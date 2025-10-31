- أكد نعيم قاسم، أمين عام حزب الله، أن الولايات المتحدة ليست وسيطاً نزيهاً، بل تدعم العدوان الإسرائيلي، مشيداً بموقف الرئيس جوزاف عون في تصدي الجيش اللبناني للتوغلات الإسرائيلية. - تحدث قاسم عن الخروقات الإسرائيلية المتكررة، مشيراً إلى عدم وجود إدانات دولية، ودعا إلى الوحدة الوطنية لمواجهة العدوان الإسرائيلي، مطالباً الشركاء في الوطن بعدم خدمة المصالح الإسرائيلية. - ندد قاسم بعملية اغتيال في بلدة بليدا، مؤكداً على ضرورة دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته الدفاعية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

قال أمين عام حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الجمعة، إنّ الولايات المتحدة الأميركية "ليست وسيطاً نزيهاً"، وإنها راعية للعدوان الإسرائيلي، مشيداً بموقف الرئيس جوزاف عون

بشأن تصدي الجيش اللبناني للتوغلات الإسرائيلية. وأوضح قاسم خلال فعالية للمنتجات الزراعية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية، أنّ "أميركا لن تعطي لبنان شيئاً، وهي تتحرك على قاعدة أنها تريد أن تعالج المشكلة وأن يكون لبنان سيداً مستقلاً، إلا أن التجربة تثبت أنها ليست وسيطاً نزيهاً، بل هي الراعية للعدوان وتساعد على توسعه في لبنان والمنطقة".

وتحدث قاسم عن الخروقات الإسرائيلية، بما في ذلك الاعتداءات على المؤسسات الرسمية والجيش اللبناني وقوة حفظ السلام "يونيفيل"، وموقف الولايات المتحدة منها قائلاً: "ما هو الموقف من 5000 خرق إسرائيلي عدواني؟. لم نسمع إدانات بل تبريراً لهذه الاعتداءات". وأشاد أمين عام حزب الله بموقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد إيعازه إلى الجيش اللبناني بالتصدي للتوغلات الإسرائيلية، معتبراً أن ذلك "يُبنى عليه".

وتابع "لا نتلقى أوامر من أحد وهذا العدوان والخروقات من مسؤولية الدولة أن تتابعها"، موجهاً حديثه إلى من وصفهم بـ"الشركاء في الوطن" بالقول "أين تصريحاتكم من العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان؟"، مشدداً على أنّ أي اتفاق جديد مع إسرائيل هو تبرئة لها. وأضاف: "نطلب من شركائنا ألا تطعنوا بالظهر وألا تخدموا المصالح الإسرائيلية، الجميع في الوطن يجب أن يكونوا معاً.. نوجه رسالة إلى شركائنا في الوطن عندما تدعمون أهلكم في منطقة أخرى إنما تدعمون لبنان. المشهد واحد. أركان الدولة والمقاومة والشعب كلهم في موقف واحد ضدّ هذا العدوان الإسرائيلي ولنعزز هذا الأمر بالمزيد من الوحدة الوطنية".

وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، المعمول به منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال قاسم إنّ على إسرائيل تنفيذ الاتفاق الذي نفذه لبنان، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حزب الله لن "يقبل بتجريد لبنان من قوته". كما ندد بعملية الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال عقب اقتحام مبنى بلدة بليدا جنوبي لبنان، أمس الخميس، مؤكداً أنه "ليس لها أي مبرر".

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون، قد طالب، أمس الخميس، الجيش اللبناني بالتصدّي لأي توغل إسرائيلي في لبنان، إثر اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليل الأربعاء الخميس، موظفاً في بلدية بليدا، جنوبيّ لبنان. كما ثمن حزب الله، في بيان أدان فيه حادثة الاغتيال، موقف الرئيس اللبناني، داعياً إلى دعم الجيش بكل الإمكانات اللازمة لتعزيز ‏قدراته ‏الدفاعية وتوفير الغطاء السياسي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، كما دعا "‏الحكومة أيضاً إلى اتخاذ خطوات مغايرة لما ‏قامت به طوال 11 شهراً وتحمّل ‏مسؤولياتها بإقرار خطة سياسية ودبلوماسية لوقف الاعتداءات ولحماية المواطنين ‌‏اللبنانيين ومصالحهم".