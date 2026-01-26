قاسم: حزب الله ليس على الحياد أمام مشروع العدوان على إيران

- أكد نعيم قاسم أن حزب الله ليس محايدًا تجاه التهديدات ضد إيران، مشيرًا إلى استعداد الحزب لمواجهة أي تهديدات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب. - تناول قاسم احتمالات تدخل حزب الله في حال شنت إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، مؤكدًا أن الدفاع هو الخيار الأمثل في مواجهة العدوان. - أشار قاسم إلى الربط بين لبنان وقطاع غزة وسوريا وإيران ضمن مشروع استعماري تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل تصاعد التوترات في لبنان وسعي الحكومة لتجنب الصراعات الخارجية.

أكّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الاثنين، أنّ الحزب "ليس على الحياد أمام مشروع العدوان على إيران"، مشدداً على أنّ أي تهديد بحق المرشد الإيراني علي خامنئي، يطاول "عشرات الملايين الذين يتبعون لهذا القائد"، وقال قاسم عصر اليوم الاثنين في لقاء تضامني مع إيران، إن حزب الله يجري استعدادات لمواجهة التهديد الذي يعتبره موجهاً له أيضاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن للحزب الحق بفعل ما يراه مناسباً.

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أن وسطاء وجهات متعدّدة طرحوا خلال الشهرَين الماضيَين على نحوٍ "واضح وصريح" حول احتمالية تدخل حزب الله في حال قرّرت إسرائيل والولايات المتحدة شنّ حرب على إيران، مشيراً إلى طرح احتماليات عدّة منها ضرب حزب الله أولاً وبعد ذلك ضرب إيران، أو العكس، أو شن هجوم متزامن على الاثنين معاً، وأضاف "أمام هذه الاحتمالات المتشابكة والمتشابهة وأمام العدوان الذي لا يفرّق بيننا، نحن معنيّون بما يجري ومستهدَفون بالعدوان المحتمَل ومصمِّمون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرّف تدخلاً أو عدم التدخل أو بالتفاصيل التي تكون متناسبة مع الظرف الموجود في وقتها، لكنْ لسنا حياديين".

وأردف قاسم "أمّا كيف نتصرف فهذه تفاصيل تحدّدها المعركة ونحدّدها بحسب المصلحة الموجودة"، مشدداً على أنه مع الاستسلام نخسر كل شيء بلا حدود، لكن مع الدفاع يكون الأمل مفتوحاً على احتمالات كثيرة"، مشدداً في الوقت ذاته على أن عدم تكافؤ القوة "لا يعني غياب الحق في الدفاع، إذ إنّ الدفاع يكون أساساً عندما لا يوجد تكافؤ في القوة، وعندما يكون هناك عدوان، ومنع العدو من تحقيق أهدافه".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تربطان اليوم بين لبنان وقطاع غزة وسورية وإيران والمنطقة ضمن مشروع استعماري واحد، يهدف إلى ضرب كل مشروع مقاومة واستقلال في أي جهة موجودة في المنطقة.

ولم يتطرّق قاسم في كلمته إلى الوضع في لبنان والتطورات العسكرية في ظلّ استمرار التصعيد الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وضمنها اليوم، إذ سقط شهيد وأصيب اثنان آخران بجروح في غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوبي البلاد. وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن الشهيد هو الشيخ علي نور الدين، وهو مقدّم برنامج على قناة المنار التابعة لحزب الله، وإمام مسجد الحوش في صور.

ويأتي كلام قاسم في وقتٍ يؤكد لبنان الرسمي ضرورة عدم الانزلاق في أي صراع خارجي، ويشدد على مضيه قدماً في مسار حصرية السلاح بيد الدولة، علماً أن هذه المواقف ولا سيّما الصادرة في الأيام الماضية عن الرئيس جوزاف عون انعكست سلباً على العلاقة مع حزب الله، وعرّضت عون لحملة هجوم واسعة من مناصري الحزب، وهو ما دفع رئيس البرلمان نبيه بري إلى الدخول على الخطّ من أجل إعادة قنوات التواصل. ودعا عون في كلمة له خلال استقباله أعضاء السلك الدبلوماسي ورؤساء البعثات الدولية الثلاثاء الماضي إلى "وقف نهائي لأي استدراج أو أي انزلاق في صراعات الآخرين على لبنان".

يونيفيل: أحلنا أكثر من 400 مخبأ أسلحة للجيش اللبناني

وفي سياق الخروق الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أطلق جيش الاحتلال اليوم النار باتجاه مجموعة من الشبان كانوا يقومون باستصلاح أرض زراعية شرق يارون، جنوبي البلاد، ما أدى إلى تضرّر أحد الآليات التي كانت تعمل في المكان، من دون وقوع إصابات. واستهدف طيران الاحتلال مروج عقماتا عند مرتفعات اللويزة في منطقة إقليم التفاح، وذلك بعد شنّه غارات جوية على مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني ليل أمس وفجر اليوم.

في الإطار الميداني أيضاً، أشارت قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)، في بيان مساء اليوم، إلى أنه منذ نوفمبر 2024 دعمت اليونيفيل انتشار الجيش اللبناني في حوالى 130 موقعاً دائماً في جنوب لبنان، وأحالت إليه أكثر من 400 مخبأ للأسلحة وبُنية تحتية جرى العثور عليها، مشددة على أن "جهودنا معاً تسهم في دعم القرار 1701 وتعزيز الاستقرار طويل الأمد".

على صعيد ثانٍ، قالت السفارة الأميركية في بيروت، إن سفارة الولايات المتحدة في الأردن استقبلت سفيرَي أميركا في بيروت وتل أبيب خلال عطلة نهاية الأسبوع، وجرى بحث الخطوات اللازمة لبناء منطقة أكثر سلاماً وازدهاراً، مشيرة إلى أن السفيرَين ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار.