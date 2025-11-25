قاضية فيدرالية تسقط اتهامات إدارة ترامب بحق جيمس كومي

- أسقطت قاضية فيدرالية التهم الجنائية ضد جيمس كومي وليتيتيا جيمس، معتبرة أن تعيين المدعية العامة ليندسي هاليغان غير قانوني، مما يمثل خيبة أمل لجهود الرئيس السابق دونالد ترامب في مقاضاة خصومه. - ضغط ترامب على وزيرة العدل بام بوندي لتوجيه اتهامات جنائية ضد كومي وجيمس، وأجبر المدعي العام إيريك سيبرت على الاستقالة، ليعين هاليغان رغم عدم خبرتها. - اعتبرت القاضية أن تعيين هاليغان يمثل تحايلاً على القانون، حيث لا يسمح بتعيين مدعين عامين مؤقتين متتاليين دون موافقة مجلس الشيوخ.

أسقطت قاضية فيدرالية الاثنين التهم الجنائية الموجهة إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس. وأرجعت القاضية، كاميرون كوري، قرارها إلى أنها "خلصت إلى أن تعيين المدعية العامة ليندسي هاليغان التي حركت القضايا ضد كومي وجيمس غير قانوني". ويمثل الحكمان الصادر كل منهما بشكل منفصل، خيبة أمل لمحاولات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي ضغط بشدة من أجل التحقيق مع كومي وجيمس.

وحت ترامب على منصته "تروث سوشال"، في أغسطس/ آب الماضي، وزيرة العدل، بام بوندي، على توجيه اتهامات جنائية إلى كومي، وجيمس (ديمقراطية)، والسيناتور آدم شيف (ديمقراطي). وقال: "لا يمكننا المماطلة أكثر من هذا، فهذا يضر بسمعتنا. لقد عزلوني مرتين ووجهوا إليّ اتهامات خمس مرات بلا سبب. يجب تحقيق العدالة". ويمكن لإدارة ترامب استئناف القرار الصادر اليوم.

وسعيا نحو مقاضاة خصومه، أجبر ترامب المدعي العام في المنطقة الشرقية بولاية فيرجينيا إيريك سيبرت على الاستقالة في أغسطس بعد رفضه مقاضاة كومي، وعيّن الموظفة في منصب مساعد في البيت الأبيض ليندسي هاليغان، مدعية عامة مؤقتة في مكتب فيرجينيا رغم عدم تمتعها بأي خبرة في الادعاء العام. كما طالب بوندي بالسعي لتوجيه اتهامات جنائية إلى كومي وآخرين، وعقب تعيين هاليغان وأدائها اليمين الدستورية، الاثنين الماضي، أعاد المدعون العامّون فتح القضية ضد كومي.

تمت هذه الإجراءات سريعا، قبل أيام من انتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ إدلاء كومي بشهاداته في الكونغرس، تفاديا لتجاوز الموعد النهائي لتقديم لائحة الاتهام، حيث إنه بموجب قانون التقادم يسقط الحق في تقديم لائحة الاتهام بعد خمس سنوات من الإدلاء بالشهادة في الكونغرس. واتهمت هاليغان، بعد أربعة أيام فقط من توليها منصبها، كومي، بالكذب على الكونغرس خلال شهادته التي أدلى بها في العام 2020. كما وجهت لاحقا اتهامات إلى جيمس بالاحتيال المصرفي وتقديم بيانات كاذبة في وثائق قروض لمنزل اشترته في ولاية فرجينيا.

وكتبت القاضية، في قرارها، أنها ستوافق على طلب كومي برفض لائحة الاتهام "لأن هاليغان لا تتمتع بالسلطة القانونية لتقديم لائحة الاتهام"، وأنها تفتقر إلى السلطة لتقديم القضية إلى هيئة محلفين كبرى. واعتبرت أن جميع الإجراءات بخصوص تعيينها "ممارسات غير قانونية للسلطة التنفيذية"، وأنه "يتم إلغاؤها بموجب هذا القرار. كما أصدرت حكما مماثلا برفض القضية ضد جيمس. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كاروليت ليفيت في تصريحات للصحافيين، إن إدارة الرئيس ترامب تنتظر الحكم لاتخاذ قرارها والاستئناف عليه.

وأوضحت القاضية كوري أن وزيرة العدل قد تحايلت على القانون من خلال الطريقة التي تم تعيين هاليغان بها للإشراف على أهم مكاتب المدعين العامين الفيدراليين في البلاد، موضحة أن "القانون يسمح لوزير العدل بتعيين مدع عام مؤقت واحد فقط لفترة مؤقتة مدتها 120 يوما، ولا يسمح بتعيين مدعين عامين مؤقتين متتاليين، وإلا فإن البيت الأبيض سيتمكن ببساطة من الاستمرار في تعيين أشخاص مطيعين في مناصب مهمة والتحايل على الشرط الدستوري لموافقة مجلس الشيوخ عليهم". وكان المدعي العام السابق لهاليغان، وهو إيريك سيبريت، يشغل منصبه بصفة مؤقتة أيضاً.