتب الادعاء في نقابة المحامين عن انفجار مرفأ بيروت المحامي يوسف لحود لـ"العربي الجديد"، إن "البيطار توجه اليوم إلى بلغاريا من أجل استجواب مالك سفينة روسوس، على أن يتم ذلك عن طريق قضاة بلغاريين إلى جانب حضور مترجمين، بحيث أن القاضي اللبناني لا يتولى الاستجواب بنفسه عندما يكون في دولة أجنبية، بل يقوم بذلك القاضي البلغاري من خلال طرح أسئلة البيطار على إيغور". وأشار لحود إلى أنه "لا يمكن معرفة الأسئلة التي يمكن أن يطرحها البيطار، لكن يُرجّح أن تتمحور حول مسألة السفينة، ومن وجَّهها إلى لبنان وطلب منه ذلك، وملابسات أخرى لا تزال عالقة، والبيطار سيطرح طبعاً الأسئلة اللازمة، فهو إلى جانب ما يتمتع به من كفاءة، فقد كوّن ملفاً بالقضية وهو مطلع بدقّة عليه".

وأشار لحود إلى أن "مسار التحقيق قد يتغيّر في حال أدلى مالك السفينة بوقائع غير مسبوقة ومفاجئة، خصوصاً أنه سبق أن جرى استجوابه بعد أيام قليلة على وقوع الفاجعة في الرابع من أغسطس 2020، ولم يدلِ حينها بأي شيء مهم، من هنا قد يختلف الموضوع اليوم بالنظر إلى أن الوقت مرّ، والبيطار استطاع خلال هذه الفترة أن يكوّن ملفاً كبيراً بالقضية، وهو ما من شأنه أن يغيّر طريقة الاستجواب والأسئلة التي ستُطرح".

وقرّر مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، الأسبوع الماضي، رفع منع السفر عن البيطار، وذلك لتمكينه من التوجّه إلى بلغاريا لاستجواب مالك سفينة روسوس بعدما رفضت محكمة بلغارية تسليم الأخير إلى لبنان بذريعة عدم إعطاء السلطات اللبنانية ضمانات كافية لعدم الحكم عليه بالإعدام، علماً أن لبنان يصدر عقوبات من هذا النوع لكنه لا ينفذها. وفي منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أوقفت السلطات البلغارية صاحب سفينة روسوس تنفيذاً لمذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه من قبل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان (قبل كفّ يده عن القضية) في عام 2020.

وتوصّل تحقيق أجرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أنّ انفجار مرفأ بيروت، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، نتج عن تقاعس الحكومة عن حماية الحق في الحياة، وأشار إلى ضلوع محتمل لمسؤولين لبنانيين كبار. وعطّلت السلطات اللبنانية أكثر من مرة التحقيق المحلي في الانفجار، من خلال حماية السياسيين والمسؤولين الضالعين في الانفجار من الاستجواب، والملاحقة، والتوقيف، علماً أن القاضي البيطار عاد واستأنف تحقيقاته في أوائل شهر فبراير/ شباط الماضي، بعد عامين متتالين من التعطيل والتدخلات.

وفي مارس/ آذار الماضي، وقّع ناجون وأفراد أسر الضحايا و17 منظمة حقوقية رسالة مشتركة وُجّهت إلى رئيس الوزراء نواف سلام ووزير العدل عادل نصار، شددوا فيها على أن التحقيق يجب أن يتخطى الظروف المحيطة بتخزين نيترات الأمونيوم في لبنان، ليشمل التدقيق الشامل في ضلوع جميع الأفراد والجهات في كامل سلسلة الأحداث التي أوصلت إلى الانفجار.