قاذفة بي-1 شاركت في ضربات على إيران للمرة الأولى منذ عودة القتال

- استخدمت الولايات المتحدة قاذفة "بي-1" بعيدة المدى لضرب مواقع الحرس الثوري الإيراني، مما يشير إلى تصعيد كبير في الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، حيث انطلقت القاذفة من قاعدة في المملكة المتحدة. - استهدفت الضربات الأميركية مراكز العمليات العسكرية الإيرانية والبنية التحتية اللوجستية، بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران. - رغم توقيع مذكرة تفاهم لوقف القتال في يونيو، استأنفت الولايات المتحدة ضرباتها بعد اتهام إيران بالهجوم على ناقلات في مضيق هرمز، مما أدى إلى تصاعد التهديدات المتبادلة.

استخدم الجيش الأميركي، يوم الثلاثاء، قاذفة "بي-1" بعيدة المدى لتنفيذ ضربات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، وفق ما أفاد مسؤولون أميركيون لموقع "أكسيوس". وتُعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة هذا الطراز من القاذفات منذ استئناف الحرب على إيران قبل 12 يوماً. ولا يزال من غير الواضح الأهداف التي قصفتها القاذفة تحديداً، أو ما إذا كانت المهمة حققت نتائج أكثر فاعلية من الضربات التي نُفذت خلال الأيام الماضية.

وبحسب "أكسيوس"، انطلقت القاذفة "بي-1" من قاعدة جوية في المملكة المتحدة، ورُصد مسار رحلتها عبر مواقع تتبع حركة الطائرات، ويُنظر إلى استخدامها، نظراً إلى قدرتها على حمل 24 قنبلة تزن كل منها ألفي رطل أو عشرات صواريخ كروز، باعتباره مؤشراً إلى تصعيد كبير وتوسيع للحملة العسكرية الأميركية. كما تتميز القاذفة بقدرتها على التحليق بسرعات تفوق سرعة الصوت على ارتفاعات منخفضة، مع حملها أكبر حمولة قتالية بين القاذفات الأميركية.

ولم تُشر القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إلى مشاركة القاذفة في بيانها الصادر الثلاثاء بشأن الضربات، واكتفت بالقول إن قواتها استهدفت "مراكز العمليات العسكرية الإيرانية، والقدرات البحرية، وحظائر الطائرات، ومستودعات تخزين الطائرات المسيّرة، والبنية التحتية اللوجستية العسكرية"، بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت هذا الطراز من القاذفات مع بداية الحرب على إيران أواخر فبراير/شباط الماضي، مستهدفة قواعد صواريخ، ومراكز قيادة، ومستودعات أسلحة، ومنظومات دفاع جوي.

وكانت القناة 11 العبرية، التابعة لهيئة البث الإسرائيلي (كان)، قد أفادت في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن واشنطن أبلغت تل أبيب بعزمها على تصعيد هجماتها داخل إيران خلال الأيام المقبلة، وأنها ستنفذ، للمرة الأولى في جولة التصعيد الحالية، هجمات باستخدام قاذفات ثقيلة. وزعمت القناة أن التنسيق الأمني بين الجانبين يهدف إلى تمكين تل أبيب من "الاستعداد لاحتمال أن تقرر طهران إطلاق صواريخ باتجاهها"، ما قد يؤدي إلى استئناف الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وشهدت الأيام الأخيرة تصعيداً في التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، إذ عاد ترامب إلى التهديد باستهداف محطات الطاقة والجسور رداً على استهداف الحرس الثوري الإيراني سفناً في مضيق هرمز. وفي المقابل، أكد قادة إيرانيون، بينهم قائد القوة الجوية في الحرس الثوري العميد مجيد موسوي، أن رد طهران في حال تنفيذ مثل هذه الهجمات لن يقتصر على الميدان العسكري، بل قد يمتد إلى البنية التحتية وأسواق الطاقة ومضيق هرمز.

ويأتي التصعيد الأميركي الإيراني رغم توقيع واشنطن وطهران، في يونيو/حزيران الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي، وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، في الثامن من يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران.