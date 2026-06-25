- تقدمت ثلاث قاضيات من المحكمة الجنائية الدولية بشكوى ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين آخرين، معتبرات أن العقوبات المفروضة عليهن غير قانونية وتهدف إلى ممارسة ضغوط خارج نطاق القضاء. - فرضت إدارة ترامب عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك حظر دخول الولايات المتحدة وتجميد المعاملات المالية، كرد فعل على تحقيقات المحكمة بشأن إسرائيل ومذكرة توقيف نتنياهو. - الشكوى تصف العقوبات بأنها "حكم بالإعدام المالي" وتطالب برفعها، مستهدفة أيضاً وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت.

تقدمت ثلاث قاضيات من المحكمة الجنائية الدولية كانت إدارة دونالد ترامب قد فرضت عليهن عقوبات، بشكوى الأربعاء ضد الرئيس الأميركي ومسؤولين أميركيين آخرين، مؤكدات أن الإجراءات الأميركية بحقهن غير قانونية. وفي شكوى قُدِّمت في نيويورك، أكدت القاضيات الكندية كيمبرلي بروست والأوغندية سولومي بالونغي بوسا ورين أديلايد صوفي ألابيني-غانسو من بنين، أن هذه العقوبات كانت تهدف إلى "ممارسة ضغوط خارج نطاق القضاء".

وفرضت إدارة ترامب عقوبات على العديد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم المدعي العام. وتحظر العقوبات على القضاة دخول الولايات المتحدة وتُجمِّد أي معاملات عقارية أو مالية تشملهم داخل أكبر اقتصاد في العالم. وتُعد هذه العقوبات إلى حد كبير رداً على التحقيقات التي أجرتها الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، بشأن إسرائيل، وعلى مذكرة التوقيف التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 2024.

وتفيد الشكوى المقدمة الأربعاء بأن العقوبات تهدف إلى "معاقبتهن" وتُعد بمثابة "حكم بالإعدام المالي". وتضيف أن "فرض هذه العقوبات الصارمة للغاية على قضاة دوليين أمر غير مسبوق" مطالبة برفعها. وبالإضافة إلى الرئيس دونالد ترامب، تستهدف الشكوى أيضاً وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أوامر اعتقال بحق كل من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وقالت المحكمة الجنائية في بيان آنذاك إن "جرائم الحرب المزعومة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب"، مضيفة أن هناك "أسباباً منطقية" تدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.

(فرانس برس، العربي الجديد)